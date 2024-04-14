Yine Ödül Töreni Yine Yayıncı Kaosu: Kristal Geyik Ödülleri En İyi Yayıncı Adayları Tartışma Yarattı
Yine Ödül Töreni Yine Yayıncı Kaosu: Kristal Geyik Ödülleri En İyi Yayıncı Adayları Tartışma Yarattı
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin her yıl farklı alanlarda en iyileri seçtikleri Kristal Geyik Ödülleri'nde 'En İyi Yayıncı' kategorisinin adayları yayıncılar arasında yeni bir kaosun fitilini ateşledi.
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin yayıncılar arasında yarattığı kaos hala hatırlarımızda.
Ödül töreni draması tam bitti derken bu kez yeni tartışmanın fitilini Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri ateşledi.
Ödüllere ilk tepki kategoride aday gösterilen Cantuğ "Unlost" Özsoy'dan geldi.
Aday gösterilen bir diğer isim olan Cem "Mithrain" Krakoç da Unlost gibi ödüle layık olmadığını düşündüğünü böyle dile getirdi.
Geçtiğimiz sene Boğaziçi Bilişim Ödülleri adaylarını en çok eleştiren isimlerden olan Ahmet "Jahrein" Sonuç ise tartışmaya böyle katıldı. 👇
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Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde söyledikleriyle gündem olan Swaggybark'ta konuyu üniversite kulüplerinin etkileşim çabası olarak değerlendirdi.
Ödül töreni adaylığı çok konuşulan, ödülü hak etmediği üzerinden büyük tartışmalar yaşanan, geçtiğimiz yıl ise Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde Yılın En İyi Online İçerik Üreticisi seçilen Sude Belkıs ise başına gelecekleri öngörerek adaylığı hakkında bu yorumda bulundu. 👇
Kısacası bu ödül töreni de henüz adaylık aşamasındayken dahi dramalara gebe gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!
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