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Dyson V15s Detect Submarine ve Philips AquaTrio 9000 Serisi AquaTrio Dikey Süpürgeleri Karşılaştırıyoruz!

etiket Dyson V15s Detect Submarine ve Philips AquaTrio 9000 Serisi AquaTrio Dikey Süpürgeleri Karşılaştırıyoruz!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 17:26

Yeni bir dikey süpürge arıyorsan ve kafan karışıksa doğru yerdesin! Süpürge alırken aklımızda hep aynı sorular: 'Hangisi daha iyi?', 'Performansı nasıl?', 'Fiyatına değer mi? Dyson V15s Detect Submarine ve Philips AquaTrio 9000 Serisi dikey süpürgeleri tam da bu soruları yanıtlayabilmek için özellikleriyle, performanslarıyla ve tüm detaylarıyla yorumladık. Bu karşılaştırma sonunda kafandaki tüm soru işaretleri silinecek. Hangi model temizlik tahtına oturacak? Gel birlikte keşfedelim.

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Bu içerik 28.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dyson, yenilikte sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor! İlk ıslak-kuru kablosuz süpürgesi V15s Detect Submarine, ev temizliğinde bambaşka bir dönem başlatıyor.

Dyson, yenilikte sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor! İlk ıslak-kuru kablosuz süpürgesi V15s Detect Submarine, ev temizliğinde bambaşka bir dönem başlatıyor.

Submarine başlığı Dyson’ın ıslak temizlikteki büyük adımı! Döner mikro fiber silindirleri sayesinde sadece su kullanarak zeminlerdeki kirleri, lekeleri ve yapışkan kalıntıları etkili bir şekilde temizliyor. Üstelik, fazla su kullanmadan ideal ıslaklık sağladığı için zeminin hızla kurumasına yardımcı oluyor.

Ayrıca temiz ve kirli suyu ayrı tanklarda tutarak her seferinde hijyenik bir silme deneyimi sunuyor. Yani her pas geçişte yeni, temiz su ile temizlik yapılıyor.

Bu akıllı cihaz sadece tozları değil, gözle göremediğimiz mikroskobik kirleri bile tespit eden özel bir lazer teknolojisi kullanıyor. Lazer ışıkla zemini adeta tarayarak, gizli kalan tüm tozları ortaya çıkarıyor.

Bu akıllı cihaz sadece tozları değil, gözle göremediğimiz mikroskobik kirleri bile tespit eden özel bir lazer teknolojisi kullanıyor. Lazer ışıkla zemini adeta tarayarak, gizli kalan tüm tozları ortaya çıkarıyor.

İçindeki Hyperdymium motoru, dakikada tam 125.000 devir yaparak olağanüstü bir emiş gücü sağlıyor. Bu sayede gözle görünen kirlerin yanı sıra, halının en derinine gizlenmiş mikroskobik tozları bile kolayca çekebiliyor.

Akıllı piezo sensör teknolojisi sayesinde, süpürge geçtiği yüzeydeki toz miktarını anlık olarak algılıyor. Ne kadar kirli bir bölgeden geçtiğini anlayıp buna göre emiş gücünü otomatik ayarlıyor. Yani ekstra kirli alanlarda daha yüksek performans, temiz bölgelerde ise daha dengeli bir güç kullanıyor.

Dyson V15s Detect Submarine, güçlü emiş gücü, akıllı teknolojisi ve etkili ıslak temizlik özellikleriyle temizlik anlayışınızı tamamen değiştiriyor.

Dyson V15s Detect Submarine, güçlü emiş gücü, akıllı teknolojisi ve etkili ıslak temizlik özellikleriyle temizlik anlayışınızı tamamen değiştiriyor.

  • Islak Temizlik: Submarine başlığı sayesinde fayans, ahşap ve laminat gibi sert zeminlerde ıslak temizlik yapabiliyor.

  • Emiş Gücü: 125.000 devir/dakika hızında çalışan Hyperdymium motoru ile yüksek emiş gücü sağlıyor.

  • Akıllı Teknoloji: LCD ekranı, toplanan partikül miktarını ve türünü gerçek zamanlı olarak gösteriyor.

  • Çalışma Süresi: 60 dakikaya kadar kesintisiz temizlik imkanı sunuyor.

Hepsiburada’dan incelemek için; Dyson V15s Detect Submarine

Amazon’dan incelemek için: Dyson V15s Detect Submarine

Tüm Dyson dikey süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Ürün anlatılmaz yaşanır gerçekten muhteşem bir ürün parasını sonuna kadar hak ediyor. Oğlum için aldım alerjik hasta kendim bronşit hastasıyım. Bugün deneyimledim inşallah faydası olur severek kullanacağımızı düşünüyorum şiddetle tavsiye ediyorum.

Ürün fiyatının hakkını veriyor çekim gücü zaten çok iyi ama silmesi için bu kadar iyi olmasını beklemiyordum asla su izi ıslaklık bırakmıyor ve cidden çok güzel siliyor iyiki almışım hem çek hem sil üşenen insanlar için çok pratik tavsiye ederim.

Hepsiburada’dan incelemek için; Dyson V15s Detect Submarine

Amazon’dan incelemek için: Dyson V15s Detect Submarine

Tüm Dyson dikey süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Şimdi gelelim Philips 9000 Serisi AquaTrio teknolojisine. Islak-kuru temizliği mükemmel bir şekilde birleştirerek her türlü zeminde üstün temizlik sağlıyor.

Şimdi gelelim Philips 9000 Serisi AquaTrio teknolojisine. Islak-kuru temizliği mükemmel bir şekilde birleştirerek her türlü zeminde üstün temizlik sağlıyor.

Ev temizliklerini hem zahmetsiz hem de etkili hale getiriyor. Islak ve kuru temizlik özelliklerini bir araya getirerek, sadece süpürmekle kalmıyor, aynı zamanda zemini nazikçe siliyor.

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Yüksek emiş gücü ve akıllı su yönetim sistemiyle her zemini pırıl pırıl yapıyor. Kablosuz özgürlük, gelişmiş teknoloji ve modern tasarım, bu süpürgeyi evinizin vazgeçilmezi yapacak.

Yüksek emiş gücü ve akıllı su yönetim sistemiyle her zemini pırıl pırıl yapıyor. Kablosuz özgürlük, gelişmiş teknoloji ve modern tasarım, bu süpürgeyi evinizin vazgeçilmezi yapacak.

Temiz ve kirli suyu ayrı tanklarda tutarak her zaman hijyenik temizlik sunuyor. Temiz suyun her defasında yenilenmesi, daha verimli ve hijyenik bir temizlik sağlıyor. 

Güçlü emiş performansı ile hem sert zeminlerde hem de halılarda derinlemesine temizlik sunuyor. Özellikle evcil hayvan tüyleri gibi zor kirleri dahi kolayca temizliyor.

Hepsiburada’dan incelemek için; Philips 9000 Serisi AquaTrio

Amazon’dan incelemek için: Philips 9000 Serisi AquaTrio

Tüm Philips dikey süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Philips 9000 Serisi AquaTrio kablosuz dikey süpürge hem ıslak hem kuru temizlikte eşsiz performans, kablosuz özgürlük ve akıllı Teknolojiyle ev Temizliğinizi kolaylaştırın.

Philips 9000 Serisi AquaTrio kablosuz dikey süpürge hem ıslak hem kuru temizlikte eşsiz performans, kablosuz özgürlük ve akıllı Teknolojiyle ev Temizliğinizi kolaylaştırın.

  • Islak ve Kuru Temizlik: AquaTrio, hem tozları hem de leke ve kirleri etkili bir şekilde temizliyor. Akıllı su yönetim sistemi sayesinde zemine yalnızca gereken miktarda su uygulanır, bu da hızlı kuruma sağlıyor.

  • Yüksek Emiş Gücü: Güçlü emiş performansı ile hem sert zeminlerde hem de halılarda derinlemesine temizlik sunuyor. Özellikle evcil hayvan tüyleri gibi zor kirleri dahi kolayca temizliyor.

  • Kablosuz Konfor: Tamamen kablosuz kullanımı sayesinde her köşeye kolayca ulaşabilir, rahatça hareket edebilirsin. Kablolarla uğraşma derdi olmadan temizlik işlemini pratik hale getiriyor.

  • Çift Su Tankı Sistemi: Temiz ve kirli suyu ayrı tanklarda tutarak her zaman hijyenik temizlik sunuyor. Temiz suyun her defasında yenilenmesi, daha verimli ve hijyenik bir temizlik sağlıyor.

