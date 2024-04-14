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Yine Ödül Töreni Yine Yayıncı Kaosu: Kristal Geyik Ödülleri En İyi Yayıncı Adayları Tartışma Yarattı

Yine Ödül Töreni Yine Yayıncı Kaosu: Kristal Geyik Ödülleri En İyi Yayıncı Adayları Tartışma Yarattı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 12:55

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin her yıl farklı alanlarda en iyileri seçtikleri Kristal Geyik Ödülleri'nde 'En İyi Yayıncı' kategorisinin adayları yayıncılar arasında yeni bir kaosun fitilini ateşledi.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin yayıncılar arasında yarattığı kaos hala hatırlarımızda.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin yayıncılar arasında yarattığı kaos hala hatırlarımızda.

Yılın En İyi Online İçerik Üreticisi dalında aday gösterilen isimler üzerinden şekillenen tartışmada en çok konuşulan adaylık Sude Belkıs olurken kendisi aynı zamanda ödülün de sahibi olmuştu. Ancak akıllarımızda yayıncıların birbirlerine ettikleri sert sözler ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmalar kaldı.

Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 👇

Ödül töreni draması tam bitti derken bu kez yeni tartışmanın fitilini Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri ateşledi.

Ödül töreni draması tam bitti derken bu kez yeni tartışmanın fitilini Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri ateşledi.

Yılın En İyi Yayıncısı kategorisinde aday gösterilen isimler bir kez daha yayıncılar arasında tartışma konusu olurken benzer olaylar yaşandı.

Ödüllere ilk tepki kategoride aday gösterilen Cantuğ "Unlost" Özsoy'dan geldi.

Ödüllere ilk tepki kategoride aday gösterilen Cantuğ "Unlost" Özsoy'dan geldi.
twitter.com

Aday gösterilen bir diğer isim olan Cem "Mithrain" Krakoç da Unlost gibi ödüle layık olmadığını düşündüğünü böyle dile getirdi.

Aday gösterilen bir diğer isim olan Cem "Mithrain" Krakoç da Unlost gibi ödüle layık olmadığını düşündüğünü böyle dile getirdi.
twitter.com

Geçtiğimiz sene Boğaziçi Bilişim Ödülleri adaylarını en çok eleştiren isimlerden olan Ahmet "Jahrein" Sonuç ise tartışmaya böyle katıldı. 👇

Geçtiğimiz sene Boğaziçi Bilişim Ödülleri adaylarını en çok eleştiren isimlerden olan Ahmet "Jahrein" Sonuç ise tartışmaya böyle katıldı. 👇
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twitter.com

Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde söyledikleriyle gündem olan Swaggybark'ta konuyu üniversite kulüplerinin etkileşim çabası olarak değerlendirdi.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde söyledikleriyle gündem olan Swaggybark'ta konuyu üniversite kulüplerinin etkileşim çabası olarak değerlendirdi.

Kaynak

Ödül töreni adaylığı çok konuşulan, ödülü hak etmediği üzerinden büyük tartışmalar yaşanan, geçtiğimiz yıl ise Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde Yılın En İyi Online İçerik Üreticisi seçilen Sude Belkıs ise başına gelecekleri öngörerek adaylığı hakkında bu yorumda bulundu. 👇

Ödül töreni adaylığı çok konuşulan, ödülü hak etmediği üzerinden büyük tartışmalar yaşanan, geçtiğimiz yıl ise Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde Yılın En İyi Online İçerik Üreticisi seçilen Sude Belkıs ise başına gelecekleri öngörerek adaylığı hakkında bu yorumda bulundu. 👇

Kısacası bu ödül töreni de henüz adaylık aşamasındayken dahi dramalara gebe gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!

Kısacası bu ödül töreni de henüz adaylık aşamasındayken dahi dramalara gebe gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!
twitter.com

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