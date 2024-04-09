GTA: San Andreas'ı Gerçeğe Dönüştürmek Kolları Sıvayan Mahallelinin Çabasına Hayran Olacaksınız
GTA: San Andreas'ı Gerçeğe Dönüştürmek Kolları Sıvayan Mahallelinin Çabasına Hayran Olacaksınız
GTA serisini hepimiz sevsek de GTA: San Andreas'ın yeri gönlümüzde hep bir ayrı olmuştur. Koca bir mahalle de yılların eskitemediği oyunu gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvayıca ortaya harika görüntüler çıktı!
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GTA: San Andreas dile kolay tam 20 yılı devirmiş bir efsane.
GTA: San Andreas'ın unutulmaz karakterleri, kendine has estetiği ve elbette aklımızdan çıkmayan olay örgüsü de onu bir klasik mertebesine yükselten şeylerden.
GTA: San Andreas'ı gerçek hayata taşımak için seferber olan koca bir mahalle ise görenlere "Groove Street gerçekmiş" dedirtmeyi başardı!
San Andreas NPC'lerinden daha NPC davranmayı başaran mahallelinin o eğlenceli ve alkış toplayan anları ise şöyle:
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Aşırı iyi 😂