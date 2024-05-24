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Zorlu Dakikalar Bizleri Bekliyor: Black Myth: Wukong'da 80'den Fazla Boss Yer Alacak

Zorlu Dakikalar Bizleri Bekliyor: Black Myth: Wukong'da 80'den Fazla Boss Yer Alacak

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 18:01

Ağustos ayında çıkmasını beklediğimiz Black Myth: Wukong için yeni bilgiler ortaya çıkmış durumda. Söylenenlere göre oyun içerisinde büyüklü küçüklü 80'den fazla boss yer alacak.

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Geri sayıma geçebiliriz.

Geri sayıma geçebiliriz.

20 Ağustos tarihinde çıkacak olan Black Myth: Wukong için artık geri sayım sürecine geçebiliriz. Daha önce erteleme gören ancak artık çıkmasını beklediğimiz oyun hakkında yeni bilgiler de elimize ulaştı.

Oyunda 80'den fazla boss yer alacağı söyleniyor.

Oyunda 80'den fazla boss yer alacağı söyleniyor.

X platformunda yaptığı oyun sızıntıları ile gündeme gelen 'Lunatic Ignus', ön sipariş süreci başlamadan önce oyun hakkında bazı bilgileri bizlere sundu. Buna göre oyun içerisinde büyüklü küçüklü 80'den fazla boss savaşı yer alacakmış.

Ayrıca 160'dan fazla da düşman türü bulunuyor.

Ayrıca 160'dan fazla da düşman türü bulunuyor.
twitter.com

Bu kadar boss olması bizleri epey bir zorlar derken, 160'dan fazla düşman türünün yer aldığını da söyleyen 'Lunatic Ignus', ayrıca oyun içerisinde farklı sonların yer aldığını da belirtiyor.

Çin Mitolojisinden esintiler göreceğiz.

Çin Mitolojisinden esintiler göreceğiz.

20 Ağustos tarihinde çıkmasını beklediğimiz Black Myth: Wukong, bizlere Çin Mitolojisinden bazı unsurlar sunacak. Kaderdeki kişi olarak oynayacağımız yapım içerisinde hem kabuslardan hem de masallardan çıkmış hikayelere tanık olacağız.

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