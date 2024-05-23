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İkonik Oyun Kapaklarını Küçücük Bir Parçasından Tanıyabilecek misin?

İkonik Oyun Kapaklarını Küçücük Bir Parçasından Tanıyabilecek misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
23.05.2024 - 13:31

Kimi oyunlar vardır asla unutulmaz. Peki o oyunları yalnızca kapaklarından, hatta kapaklarının küçücük bir parçasından tanıyabilecek kadar usta mısın?

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Başlayalım!

1. Başlayalım!

2. İpuçları göz önünde...

2. İpuçları göz önünde...

3. Bu oyunu unutmak ne mümkün.

3. Bu oyunu unutmak ne mümkün.

4. 🤔❓

4. 🤔❓

5. İşe yarar ipuçları var.

5. İşe yarar ipuçları var.
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. İşleri biraz kolaylaştıralım.

6. İşleri biraz kolaylaştıralım.

7. Bu oyunu unutmak ne mümkün?

7. Bu oyunu unutmak ne mümkün?

8. Sona yaklaşıyoruz.

8. Sona yaklaşıyoruz.

9. E bunu da bilirsiniz bizce.

9. E bunu da bilirsiniz bizce.

10. Ve geldik son soruya!

10. Ve geldik son soruya!

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