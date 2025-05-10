Ateş Püskürdü: Usta Oyuncu Müjde Ar'ın Kendisini Çeken Muhabirlerle Yaşadığı Gerilim Tırmandıkça Tırmandı!

Hangi projede olursa olsun, her zaman kendine has tarzı ve performansıyla dikkat çeken Ar, 80’li yıllardan bugüne kadar Türk halkının kalbinde taht kurmuş bir isim.

Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı ve TRT'nin ilk dizisi olan 1975 yapımı 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Bihter' karakterine hayat vererek tanınan Müjde Ar'ı sinemaya olan katkılarıyla da tanınıyor.

Tarık Akan'la oynadığı 'Deli Kan' filmi ile popülerliğini katlayan, aynı sene Kadir İnanır ile oynadığı 'Ah Güzel İstanbul' da yine oyunculuk yeteneklerini kanıtlayan Müjde Ar şimdilerde Seda Bakan'ın yeni projesi olan 'Adile' filminde Müjde Ar'ı oynamaya hazırlanmasıyla gündeme geliyordu.