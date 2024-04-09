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GTA: San Andreas'ı Gerçeğe Dönüştürmek Kolları Sıvayan Mahallelinin Çabasına Hayran Olacaksınız

GTA: San Andreas'ı Gerçeğe Dönüştürmek Kolları Sıvayan Mahallelinin Çabasına Hayran Olacaksınız

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
09.04.2024 - 11:22

GTA serisini hepimiz sevsek de GTA: San Andreas'ın yeri gönlümüzde hep bir ayrı olmuştur. Koca bir mahalle de yılların eskitemediği oyunu gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvayıca ortaya harika görüntüler çıktı!

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GTA: San Andreas dile kolay tam 20 yılı devirmiş bir efsane.

GTA: San Andreas dile kolay tam 20 yılı devirmiş bir efsane.

Yalnızca oyun değil, eğlence sektörünün de en güçlü markalarından olan GTA'nın efsanesi yıllara meydan okuyan oyunu San Andreas ile tanıştığımızda takvimler 2004 yılını gösteriyordu.

GTA: San Andreas'ın unutulmaz karakterleri, kendine has estetiği ve elbette aklımızdan çıkmayan olay örgüsü de onu bir klasik mertebesine yükselten şeylerden.

GTA: San Andreas'ın unutulmaz karakterleri, kendine has estetiği ve elbette aklımızdan çıkmayan olay örgüsü de onu bir klasik mertebesine yükselten şeylerden.

20 yılı devirmiş bir oyunun hala bu kadar çok oynanması, sevilmesi ve popüler kültüre nasıl mal olduğu hakkında uzun uzun konuşabiliriz.

GTA: San Andreas'ı gerçek hayata taşımak için seferber olan koca bir mahalle ise görenlere "Groove Street gerçekmiş" dedirtmeyi başardı!

GTA: San Andreas'ı gerçek hayata taşımak için seferber olan koca bir mahalle ise görenlere "Groove Street gerçekmiş" dedirtmeyi başardı!

Kendi sokağımızdan daha iyi bildiğimiz Groove Street'e benzeyen çevrenin yanında mahallelinin GTA karakterleri gibi davranması da hepimizi mest etti desek yeridir!

San Andreas NPC'lerinden daha NPC davranmayı başaran mahallelinin o eğlenceli ve alkış toplayan anları ise şöyle:

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