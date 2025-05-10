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Bütçeyi Sarsmadan Şıklık: Pahalı Gibi Duran Uygun Fiyatlı Ürünler

etiket Bütçeyi Sarsmadan Şıklık: Pahalı Gibi Duran Uygun Fiyatlı Ürünler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 16:46

Evde, banyoda, aynada ya da çantanda... Bazı ürünler var ki fiyatına inanmak zor ama etkisine hayran kalmak kolay. Görünüşleriyle “bu kesin çok pahalıdır” dedirten, ama aslında ulaşılabilir olan parçaları bir araya getirdik. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 30.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Eveline Cosmetics Diamond Hard And Shiny – Tırnakta Salon Işıltısı

1. Eveline Cosmetics Diamond Hard And Shiny – Tırnakta Salon Işıltısı

Eveline Cosmetics Diamond Hard And Shiny, parlaklığı ve sertleştirici etkisiyle ojeden çok daha fazlası. Tırnaklara hem bakım yapıyor hem cilalı bir görünüm kazandırıyor. Uygun fiyatlı bir ürünle tırnak salonu havası yaratmak mümkün.

2. Vintage Stil Mantar Masa Lambası – Küçük Ama Etkili Bir Dokunuş

2. Vintage Stil Mantar Masa Lambası – Küçük Ama Etkili Bir Dokunuş

Vintage Stil Mantar Masa Lambası, hem gece lambası, hem masa üstü aksesuarı. Üç kademeli ışık seviyesiyle ortamın havasını anında değiştiriyor. Sevimli formuyla yatak odasına, makyaj köşesine çok yakışır.

3. Kitsch Fermuarlı Saten Yastık Kılıfı – Uykuda Saç Bakımı

3. Kitsch Fermuarlı Saten Yastık Kılıfı – Uykuda Saç Bakımı

Kitsch Fermuarlı Saten Yastık Kılıfı, gerçek ipeği aratmayan yumuşak dokusuyla sabahları karışmamış saçlar mümkün. Hem saç dökülmesini hem yüz kırışıklığını azaltmaya yardımcı olur. Şık görünümü de cabası.

4. Lava Döküm Yuvarlak Tencere – Estetik Mutfakların Gözdesi

4. Lava Döküm Yuvarlak Tencere – Estetik Mutfakların Gözdesi

Lava Döküm Yuvarlak Tencere, kırmızı rengi, döküm yapısı ve ağır duruşuyla Fransız mutfağından çıkmış gibi. Yemekleri eşit pişiriyor, sofraya koyduğunuzda ayrı bir şıklık katıyor. Görüntüsüyle göz doldurur, işleviyle kalpleri kazanır.

5. L’Oréal Paris Bright Reveal SPF 50 – Hafif, Aydınlık ve Koruyucu

5. L’Oréal Paris Bright Reveal SPF 50 – Hafif, Aydınlık ve Koruyucu

L’Oréal Paris Bright Reveal SPF 50, incecik yapısıyla cilde ağırlık yapmadan hem korur hem aydınlatır. Koyu leke karşıtı formülü sayesinde günlük bakımın parçası haline gelir. Cildinde fondöten yokken bile sağlıklı bir ışıltı istersen tam yerindesin.

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6. PYROSUN Antik Altın Ayna – Vintage Etki, Modern Alanlar

6. PYROSUN Antik Altın Ayna – Vintage Etki, Modern Alanlar

Barok stilin zamansız şıklığını yansıtan PYROSUN Antik Altın Ayna, evin herhangi bir köşesinde kendini gösterir. Banyonun üstüne de asabilirsin, antreye de… Kalın çerçevesiyle “ben buradayım” der ama göz yormaz.

7. KIKO Milano Multi Finish Trio Palet – Tek Palette Bronzluk ve Canlılık

7. KIKO Milano Multi Finish Trio Palet – Tek Palette Bronzluk ve Canlılık

Bir allık, bir bronzer, bir ışıltı. Hem günlük makyaja hem akşam çıkmalarına uygun, çantaya at çık. KIKO Milano Multi Finish Trio Palet, mat ve metalik tonların dengesiyle yüzü anında canlandırıyor.

8. Clinique Almost Lipstick – Black Honey ile Tanış

8. Clinique Almost Lipstick – Black Honey ile Tanış

Clinique Almost Lipstick, renk gibi değil, filtre gibi duruyor dudakta. Sürmesi kolay, tonu her tene uyuyor. “Ruj sürdüm belli olmasın ama güzel dursun” diyen herkesin koleksiyonunda olmalı.

9. Laneige Lip Sleeping Mask – Dudaklar Hep Nemli Kalsın

9. Laneige Lip Sleeping Mask – Dudaklar Hep Nemli Kalsın

Laneige Lip Sleeping Maskgece sürüp sabaha kadar dudaklara bakım yapan bu maskeyi kullanan, sabah çatlama nedir bilmiyor. Hafif kokusu, kalın yapısı ve yoğun etkisiyle tam bir kış kurtarıcısı. Görüntüsü de zaten minik bir lüks kavanoz gibi.

10. Fiyonk Kuyumculuk 14 Ayar Aynalı Zincir Kolye – Işıltının En Zarif Hali

10. Fiyonk Kuyumculuk 14 Ayar Aynalı Zincir Kolye – Işıltının En Zarif Hali

Fiyonk Kuyumculuk 14 Ayar Aynalı Zincir Kolye, ince yapısı, sade ama dikkat çeken parlaklığıyla hem günlük hem özel günlük takı. Minimal takı sevenlerin “her gün takarım” diyeceği türden. Gerçek altın olması da bonus.

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11. Madame Coco Musette 4’lü Şarap Kadehi – Sofrada Zarafet

11. Madame Coco Musette 4’lü Şarap Kadehi – Sofrada Zarafet

Elinizdeki kadehin fiyatı çok değil ama duruşu oldukça asil. İnce cam yapısıyla hem özel sofralara hem hafta içi keyfine eşlik eder. Madame Coco Musette 4’lü Şarap Kadehi, kutusu ve formuyla hediye bile edilesi.

12. Bilge Karga Rowena Black Güneş Gözlüğü – Stil Sahibi Detay

12. Bilge Karga Rowena Black Güneş Gözlüğü – Stil Sahibi Detay

Bilge Karga Rowena'nın siyah, sade, ama çerçeve formuyla farklı bir havası var. Hem şehirde hem tatilde stil tamamlayan türden. Hafif yapısıyla gün boyu rahat kullanım sunar.

13. English Home Akrilik TV Battaniyesi – Hafif, Yumuşak ve Şık

13. English Home Akrilik TV Battaniyesi – Hafif, Yumuşak ve Şık

Koltukta, yatakta, balkonda… English Home Akrilik TV Battaniyesi yumuşacık dokusuyla her yere uyum sağlar. Deseniyle fazla dikkat çekmeden bulunduğu ortama şıklık katar. Film gecelerinde vazgeçilmez.

14. Qiuming Shop Rattan Çanta – Tatil Havası Çantanızda

14. Qiuming Shop Rattan Çanta – Tatil Havası Çantanızda

Hasır görünümlü, yarım ay formunda Quiming rattan çanta yaz kombinlerine anında tatil havası katıyor. Küçük ama stil sahibi bir parça. Özellikle beyaz gömleklerle mükemmel gider.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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