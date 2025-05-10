Sovyetler Birliği Döneminden Kalma Uzay Aracının Düşmesine 7 Saatten Az Kaldı: Türkiye'ye de Düşebilir!

Venera 8 programının bir parçası olan bu araç, teknik bir hata sonucu Dünya'nın yörüngesinde kaldı. Normalde Venüs'e gitmesi planlanan araç, ek güç bloğundaki arıza nedeniyle hedefine ulaşamadı. Fırlatmanın ilk aşamaları sorunsuz geçerken, aracın son aşaması beklenen şekilde çalışmadı ve araç yörüngede asılı kaldı. O dönem Sovyetler, başarısız görevleri gizlemek için bu tür araçlara “Kosmos” kod adını veriyordu.

Kosmos 482’nin düşmesi beklenen modülü yaklaşık 495 kilogram ağırlığında. Modülün Venüs’ün yoğun atmosferine dayanacak şekilde tasarlanmış olması, parçalanma ihtimalini azaltıyor. Bilim insanları, aracın Dünya atmosferine giriş yaptıktan sonra tamamen yok olmayacağını düşünüyor. Bu nedenle modülün yere sağlam ulaşma riski bulunuyor. Atmosfere giriş sırasında paraşütünü daha önce serbest bıraktığı için yapısının zayıfladığı tahmin ediliyor.