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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 12:37

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 11.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Xiaomi Compact Hair Dryer H101 White EU

1. Xiaomi Compact Hair Dryer H101 White EU

Xiaomi Compact Hair Dryer H101, hem kompakt tasarımı hem de güçlü performansıyla saç kurutmayı pratik hale getiriyor. Beyaz rengi ve minimalist görünümüyle banyonuza şıklık katarken, ısıyı dengeli şekilde dağıtarak saç sağlığınızı korur. Günlük kullanıma uygun bu saç kurutma makinesi, seyahat dostu yapısıyla da öne çıkıyor.üyle saç sağlığını korur. Minimalist görünümü ve ergonomik yapısıyla hem şık hem de işlevsel bir deneyim sunar.

2. Bioxcin Forte Şampuan 300ml

2. Bioxcin Forte Şampuan 300ml

Bioxcin Forte Şampuan 300ml, saç dökülmesini önlemeye yardımcı özel içeriğiyle zayıf saç köklerini hedef alıyor. Bitkisel destekli formülüyle saç derisini canlandırırken daha dolgun ve güçlü saçlar sunar. Saç bakım rutininizin vazgeçilmez adımı olabilir.

3. Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 Pa+++ - Yatıştırıcı Güneş Kremi 50ml

3. Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 Pa+++ - Yatıştırıcı Güneş Kremi 50ml

Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 PA+++, cildi UV ışınlarından korurken aloe vera içeriğiyle anında yatıştırıcı bir etki sağlar. Hafif yapısıyla ciltte yağlı bir his bırakmadan nemlendirir. Günlük koruma için ideal bu güneş kremi, aynı zamanda cilt bariyerini de güçlendirir.

4. L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı - 120 Magnetic Mauve

4. L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı - 120 Magnetic Mauve

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı 120 Magnetic Mauve, göz makyajını saniyeler içinde tamamlamanızı sağlar. Kremsi dokusuyla kolayca uygulanır, gün boyu kalıcılığını korur. Bu büyüleyici mauve tonuyla bakışlarınız daha da derinleşir.

5. StopEver Clearly Spot Patch Sivilce Karşıtı Şeffaf Plaster - 24 Adet

5. StopEver Clearly Spot Patch Sivilce Karşıtı Şeffaf Plaster - 24 Adet

StopEver Clearly Spot Patch, niacinamide ve salisilik asit içeren formülüyle sivilcelerin görünümünü azaltırken şeffaf yapısıyla gün içinde bile fark edilmez. Ultra ince yapısıyla gece-gündüz rahatlıkla kullanılabilir. 24 adetlik bu set, akneye eğilimli ciltler için kurtarıcı niteliğinde.

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6. TWEEZERMAN Cımbız Mini Neon Pembe - Eğimli Uçlu

6. TWEEZERMAN Cımbız Mini Neon Pembe - Eğimli Uçlu

TWEEZERMAN Mini Cımbız, neon pembe rengi ve elde eğimli uç tasarımıyla kaş alımında maksimum hassasiyet sağlar. Kompakt boyutu sayesinde çantada taşımak için idealdir. Kaş şekillendirme rutinini pratikleştiren profesyonel bir araçtır.

7. A'PIEU Power Block Tone Up Base Pink SPF50+/PA++++ - 50ml

7. A'PIEU Power Block Tone Up Base Pink SPF50+/PA++++ - 50ml

A'PIEU Power Block Tone Up Base Pink, güneşten korurken cilt tonunu nazikçe eşitleyerek doğal bir aydınlık kazandırır. SPF50+ koruma faktörüyle cildi UV ışınlarına karşı yüksek düzeyde savunur. Makyaj bazı olarak da kullanılabilen bu ürün, yaz-kış vazgeçilmezlerden.

8. Philips Lumea BRI921/00 IPL Tüy Alma Cihazı + Kaş Düzeltici

8. Philips Lumea BRI921/00 IPL Tüy Alma Cihazı + Kaş Düzeltici

Philips Lumea BRI921/00 IPL Tüy Alma Cihazı, yüz, vücut ve hassas bölgeler için profesyonel epilasyon deneyimini evinize taşıyor. Dahili kaş düzeltici aparatıyla tek cihazla tam bakım sağlıyor. Düzenli kullanımda gözle görülür kalıcı pürüzsüzlük sunar.

9. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada

9. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada

Philips MG3720 Erkek Bakım Seti, saç ve sakal şekillendirme işlemlerini tek cihazda birleştiriyor. 7 farklı başlık sayesinde kişisel bakımınızı detaylı ve zahmetsizce yapabilirsiniz. Ergonomik tasarımı ve kablosuz kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor.

10. Omron M2 Basic HEM-7121J-E Tansiyon Aleti

10. Omron M2 Basic HEM-7121J-E Tansiyon Aleti

Omron M2 Basic Tansiyon Aleti, üst koldan ölçüm yaparak güvenilir ve doğru sonuçlar verir. Tek tuşla kolay kullanım özelliği, yaşlı bireyler için de ideal hale getiriyor. Günlük tansiyon takibi için evde sağlık kontrolünüzü kolaylaştırır.

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11. Madame Coco Répertoire Vücut Spreyi - Jasmine Amour - 100 ml

11. Madame Coco Répertoire Vücut Spreyi - Jasmine Amour - 100 ml

Madame Coco Répertoire Jasmine Amour Vücut Spreyi, 100 ml’lik zarif şişesinde yasemin esansının büyüleyici etkisini taşıyor. Hafif formülüyle cildinizi ferahlatırken kalıcı kokusuyla gün boyu yanınızda. Şıklığıyla parfüm alternatiflerini aratmayan bir tercih.

12. FiShake Gül Mayası %100 Saf Gül Suyu Tonik 100 ml

12. FiShake Gül Mayası %100 Saf Gül Suyu Tonik 100 ml

FiShake Gül Mayası Gül Suyu, saf içeriğiyle cildinizi arındırırken doğal bir aydınlık kazandırır. Tonik etkisiyle gözenekleri sıkılaştırır ve cildi makyaja hazır hale getirir. Her cilt tipi için uygun, doğallığı ön planda tutan bir bakım rutini tamamlayıcısıdır.

13. The Purest Solutions Glikolik Asit Tonik 200 ml

13. The Purest Solutions Glikolik Asit Tonik 200 ml

The Purest Solutions Glikolik Asit Tonik, cildi nazikçe arındırarak ölü derilerden temizler ve daha aydınlık bir görünüm kazandırır. 200 ml’lik içeriğiyle uzun süreli kullanım sunar. Cilt yenileme ve ton eşitlemede etkili bir destek sunan bakım ürünüdür.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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