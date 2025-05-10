onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sovyetler Birliği Döneminden Kalma Uzay Aracının Düşmesine 7 Saatten Az Kaldı: Türkiye'ye de Düşebilir!

Sovyetler Birliği Döneminden Kalma Uzay Aracının Düşmesine 7 Saatten Az Kaldı: Türkiye'ye de Düşebilir!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 10:49 Son Güncelleme: 10.05.2025 - 11:19

Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında fırlatılan bir uzay aracının parçası Dünya'ya düşmek üzere. Parçanın ağırlığının yaklaşık yarım ton olduğu belirtiliyor. Bilim insanları düşme bölgesinin kesin olmadığını söylüyor. Türkiye de riskli bölgeler arasında yer alıyor. Düşüşe 7 saatten az kaldığı biliniyor.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kosmos 482, 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs'e gönderilmek amacıyla fırlatıldı.

Kosmos 482, 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs'e gönderilmek amacıyla fırlatıldı.

Venera 8 programının bir parçası olan bu araç, teknik bir hata sonucu Dünya'nın yörüngesinde kaldı. Normalde Venüs'e gitmesi planlanan araç, ek güç bloğundaki arıza nedeniyle hedefine ulaşamadı. Fırlatmanın ilk aşamaları sorunsuz geçerken, aracın son aşaması beklenen şekilde çalışmadı ve araç yörüngede asılı kaldı. O dönem Sovyetler, başarısız görevleri gizlemek için bu tür araçlara “Kosmos” kod adını veriyordu.

Kosmos 482’nin düşmesi beklenen modülü yaklaşık 495 kilogram ağırlığında. Modülün Venüs’ün yoğun atmosferine dayanacak şekilde tasarlanmış olması, parçalanma ihtimalini azaltıyor. Bilim insanları, aracın Dünya atmosferine giriş yaptıktan sonra tamamen yok olmayacağını düşünüyor. Bu nedenle modülün yere sağlam ulaşma riski bulunuyor. Atmosfere giriş sırasında paraşütünü daha önce serbest bıraktığı için yapısının zayıfladığı tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre Kosmos 482’nin düşme ihtimali en yüksek bölgeler arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Güneydoğu Avrupa bulunuyor.

Uzmanlara göre Kosmos 482’nin düşme ihtimali en yüksek bölgeler arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Güneydoğu Avrupa bulunuyor.

Türkiye, Mısır, Suriye ve Azerbaycan bu bölgeler arasında sayılıyor. Modülün karaya düşmesi durumunda yerleşim bölgelerinde tehlike oluşturabileceği ifade ediliyor. Eğer modül hesaplandığı gibi saatte 242 kilometre hızla yere düşerse, ortaya çıkacak enerji küçük çaplı bir patlamaya neden olabilir. Düşüşün gerçekleşmesine, 7 saatten az kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
3
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın