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Benzerliğe İnanan Çok: Yapay Zeka ile Kendini Hande Erçel'in Kopyası Yapan Kullanıcı Milyonlarca İzlenme Aldı

Benzerliğe İnanan Çok: Yapay Zeka ile Kendini Hande Erçel'in Kopyası Yapan Kullanıcı Milyonlarca İzlenme Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.05.2025 - 23:55

Hande Erçel'e olan benzerliğiyle sosyal medyayı sallayan bir kullanıcı yapay zeka ile oyuncunun yüzüne kopyaladı. Görenler şaşkına dönerken, kimileri “klon gibi” tepkileri verdi, kimileri de bu kullanıcının kendini yapay zeka ile oluştuğu videolarla Hande Erçel'e benzettiğini hemen anladı.

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İlk 2012 yılında dikkatleri üzerine çeken Erçel, kısa sürede sadece modellik değil, oyunculuk dünyasının da parlayan yıldızlarından biri haline geldi.

İlk 2012 yılında dikkatleri üzerine çeken Erçel, kısa sürede sadece modellik değil, oyunculuk dünyasının da parlayan yıldızlarından biri haline geldi.

Hande Erçel 'Güneşin Kızları” dizisindeki Selin karakteriyle gönüllere taht kurdu. O günden bu yana hem özel hayatıyla hem de oyunculuk kariyeriyle magazin gündeminden hiç düşmedi! 

Şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı doludizgin aşkla adından bahsettiren Hande Erçel son zamanlarda projeleriyle kamera karşısına geçmeye hız kesmeden devam ediyor.

Fakat bu sefer konu başka... Güzelliğiyle dünya çapında bir ün edinen Hande Erçel, son zamanlarda gündeme kendisi sanılan bir kullanıcıyla geliyor.

Fakat bu sefer konu başka... Güzelliğiyle dünya çapında bir ün edinen Hande Erçel, son zamanlarda gündeme kendisi sanılan bir kullanıcıyla geliyor.

Sosyal medya bu kez oldukça tanıdık ama bir o kadar da tuhaf bir yüzle çalkalanıyor!

Yapay zeka teknolojisiyle Hande Erçel'e birebir benzeyen bir kadın kullanıcı, çektiği videolarla milyonlara ulaştı. Hatta bazı kullanıcılar Eman Tarek isimli kadının Hande Erçel'e gerçekten benzediğini sandı... “Bu kadar da benzerlik olmaz” yorumları yapılırken sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımlarını yapay zeka ile oluşturduğunu fark etti.

Videolarda mimikler, gülüş, bakışlar… Her şey neredeyse Hande Erçel’in birebir kopyası gibi.

Videolarda mimikler, gülüş, bakışlar… Her şey neredeyse Hande Erçel’in birebir kopyası gibi.

Kısa sürede videoları 20 milyon kadar izlenen kullanıcının etkileşimi ise gerek artıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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