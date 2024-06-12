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Epic Games'in Sızan Veri Tabanı Sızdırıldı: Red Dead Redemption PC Sürümü ve Fazlası Yolda

Epic Games'in Sızan Veri Tabanı Sızdırıldı: Red Dead Redemption PC Sürümü ve Fazlası Yolda

Croft
Croft - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 15:31

Epic Games'in verilerini kullanan resmi olmayan veri tabanı EpicDB'de ortaya çıkan veriler Red Dead Redemption PC sürümü gibi henüz duyurulmamış pek çok oyunu ortaya çıkartarak oyuncuları heyecanlandırdı.

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SteamDB'ye benzer bir mantıkla işleyen EpicDB, Epic Games'in veri tabanından çok önemli bilgileri ifşa etti.

SteamDB'ye benzer bir mantıkla işleyen EpicDB, Epic Games'in veri tabanından çok önemli bilgileri ifşa etti.

Epic Games'in verilerini kullanarak platformdaki oyunların fiyat geçmişleri gibi farklı bilgileri kullanıcılarına sunan sitede sızdırılan kimi veriler henüz duyurusu dahi yapılmamış pek çok oyun hakkında önemli detaylar içeriyor.

Red Dead Redemption'ın yıllardır beklenen PC sürümü sızdırılanlar arasında.

Red Dead Redemption'ın yıllardır beklenen PC sürümü sızdırılanlar arasında.

PlayStation 3 için çıkış yaptıktan sonra yıllarca bu konsolda adeta hapis kalan Red Dead Redemption geçtiğimiz aylarda Xbox konsollara da gelmişti. Veri tabanından elde edilen sızıntılar oyunun PC sürümünün de yolda olduğunu doğrulamış oldu.

The Last of Us Part 2 ve çok daha fazlası da veri sızıntıları arasından çıkan oyunlardan.

The Last of Us Part 2 ve çok daha fazlası da veri sızıntıları arasından çıkan oyunlardan.

PlayStation özel oyunu The Last of Us Part 2'nin PC sürümü de veri tabanı sızıntısı sonrasında bir kez daha gündeme gelmişken Final Fantasy 9 Remake de sızdırılanlar arasında. Bunun yanında Saber Interactive'in şimdilik Turok kod adıyla anılan, henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde çalıştığı da yine sızıntılar sonucunda ortaya çıkan haberlerden.

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