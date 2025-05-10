Ateş Püskürdü: Usta Oyuncu Müjde Ar'ın Kendisini Çeken Muhabirlerle Yaşadığı Gerilim Tırmandıkça Tırmandı!
Geçtiğimiz dakikalarda bir AVM'de görüntülenmeye çalışılan Müjde Ar karşısındaki muhabirlerle hararetli bir tartışma içerisine girdi. Muhabirlere sinirlenen ve rahatsız olduğunu dile getiren Müjde Ar'ın o halleri kısa sürede gündeme oturdu.
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Müjde Ar, Türk televizyon ve sinemasının en güçlü oyuncularından biri olarak, yıllardır ekranlarda ve beyaz perdede izleyicileri mest etmiş oyunculardan biri.
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Fakat bu sefer konu başka... Müjde Ar kendisine alışveriş merkezinde görüntüleyen magazin muhabirlerine fena sinirlendi. O görüntüler 2. sayfa'nın kameralarına yakalandı.
"Ben görmedim mikrofonu, korktum ya! Sen niye çekiyorsun? Cevap ver! Başkasıyla konuşurken o benim özel hayatım ve mahremiyetim" diyen Müjde Ar küplere bindi.
Sosyal medyadan gelen tepkiler ise bu şekilde:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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