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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 19:01

28  Nisan haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, saç bakımının favorisi Osis Mighty Matte Güçlü Tutucu Mat Wax'tan, kokusuna bayılacağınız Imprime Muse EDP Kadın Parfüm'e kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 28.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bioderma Sebium Foaming Gel Karma

Bioderma Sebium Foaming Gel Karma

Bioderma Sébium Foaming Gel, özellikle karma, yağlı ve akneye yatkın ciltler için geliştirilmiş nazik bir yüz temizleme jeli. Cildi kurutmadan fazla yağı ve kirleri arındırır, ferah bir temizlik hissi bırakır. Eğer cildin gün içinde parlamaya meyilliyse veya sivilceye yatkınsa, bu jel tam senlik!

Bioderma Sebium Foaming Gel Karma

Avene Cleanance Solaire Spf 50

Avene Cleanance Solaire Spf 50

Avene Cleanance Solaire SPF 50, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için özel olarak formüle edilmiş hafif yapılı bir güneş koruyucu. Hem cildini güneşin zararlı ışınlarından koruyor hem de parlamayı kontrol altına alıyor.

Avene Cleanance Solaire Spf 50

Osis Mighty Matte Güçlü Tutucu Mat Wax 85ml

Osis Mighty Matte Güçlü Tutucu Mat Wax 85ml

Osis Mighty Matte, güçlü tutuşu ve mat bitişiyle saç stilinden ödün vermek istemeyenler için birebir! 85 ml'lik bu wax, saçına sertlik katmadan uzun süre kalıcı şekil verirken, doğal bir görünüm de sağlıyor.

Osis Mighty Matte Güçlü Tutucu Mat Wax

NYX Professional Makeup Buttermelt Bronzer

NYX Professional Makeup Buttermelt Bronzer

Yumuşacık dokusu sayesinde kolayca dağılıyor, doğal ve ışıltılı bir bronzluk etkisi bırakır. İster sıcak bir yaz dokunuşu, ister yıl boyu sağlıklı bir görünüm iste, Buttermelt Bronzer makyaj çantanda mutlaka yerini almalı!

Kullanıcı yorumu;

Gerçekten bu markanın allık ve bronzer serisi çok başarılı iyiki almışım ♥️

NYX Professional Makeup Buttermelt Bronzer

Note Iconic Matte Lipstick Kalıcı Mat Ruj 104 Ruler

Note Iconic Matte Lipstick Kalıcı Mat Ruj 104 Ruler

İddialı mat dokusuyla gün boyu kalıcı ve etkileyici bir görünüm sunuyor! Dudaklarda ağırlık yapmadan yoğun renk veren bu ruj, hem konforlu hissiyle hem de şık duruşuyla favorin olmaya aday. 

Note Iconic Matte Lipstick Kalıcı Mat Ruj 104 Ruler

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Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara

Kirpiklerine kökten uca hacim verirken, ağırlık yapmadan etkileyici bir bakış yakalamak istiyorsan bu maskara tam bir joker parça!

Kullanıcı yorumu;

Boşuna pahalı markalara paranızı vermeyin. Yıllardır kullandığım bir rimel muhteşem ötesi.

Maybelline New York Black Maskara

Mary & May Tranexamic Acid+Glutathion Koyu Halka Karşıtı Aydınlatıcı Göz Çevresi Kremi

Mary & May Tranexamic Acid+Glutathion Koyu Halka Karşıtı Aydınlatıcı Göz Çevresi Kremi

Koyu halkalarla savaşırken göz çevrene aydınlık ve taze bir görünüm kazandırıyor.  Eğer yorgunluk izlerini silmek ve bakışlarınıza enerji katmak istiyorsanız, bu krem tam size göre!

Göz Çevresi Kremi

MjCare Nose Pack - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı

MjCare Nose Pack - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı

MjCare Nose Pack, siyah noktalarla vedalaşmak ve burun bölgesini derinlemesine arındırmak isteyenler için birebir! Pratik kullanımı sayesinde gözeneklerdeki kiri ve fazla yağı kolayca temizliyor, cildine daha pürüzsüz ve ferah bir görünüm kazandırır. 

Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı

Imprime Muse EDP Kadın Parfüm

Imprime Muse EDP Kadın Parfüm

Çiçeksi ve meyveli notalarıyla zarif ve etkileyici bir parfüm. Frenk üzümü ve lavanta ile açılıp, yasemin ve vanilyanın sıcak dokunuşlarıyla devam ederken, misk ve amberin derinliğiyle tamamlanıyor. 

Imprime Muse EDP Kadın Parfüm

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Bordo

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Bordo

Hem nemlendirici etkisiyle dudaklarını besler hem de bordo rengindeki canlı dokusuyla doğal bir ışıltı sağlar. Peptit, seramid ve E vitamini içerdiği için dudaklarını uzun süre nemli tutarken, kuru ve çatlamış dudaklara anında rahatlık verir. 

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Bordo

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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