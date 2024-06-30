Daha Fazlasını İsteyenler İçin En İyi 10 Baldur's Gate 3 Modu!
Daha Fazlasını İsteyenler İçin En İyi 10 Baldur's Gate 3 Modu!
Çıktığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran Baldur's Gate 3 için en iyi 10 farklı modu bu yazı içerisinde listeliyoruz. Bu modlar sayesinde çok daha farklı bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz.
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10. Better Inventory UI
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9. Fantastical Multiverse
8. Extra Gear
7. WASD Character Movement
6. Carry Weight İncreased
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5. Party Limit Begone
4. 5e Spells
3. ImprovedUI Releaseready
2. Baldur's Gate 3 Mod Fixer
1. Mod Uninstaller
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