Diva, Dilber Dansını Meğer Yıllar Önce Yapmış: Bülent Ersoy Kıvrak Figürleriyle Sosyal Medyayı Salladı!
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Özellikle Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı ve meşhur “Dilber” şarkısı gündemden hiç düşmüyor. Tam da bu dans konuşulmaya devam ederken, sahne dünyasının diva ismi Bülent Ersoy’dan gelen bir paylaşım sosyal medyayı adeta salladı. Gençlik yıllarına ait bir video yayınlayan Ersoy, videonun altına da son dönemin popüler Dilber şarkısını ekleyince ortalık iyice karıştı. Meğer yıllar önce o da sahnede benzer bir dans figürüyle performans sergilemiş.
Gelin hep birlikte yıllar öncesine, Ersoy’un o çok konuşulan dansına ışınlanalım…
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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında birçok kez zirveyi kimselere kaptırmayan İnci Taneleri, hem senaryosu hem de karakterleriyle tam bir fenomen haline geldi.
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Dizinin her bölümünde izleyiciyi büyüleyen Dilber’in sahne performansı, yani nam-ı diğer Dilber dansı, sosyal medyada viral olurken, o dansla özdeşleşen “Dilber” şarkısı da dillere pelesenk oldu.
İşte kıvrak figürleriyle sosyal medyayı yıkan o dansı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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