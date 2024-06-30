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Daha Fazlasını İsteyenler İçin En İyi 10 Baldur's Gate 3 Modu!

Daha Fazlasını İsteyenler İçin En İyi 10 Baldur's Gate 3 Modu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 11:01

Çıktığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran Baldur's Gate 3 için en iyi 10 farklı modu bu yazı içerisinde listeliyoruz. Bu modlar sayesinde çok daha farklı bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz.

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10. Better Inventory UI

10. Better Inventory UI

Baldur's Gate 3'ün envanter dizilimi sizi rahatsız ediyor veya karışık geliyorsa bu mod hayatınızı kolaylaştıracak. Modu kurduğunuz andan itibaren değişimi ve farkı bir çırpıda göreceksiniz. Envantere yeni simgeler, farklı kolay arayüzler ve çok daha fazlası bu mod sayesinde ekleniyor. 

9. Fantastical Multiverse

9. Fantastical Multiverse

Şayet oyun içerisindeki ırklar size yeterli gelmiyorsa o zaman Fantastical Multiverse yardımınıza koşuyor. Oyuna 50'den fazla yeni ırk ve tür çeşidi ekleyen bu mod sonrasında deli dolu bir deneyim yaşama şansınız bulunuyor. 

8. Extra Gear

8. Extra Gear

Oyuna bir dizi yeni kıyafet ve zırh ekleyen bu mod, aynı zamanda yeni eklenen bu zırhların farklı lokasyonlarda çıkması için de geliştirmeler yapıyor. Eğer oyundaki zırhları görmekten sıkıldıysanız mutlaka bir göz atmalısınız. 

7. WASD Character Movement

7. WASD Character Movement

Şayet klasik kontrollerden sıkıldıysanız veya seriye henüz hakim bir oyuncu değilseniz o halde bu modu kurarak karakter kontrollerini WASD tuşlarına atayabilirsiniz. Böylelikle daha kolay bir oyun deneyimine sahip olabilirsiniz. 

6. Carry Weight İncreased

6. Carry Weight İncreased

Etrafta bulduğunuz ganimetleri veya eşyaları toplarken sırt çantanızda yer olmadığını fark edebilirsiniz. Bu mod sayesinde taşıma ağırlık limitinizi arttırarak hem ortadaki sınırı kaldırabilir hem de daha fazla eşya taşıyabilirsiniz. 

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5. Party Limit Begone

5. Party Limit Begone

Kalabalık bir arkadaş grubuna sahipseniz veya tek başınıza oynarken daha kalabalık bir parti kurmak istiyorsanız o zaman Party Limit Begone moduna mutlaka göz atın. Bu mod sayesinde parti limitini 16 üyeye çıkartabiliyor, ayrıca çoklu oyuncu modunda ise 8 kişiye kadar limit oluşturabiliyorsunuz. 

4. 5e Spells

4. 5e Spells

Daha deneyimli bir oyuncuysanız veya Baldur's Gate 3'ü daha komplike bir şekilde oynamak istiyorsanız o zaman 5e Spells sizin için harika bir alternatif olacaktır. Bu mod sayesinde oyuna çok çeşitli büyüler ekleniyor ve daha farklı savaş stratejileri geliştirmenize olanak tanıyor. 

3. ImprovedUI Releaseready

3. ImprovedUI Releaseready

Bu mod, oyunun kullanıcı arayüzünü geliştirerek çok daha iyi bir deneyim yaşamanıza olanak tanıyor. Ayrıca karakter oluşturma seçeneklerini de geliştirmesi sayesinde çok daha iyi bir oyun deneyimi elde etmenizi sağlıyor. 

2. Baldur's Gate 3 Mod Fixer

2. Baldur's Gate 3 Mod Fixer

Şimdi bu listedeki tüm modları kurdunuz ve artık onları sorunsuz bir şekilde kullanmak için de bu modu kurmanız yeterli olacaktır. Her mod size sorun çıkartacak diye bir kaide yok ancak oyuna gelen güncellemeler ile birlikte bazı modların sorunları da ortaya çıkabiliyor. Baldur's Gate 3 Mod Fixer ise bu işi kökünden çözecektir. 

1. Mod Uninstaller

1. Mod Uninstaller

Mod Uninstaller, kurduğunuz bir modu tek tıkla ve güvenli bir şekilde kaldırmanıza olanak tanıyor. Şayet bir modu kendi çabalarınızla kaldırmak istediğiniz zaman ortaya bazı sorunlar çıkabiliyor. Bu yüzden Mod Uninstaller'ı kurarak dilediğiniz modu sorunsuz bir şekilde kaldırma şansınız bulunuyor. 

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