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Kimi Annesini Paylaştı, Kimi Yeni Anne Oldu: Ünlülerden Kalpleri Isıtan Anneler Günü Paylaşımları

Kimi Annesini Paylaştı, Kimi Yeni Anne Oldu: Ünlülerden Kalpleri Isıtan Anneler Günü Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.05.2025 - 12:52

Bugün Anneler Günü! Ünlüler camiası da boş durmadı tabii… Kimisi annesini paylaştı, kimisi ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medyada duygusal mesajlar, nostaljik fotoğraflar ve minik kalpler havada uçuştu. Çiçeği burnunda annelerden yılların emektar annelerine kadar herkesin bir sözü, bir paylaşımı vardı. ❤️

İşte ünlülerden kalpleri ısıtan Anneler Günü paylaşımları 👇

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Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Ege Kökenli

Ege Kökenli

Tolgahan Sayışman

Tolgahan Sayışman

Engin Altan Düzyatan

Engin Altan Düzyatan

Berkay

Berkay
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Hadise

Hadise

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl
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Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz

Buse Terim

Buse Terim

Başak Gümülcinelioğlu Çitanak

Başak Gümülcinelioğlu Çitanak

Oğulcan Engin

Oğulcan Engin

Ebru Destan

Ebru Destan
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Pınar Deniz

Pınar Deniz

Anıl Altan

Anıl Altan

Tuba Ünsal

Tuba Ünsal

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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