Zorlu Dakikalar Bizleri Bekliyor: Black Myth: Wukong'da 80'den Fazla Boss Yer Alacak
Zorlu Dakikalar Bizleri Bekliyor: Black Myth: Wukong'da 80'den Fazla Boss Yer Alacak
Ağustos ayında çıkmasını beklediğimiz Black Myth: Wukong için yeni bilgiler ortaya çıkmış durumda. Söylenenlere göre oyun içerisinde büyüklü küçüklü 80'den fazla boss yer alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geri sayıma geçebiliriz.
Oyunda 80'den fazla boss yer alacağı söyleniyor.
Ayrıca 160'dan fazla da düşman türü bulunuyor.
Çin Mitolojisinden esintiler göreceğiz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın