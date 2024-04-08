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WWE'de RKO Çekilen Ünlü Yayıncı iShowSpeed Son Halini Anlattı

WWE'de RKO Çekilen Ünlü Yayıncı iShowSpeed Son Halini Anlattı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.04.2024 - 17:56

iShowSpeed kesinlikle gördüğümüz en deli yayıncılardan. Milyonlarca takipçisi bulunan genç yayıncı geçtiğimiz gün WWE'de Randy Orton'dan RKO yiyince ortalık ayağa kalkmıştı. Speed o olayın ardından 'WWE gerçekmiş' diyerek son halini paylaştı.

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iShowSpeed internet aleminin gördüğü en "deli" yayıncı desek abartmış olmayız.

iShowSpeed internet aleminin gördüğü en "deli" yayıncı desek abartmış olmayız.

Havai fişeklerle odasını yakıp itfaiyeyi teyakkuza geçiren, binlerce dolarlık sistemine havada uçarak dalan ve cansız bir mankeni canlı yayında kız arkadaşı olarak tanıtan Speed'in muziplikleri bunlarla da sınırlı değil.

Geçtiğimiz günkü WWE mücadelesinde yayıncı kimliği ile de bilinen arkadaşı Logan Paul'un yardımına koşması iShowSpeed'e bir RKO yemeye malolmuştu!

Bu anların kısa sürede viral olmasının ardından iShowSpeed'ten ilk paylaşım "WWE gerçekmiş" şeklinde oldu.

Bu anların kısa sürede viral olmasının ardından iShowSpeed'ten ilk paylaşım "WWE gerçekmiş" şeklinde oldu.
twitter.com

Speed sonrasında ise kemerini korumasına yardım ettiği arkadaşı Logan Paul ile boyunluğuyla poz verdi.

Speed sonrasında ise kemerini korumasına yardım ettiği arkadaşı Logan Paul ile boyunluğuyla poz verdi.
twitter.com

iShowSpeed daha sonra paylaştığı bir videoda ise "her şey gerçek" diyerek yaralanmalarını takipçilerine anlattı.

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