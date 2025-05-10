Sovyetler Birliği Döneminden Kalma Uzay Aracının Düşmesine 7 Saatten Az Kaldı: Türkiye'ye de Düşebilir!
Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında fırlatılan bir uzay aracının parçası Dünya'ya düşmek üzere. Parçanın ağırlığının yaklaşık yarım ton olduğu belirtiliyor. Bilim insanları düşme bölgesinin kesin olmadığını söylüyor. Türkiye de riskli bölgeler arasında yer alıyor. Düşüşe 7 saatten az kaldığı biliniyor.
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Kosmos 482, 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs'e gönderilmek amacıyla fırlatıldı.
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Uzmanlara göre Kosmos 482’nin düşme ihtimali en yüksek bölgeler arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Güneydoğu Avrupa bulunuyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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