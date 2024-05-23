İkonik Oyun Kapaklarını Küçücük Bir Parçasından Tanıyabilecek misin?
İkonik Oyun Kapaklarını Küçücük Bir Parçasından Tanıyabilecek misin?
Kimi oyunlar vardır asla unutulmaz. Peki o oyunları yalnızca kapaklarından, hatta kapaklarının küçücük bir parçasından tanıyabilecek kadar usta mısın?
Hazırsan başlayalım!
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1. Başlayalım!
2. İpuçları göz önünde...
3. Bu oyunu unutmak ne mümkün.
4. 🤔❓
5. İşe yarar ipuçları var.
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6. İşleri biraz kolaylaştıralım.
7. Bu oyunu unutmak ne mümkün?
8. Sona yaklaşıyoruz.
9. E bunu da bilirsiniz bizce.
10. Ve geldik son soruya!
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