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Astık Bayrakları: F1 24'ün Giriş Müziği INJI'nin Ortalığı Sallayan Bellydancing'i Oldu

Astık Bayrakları: F1 24'ün Giriş Müziği INJI'nin Ortalığı Sallayan Bellydancing'i Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
23.05.2024 - 14:27

Çıkışına artık sayılı günler kalan F1 24 için oyuncuların meraklı bekleyişi sürerken oyunun giriş müziğinin INJI'nin Bellydancing'i olduğu ortaya çıktı.

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Oyunculara F1 heyecanı yaşatan popüler serinin son halkası F1 24'ün çıkışı için artık gün sayıyoruz.

Oyunculara F1 heyecanı yaşatan popüler serinin son halkası F1 24'ün çıkışı için artık gün sayıyoruz.

Electronic Arts'ın ellerinden çıkacak F1 24, 28 Mayıs günü karşımızda olacak. Çıkışa hazırlanan oyuna şimdilik kimi içerik üreticileri ve basın mensupları inceleme amacıyla erişebiliyorlar.

Tüm dünyada oyuncularla buluşmaya hazırlanan F1 24'ün açılış ekranında çalan müzik hayli tanıdık!

INJI'nin Bellydancing'i bir Türk sanatçının dünyaca ünlü bir oyunda kullanılan ilk parçası da değil.

Fakat INJI'nin internetin de etkisiyle kısa sürede viral olan parçasının büyük popülerliğini göz önünde bulundurmak lazım.

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