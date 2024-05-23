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Ronaldo Görmesin: iShowSpeed Ronaldo Aşkını Balmumu Heykelle Bi' Garip Yaşadı

Ronaldo Görmesin: iShowSpeed Ronaldo Aşkını Balmumu Heykelle Bi' Garip Yaşadı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 13:22

Ronaldo aşkı dillere destan ünlü yayıncı iShowSpeed ziyaret ettiği balmumu heykel müzesinde ünlü futbolcunun heykelini görünce bu aşkı daha fazla içinde tutamadı.

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Ünlü yayıncı iShowSpeed'in dillere destan Ronaldo aşkını artık bilmeyen yok.

Ünlü yayıncı iShowSpeed'in dillere destan Ronaldo aşkını artık bilmeyen yok.

Muhtemelen Ronaldo'nun en büyük hayranı olan iShowSpeed geçtiğimiz yıl nihayet ünlü futbolcu ile yüz yüze tanışabilmiş, o anlarda ise kendine has coşkusu ve sevincini de haliyle pek içinde tutamamıştı.

Bu hayranlığın boyunu size şöyle gösterelim...

Bu hayranlığın boyunu size şöyle gösterelim...

Ünlü yayıncının ilk arabası Ronaldo'dan esinlenerek süslenmiş ve kaputunda yıldız futbolcunun ünlü pozu olan bu Lamborghini oldu.

iShowSpeed ziyaret ettiği balmumu heykel müzesinde Ronaldo'nun birebir boyutlardaki heykeli ile karşılaşınca ise bu hayranlık garip bir biçimde alevlendi!

iShowSpeed ziyaret ettiği balmumu heykel müzesinde Ronaldo'nun birebir boyutlardaki heykeli ile karşılaşınca ise bu hayranlık garip bir biçimde alevlendi!

Ronaldo'nun heykeliyle hasret gideren yayıncının hareketleri ise görenlere 'Ronaldo bunu gördükten sonra bir daha asla Speed ile buluşmayacak' dedirtti!

İyisi mi neden bahsettiğimizi ve o anları size şöyle gösterelim. 👇

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