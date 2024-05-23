Ronaldo Görmesin: iShowSpeed Ronaldo Aşkını Balmumu Heykelle Bi' Garip Yaşadı
Ronaldo Görmesin: iShowSpeed Ronaldo Aşkını Balmumu Heykelle Bi' Garip Yaşadı
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Ünlü yayıncı iShowSpeed'in dillere destan Ronaldo aşkını artık bilmeyen yok.
Bu hayranlığın boyunu size şöyle gösterelim...
iShowSpeed ziyaret ettiği balmumu heykel müzesinde Ronaldo'nun birebir boyutlardaki heykeli ile karşılaşınca ise bu hayranlık garip bir biçimde alevlendi!
İyisi mi neden bahsettiğimizi ve o anları size şöyle gösterelim. 👇
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