Yine Ödül Töreni Yine Yayıncı Kaosu: Kristal Geyik Ödülleri En İyi Yayıncı Adayları Tartışma Yarattı

Yılın En İyi Online İçerik Üreticisi dalında aday gösterilen isimler üzerinden şekillenen tartışmada en çok konuşulan adaylık Sude Belkıs olurken kendisi aynı zamanda ödülün de sahibi olmuştu. Ancak akıllarımızda yayıncıların birbirlerine ettikleri sert sözler ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmalar kaldı.