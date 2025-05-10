Bütçeyi Sarsmadan Şıklık: Pahalı Gibi Duran Uygun Fiyatlı Ürünler
Evde, banyoda, aynada ya da çantanda... Bazı ürünler var ki fiyatına inanmak zor ama etkisine hayran kalmak kolay. Görünüşleriyle “bu kesin çok pahalıdır” dedirten, ama aslında ulaşılabilir olan parçaları bir araya getirdik.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 30.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Eveline Cosmetics Diamond Hard And Shiny – Tırnakta Salon Işıltısı
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2. Vintage Stil Mantar Masa Lambası – Küçük Ama Etkili Bir Dokunuş
3. Kitsch Fermuarlı Saten Yastık Kılıfı – Uykuda Saç Bakımı
4. Lava Döküm Yuvarlak Tencere – Estetik Mutfakların Gözdesi
5. L’Oréal Paris Bright Reveal SPF 50 – Hafif, Aydınlık ve Koruyucu
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6. PYROSUN Antik Altın Ayna – Vintage Etki, Modern Alanlar
7. KIKO Milano Multi Finish Trio Palet – Tek Palette Bronzluk ve Canlılık
8. Clinique Almost Lipstick – Black Honey ile Tanış
9. Laneige Lip Sleeping Mask – Dudaklar Hep Nemli Kalsın
10. Fiyonk Kuyumculuk 14 Ayar Aynalı Zincir Kolye – Işıltının En Zarif Hali
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11. Madame Coco Musette 4’lü Şarap Kadehi – Sofrada Zarafet
12. Bilge Karga Rowena Black Güneş Gözlüğü – Stil Sahibi Detay
13. English Home Akrilik TV Battaniyesi – Hafif, Yumuşak ve Şık
14. Qiuming Shop Rattan Çanta – Tatil Havası Çantanızda
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