Benzerliğe İnanan Çok: Yapay Zeka ile Kendini Hande Erçel'in Kopyası Yapan Kullanıcı Milyonlarca İzlenme Aldı
Hande Erçel'e olan benzerliğiyle sosyal medyayı sallayan bir kullanıcı yapay zeka ile oyuncunun yüzüne kopyaladı. Görenler şaşkına dönerken, kimileri “klon gibi” tepkileri verdi, kimileri de bu kullanıcının kendini yapay zeka ile oluştuğu videolarla Hande Erçel'e benzettiğini hemen anladı.
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İlk 2012 yılında dikkatleri üzerine çeken Erçel, kısa sürede sadece modellik değil, oyunculuk dünyasının da parlayan yıldızlarından biri haline geldi.
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Fakat bu sefer konu başka... Güzelliğiyle dünya çapında bir ün edinen Hande Erçel, son zamanlarda gündeme kendisi sanılan bir kullanıcıyla geliyor.
Videolarda mimikler, gülüş, bakışlar… Her şey neredeyse Hande Erçel’in birebir kopyası gibi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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