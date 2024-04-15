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Kendini Deli Deli Yapmasıyla Meşhur IShowSpeed 24 Milyon Aboneyi Yine "Uçarak" Kutladı

Kendini Deli Deli Yapmasıyla Meşhur IShowSpeed 24 Milyon Aboneyi Yine "Uçarak" Kutladı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 22:22

İnternet aleminin gördüğü en deli yayıncı desek eksiğimizin olmayacağı IShowSpeed tam 24 milyon aboneyi geride bıraktı. Ünlü yayıncı bu başarısını ise artık gelenek haline getirdiği dalışlarından biriyle kutladı.

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İnternetle ve yayıncılarla biraz aranız varsa IShowSpeed ismini duymamış olma ihtimaliniz az.

İnternetle ve yayıncılarla biraz aranız varsa IShowSpeed ismini duymamış olma ihtimaliniz az.

Henüz 19 yaşındaki genç yayıncı bu zamana kadar havai fişeklerle odasını ateşe vermekten evine yapılan SWAT baskınlarına kadar pek çok çılgın haberle karşımıza çıksa da biz onu daha çok Ronaldo'ya olan hayranlığı ve Türkiye'deki hayranlarıyla kurduğu eğlenceli ilişkiyle biliyoruz.

IShowSpeed son olarak WWE güreşçisi Randy Orton'dan yediği RKO ile gündeme gelmişti.

IShowSpeed son olarak WWE güreşçisi Randy Orton'dan yediği RKO ile gündeme gelmişti.

Yayıncılık dünyasından WWE ringlerine transfer olan arkadaşı Jack Paul'un kemer maçında içecek maskotu şeklinde Randy Orton'a yanaşan Speed'in sonu açıkçası pek de iyi olmamıştı. 😅

Dünyanın en meşhur yayıncılarından olan IShowSpeed'in abone sayısı da onbinlerle ölçülüyor. Kendisi önemli abone eşiklerini aştığında ise bunu gelenekselleşmiş biçimde, hayli enteresan bir yolla kutluyor.

Dünyanın en meşhur yayıncılarından olan IShowSpeed'in abone sayısı da onbinlerle ölçülüyor. Kendisi önemli abone eşiklerini aştığında ise bunu gelenekselleşmiş biçimde, hayli enteresan bir yolla kutluyor.

Eğlenceli kişiliği ve absürt hareketleri ile tanıdığımız IShowSpeed için abone kutlaması demek binlerce dolar değerindeki sistemine dalış yapmak demek! 17 ve 20 milyon abone barajlarını aştığında ekranda gördüğümüz şey tam olarak görseldeki gibi üstüme uçan bir Speed olmuştu.

Tam 24 milyon aboneyi aşan IShowSpeed bir kez daha sistemine kafa atma şansını kaçırmak istemeyince ise ortaya bu görüntüler çıktı. 👇

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Bozkurt

Deli meli ama duyarlı çocuk.

blckbbd

Oğlan mı

Bahar Doğan

her deli senin gibi olsa delikanlı 😍