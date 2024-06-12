Epic Games'in Sızan Veri Tabanı Sızdırıldı: Red Dead Redemption PC Sürümü ve Fazlası Yolda
Epic Games'in Sızan Veri Tabanı Sızdırıldı: Red Dead Redemption PC Sürümü ve Fazlası Yolda
Epic Games'in verilerini kullanan resmi olmayan veri tabanı EpicDB'de ortaya çıkan veriler Red Dead Redemption PC sürümü gibi henüz duyurulmamış pek çok oyunu ortaya çıkartarak oyuncuları heyecanlandırdı.
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SteamDB'ye benzer bir mantıkla işleyen EpicDB, Epic Games'in veri tabanından çok önemli bilgileri ifşa etti.
Red Dead Redemption'ın yıllardır beklenen PC sürümü sızdırılanlar arasında.
The Last of Us Part 2 ve çok daha fazlası da veri sızıntıları arasından çıkan oyunlardan.
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