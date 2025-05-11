onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Diva, Dilber Dansını Meğer Yıllar Önce Yapmış: Bülent Ersoy Kıvrak Figürleriyle Sosyal Medyayı Salladı!

Diva, Dilber Dansını Meğer Yıllar Önce Yapmış: Bülent Ersoy Kıvrak Figürleriyle Sosyal Medyayı Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.05.2025 - 09:54

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Özellikle Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı ve meşhur “Dilber” şarkısı gündemden hiç düşmüyor. Tam da bu dans konuşulmaya devam ederken, sahne dünyasının diva ismi Bülent Ersoy’dan gelen bir paylaşım sosyal medyayı adeta salladı. Gençlik yıllarına ait bir video yayınlayan Ersoy, videonun altına da son dönemin popüler Dilber şarkısını ekleyince ortalık iyice karıştı. Meğer yıllar önce o da sahnede benzer bir dans figürüyle performans sergilemiş. 

Gelin hep birlikte yıllar öncesine, Ersoy’un o çok konuşulan dansına ışınlanalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında birçok kez zirveyi kimselere kaptırmayan İnci Taneleri, hem senaryosu hem de karakterleriyle tam bir fenomen haline geldi.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında birçok kez zirveyi kimselere kaptırmayan İnci Taneleri, hem senaryosu hem de karakterleriyle tam bir fenomen haline geldi.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı dizide Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakteri ise izleyenlerin hafızasına adeta kazındı.

Dizinin her bölümünde izleyiciyi büyüleyen Dilber’in sahne performansı, yani nam-ı diğer Dilber dansı, sosyal medyada viral olurken, o dansla özdeşleşen “Dilber” şarkısı da dillere pelesenk oldu.

Dizinin her bölümünde izleyiciyi büyüleyen Dilber’in sahne performansı, yani nam-ı diğer Dilber dansı, sosyal medyada viral olurken, o dansla özdeşleşen “Dilber” şarkısı da dillere pelesenk oldu.

Her hafta başka bir dans şovuyla gündem olan Dilber’in, pavyonu ekrana taşıyan sahneleri çok konuşulurken; Dilber dansına beklenmedik bir isim de katıldı. Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy

Sadece sesiyle değil, sahne duruşuyla, sinema filmleriyle, kostümleriyle yıllarca hafızalarda yer eden Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı.

Söz konusu videoda gençlik yıllarındaki bir dans performansına yer veren Ersoy, dans ettiği o anların altına da meşhur “Dilber” şarkısını ekleyince yer yerinden oynadı.

İşte kıvrak figürleriyle sosyal medyayı yıkan o dansı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
9
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın