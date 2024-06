Epic Games'in Sızan Veri Tabanı Sızdırıldı: Red Dead Redemption PC Sürümü ve Fazlası Yolda

PlayStation özel oyunu The Last of Us Part 2'nin PC sürümü de veri tabanı sızıntısı sonrasında bir kez daha gündeme gelmişken Final Fantasy 9 Remake de sızdırılanlar arasında. Bunun yanında Saber Interactive'in şimdilik Turok kod adıyla anılan, henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde çalıştığı da yine sızıntılar sonucunda ortaya çıkan haberlerden.