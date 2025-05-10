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Ateş Püskürdü: Usta Oyuncu Müjde Ar'ın Kendisini Çeken Muhabirlerle Yaşadığı Gerilim Tırmandıkça Tırmandı!

Ateş Püskürdü: Usta Oyuncu Müjde Ar'ın Kendisini Çeken Muhabirlerle Yaşadığı Gerilim Tırmandıkça Tırmandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.05.2025 - 19:35

Geçtiğimiz dakikalarda bir AVM'de görüntülenmeye çalışılan Müjde Ar karşısındaki muhabirlerle hararetli bir tartışma içerisine girdi. Muhabirlere sinirlenen ve rahatsız olduğunu dile getiren Müjde Ar'ın o halleri kısa sürede gündeme oturdu.

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Müjde Ar, Türk televizyon ve sinemasının en güçlü oyuncularından biri olarak, yıllardır ekranlarda ve beyaz perdede izleyicileri mest etmiş oyunculardan biri.

Müjde Ar, Türk televizyon ve sinemasının en güçlü oyuncularından biri olarak, yıllardır ekranlarda ve beyaz perdede izleyicileri mest etmiş oyunculardan biri.

Hangi projede olursa olsun, her zaman kendine has tarzı ve performansıyla dikkat çeken Ar, 80’li yıllardan bugüne kadar Türk halkının kalbinde taht kurmuş bir isim.

Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı ve TRT'nin ilk dizisi olan 1975 yapımı 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Bihter' karakterine hayat vererek tanınan Müjde Ar'ı sinemaya olan katkılarıyla da tanınıyor.

Tarık Akan'la oynadığı 'Deli Kan' filmi ile popülerliğini katlayan, aynı sene Kadir İnanır ile oynadığı 'Ah Güzel İstanbul' da yine oyunculuk yeteneklerini kanıtlayan Müjde Ar şimdilerde Seda Bakan'ın yeni projesi olan 'Adile' filminde Müjde Ar'ı oynamaya hazırlanmasıyla gündeme geliyordu.

Fakat bu sefer konu başka... Müjde Ar kendisine alışveriş merkezinde görüntüleyen magazin muhabirlerine fena sinirlendi. O görüntüler 2. sayfa'nın kameralarına yakalandı.

"Ben görmedim mikrofonu, korktum ya! Sen niye çekiyorsun? Cevap ver! Başkasıyla konuşurken o benim özel hayatım ve mahremiyetim" diyen Müjde Ar küplere bindi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler ise bu şekilde:

Sosyal medyadan gelen tepkiler ise bu şekilde:
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twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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