Diva, Dilber Dansını Meğer Yıllar Önce Yapmış: Bülent Ersoy Kıvrak Figürleriyle Sosyal Medyayı Salladı!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Özellikle Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı ve meşhur “Dilber” şarkısı gündemden hiç düşmüyor. Tam da bu dans konuşulmaya devam ederken, sahne dünyasının diva ismi Bülent Ersoy’dan gelen bir paylaşım sosyal medyayı adeta salladı. Gençlik yıllarına ait bir video yayınlayan Ersoy, videonun altına da son dönemin popüler Dilber şarkısını ekleyince ortalık iyice karıştı. Meğer yıllar önce o da sahnede benzer bir dans figürüyle performans sergilemiş.

Gelin hep birlikte yıllar öncesine, Ersoy’un o çok konuşulan dansına ışınlanalım…