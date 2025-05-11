Kimi Annesini Paylaştı, Kimi Yeni Anne Oldu: Ünlülerden Kalpleri Isıtan Anneler Günü Paylaşımları
Bugün Anneler Günü! Ünlüler camiası da boş durmadı tabii… Kimisi annesini paylaştı, kimisi ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medyada duygusal mesajlar, nostaljik fotoğraflar ve minik kalpler havada uçuştu. Çiçeği burnunda annelerden yılların emektar annelerine kadar herkesin bir sözü, bir paylaşımı vardı. ❤️
İşte ünlülerden kalpleri ısıtan Anneler Günü paylaşımları 👇
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Afra Saraçoğlu
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Ege Kökenli
Tolgahan Sayışman
Engin Altan Düzyatan
Berkay
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Hadise
Kenan Doğulu
Gülben Ergen
Kaan Yıldırım
Sinan Akçıl
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Dilan Çiçek Deniz
Buse Terim
Başak Gümülcinelioğlu Çitanak
Oğulcan Engin
Ebru Destan
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Pınar Deniz
Anıl Altan
Tuba Ünsal
İbrahim Tatlıses
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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