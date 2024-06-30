Daha Fazlasını İsteyenler İçin En İyi 10 Baldur's Gate 3 Modu!

Şimdi bu listedeki tüm modları kurdunuz ve artık onları sorunsuz bir şekilde kullanmak için de bu modu kurmanız yeterli olacaktır. Her mod size sorun çıkartacak diye bir kaide yok ancak oyuna gelen güncellemeler ile birlikte bazı modların sorunları da ortaya çıkabiliyor. Baldur's Gate 3 Mod Fixer ise bu işi kökünden çözecektir.