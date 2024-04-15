Kendini Deli Deli Yapmasıyla Meşhur IShowSpeed 24 Milyon Aboneyi Yine "Uçarak" Kutladı
Kendini Deli Deli Yapmasıyla Meşhur IShowSpeed 24 Milyon Aboneyi Yine "Uçarak" Kutladı
İnternet aleminin gördüğü en deli yayıncı desek eksiğimizin olmayacağı IShowSpeed tam 24 milyon aboneyi geride bıraktı. Ünlü yayıncı bu başarısını ise artık gelenek haline getirdiği dalışlarından biriyle kutladı.
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İnternetle ve yayıncılarla biraz aranız varsa IShowSpeed ismini duymamış olma ihtimaliniz az.
IShowSpeed son olarak WWE güreşçisi Randy Orton'dan yediği RKO ile gündeme gelmişti.
Dünyanın en meşhur yayıncılarından olan IShowSpeed'in abone sayısı da onbinlerle ölçülüyor. Kendisi önemli abone eşiklerini aştığında ise bunu gelenekselleşmiş biçimde, hayli enteresan bir yolla kutluyor.
Tam 24 milyon aboneyi aşan IShowSpeed bir kez daha sistemine kafa atma şansını kaçırmak istemeyince ise ortaya bu görüntüler çıktı. 👇
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Deli meli ama duyarlı çocuk.
Oğlan mı
her deli senin gibi olsa delikanlı 😍