Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 11.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Xiaomi Compact Hair Dryer H101 White EU
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2. Bioxcin Forte Şampuan 300ml
3. Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 Pa+++ - Yatıştırıcı Güneş Kremi 50ml
4. L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı - 120 Magnetic Mauve
5. StopEver Clearly Spot Patch Sivilce Karşıtı Şeffaf Plaster - 24 Adet
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6. TWEEZERMAN Cımbız Mini Neon Pembe - Eğimli Uçlu
7. A'PIEU Power Block Tone Up Base Pink SPF50+/PA++++ - 50ml
8. Philips Lumea BRI921/00 IPL Tüy Alma Cihazı + Kaş Düzeltici
9. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada
10. Omron M2 Basic HEM-7121J-E Tansiyon Aleti
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11. Madame Coco Répertoire Vücut Spreyi - Jasmine Amour - 100 ml
12. FiShake Gül Mayası %100 Saf Gül Suyu Tonik 100 ml
13. The Purest Solutions Glikolik Asit Tonik 200 ml
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