Astık Bayrakları: F1 24'ün Giriş Müziği INJI'nin Ortalığı Sallayan Bellydancing'i Oldu
Astık Bayrakları: F1 24'ün Giriş Müziği INJI'nin Ortalığı Sallayan Bellydancing'i Oldu
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Oyunculara F1 heyecanı yaşatan popüler serinin son halkası F1 24'ün çıkışı için artık gün sayıyoruz.
Tüm dünyada oyuncularla buluşmaya hazırlanan F1 24'ün açılış ekranında çalan müzik hayli tanıdık!
INJI'nin Bellydancing'i bir Türk sanatçının dünyaca ünlü bir oyunda kullanılan ilk parçası da değil.
Fakat INJI'nin internetin de etkisiyle kısa sürede viral olan parçasının büyük popülerliğini göz önünde bulundurmak lazım.
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