Kendini Deli Deli Yapmasıyla Meşhur IShowSpeed 24 Milyon Aboneyi Yine "Uçarak" Kutladı

Henüz 19 yaşındaki genç yayıncı bu zamana kadar havai fişeklerle odasını ateşe vermekten evine yapılan SWAT baskınlarına kadar pek çok çılgın haberle karşımıza çıksa da biz onu daha çok Ronaldo'ya olan hayranlığı ve Türkiye'deki hayranlarıyla kurduğu eğlenceli ilişkiyle biliyoruz.