WWE'de RKO Çekilen Ünlü Yayıncı iShowSpeed Son Halini Anlattı
WWE'de RKO Çekilen Ünlü Yayıncı iShowSpeed Son Halini Anlattı
iShowSpeed kesinlikle gördüğümüz en deli yayıncılardan. Milyonlarca takipçisi bulunan genç yayıncı geçtiğimiz gün WWE'de Randy Orton'dan RKO yiyince ortalık ayağa kalkmıştı. Speed o olayın ardından 'WWE gerçekmiş' diyerek son halini paylaştı.
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iShowSpeed internet aleminin gördüğü en "deli" yayıncı desek abartmış olmayız.
Geçtiğimiz günkü WWE mücadelesinde yayıncı kimliği ile de bilinen arkadaşı Logan Paul'un yardımına koşması iShowSpeed'e bir RKO yemeye malolmuştu!
Bu anların kısa sürede viral olmasının ardından iShowSpeed'ten ilk paylaşım "WWE gerçekmiş" şeklinde oldu.
Speed sonrasında ise kemerini korumasına yardım ettiği arkadaşı Logan Paul ile boyunluğuyla poz verdi.
iShowSpeed daha sonra paylaştığı bir videoda ise "her şey gerçek" diyerek yaralanmalarını takipçilerine anlattı.
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