Benzerliğe İnanan Çok: Yapay Zeka ile Kendini Hande Erçel'in Kopyası Yapan Kullanıcı Milyonlarca İzlenme Aldı

Sosyal medya bu kez oldukça tanıdık ama bir o kadar da tuhaf bir yüzle çalkalanıyor!

Yapay zeka teknolojisiyle Hande Erçel'e birebir benzeyen bir kadın kullanıcı, çektiği videolarla milyonlara ulaştı. Hatta bazı kullanıcılar Eman Tarek isimli kadının Hande Erçel'e gerçekten benzediğini sandı... “Bu kadar da benzerlik olmaz” yorumları yapılırken sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımlarını yapay zeka ile oluşturduğunu fark etti.