  • Uzun Batarya Ömrü: Yüksek kapasiteli batarya ile uzun süreli temizlik imkanı sunuyor. Bir şarj ile geniş alanlarda temizlik yapabilirsin.

  • Hızlı ve Kolay Kullanım: Hafif tasarımı ve ergonomik yapısı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Evin her köşesine rahatça ulaşmak için ideal bir çözümdür.

  • Akıllı LCD Ekran: Temizlik sırasında süpürgenin performansını ve batarya durumunu gösteren akıllı ekran, kullanıcının temizlik işlemini kolayca takip etmesini sağlıyor.

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Tek kelime ile philips kalitesi ve rahatlığı... Üründen oldukça memnunuz... Verilen parayı özellikleri ve kalitesiyle hakediyor...

Kendimi temiz sanıyordum bu makineyi alana kadar🫣 evimi önce kablolu supurgem ile süpürdüm sonra dik süpürge ile supurdum ben önceden ev supurmuyormusum.

Verilen parayı sonuna kadar hak eden bir ürün. Bütün evi aynı anda temizlemek gibi bir beklentiniz olmasın sonuçta şarjlı süpürge ancak özellikle çocuklu evler için tam bir kurtarıcı.Sert zeminlerde süpürme ve silmeyi aynı anda yapması harika. Philips kalitesi tartışılmaz. Düşünmeden alın derim.

Hepsiburada’dan incelemek için; Philips 9000 Serisi AquaTrio

Amazon’dan incelemek için: Philips 9000 Serisi AquaTrio

Tüm Philips dikey süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Her iki ürün de güçlü, etkili ve yenilikçi çözümler sunuyor. Her iki model de ıslak ve kuru temizlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Her iki ürün de güçlü, etkili ve yenilikçi çözümler sunuyor. Her iki model de ıslak ve kuru temizlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

  • Motor ve Emiş Gücü: Her iki süpürge de güçlü emiş kapasitesine sahip olsa da, Dyson V15s Detect Submarine'nin emiş gücü biraz daha yüksek.

  • Silme Teknolojisi: Dyson'ın Submarine başlığı, ıslak temizlik yaparken temiz suyun her defasında yenilenmesi ve kirli suyun ayrılması ile daha hijyenik bir temizlik sunar. Ayrıca suyun doğru miktarda uygulanmasını sağlar. Philips AquaTrio'da ise çift su tankı sistemi ile benzer bir özellik sunar, fakat temiz ve kirli suyu ayrı tanklarda tutar, ancak Dyson'daki gibi akıllı su yönetimi sunmaz.

  • Batarya Ömrü: Dyson V15s Detect Submarine 60 dakika boyunca kesintisiz kullanım sunar. Philips AquaTrio 9000 ise 60 dakikaya kadar temizlik imkanı sunar, ancak kullanım süresi su tankının kapasitesine bağlı olarak değişebilir.

  • LCD Ekran ve Akıllı Özellikler: Dyson'ın LCD ekran üzerinden toplanan toz miktarını ve türünü göstererek kullanıcıya temizlik sürecinin takibini sunar. Philips’te LCD ekran yoktur ancak akıllı su yönetim sistemi ve fırçaların otomatik olarak yön değiştirmesi gibi özellikler temizlikte kolaylık sağlar.

  • Fiyat: Dyson V15s Detect Submarine genellikle daha yüksek fiyatlıdır çünkü gelişmiş emiş gücü ve daha sofistike teknolojik özelliklere sahiptir. Philips AquaTrio 9000 ise daha uygun fiyatlıdır ve genellikle fiyat/performans dengesi açısından daha tercih edilebilir olabilir.

Sonuç olarak, her iki süpürge de kendi alanlarında güçlü performanslar sunuyor.

Sonuç olarak, her iki süpürge de kendi alanlarında güçlü performanslar sunuyor.

  • Dyson V15s Detect Submarine, gelişmiş emiş gücü ve akıllı teknolojisi ile temizlikte mükemmel bir deneyim sağlarken, özellikle derinlemesine temizlik isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek.

  • Öte yandan, Philips 9000 Serisi AquaTrio, fiyat/performans dengesi açısından öne çıkıyor. Islak ve kuru temizlik özellikleriyle evinizi hızlı ve etkili bir şekilde temizlerken, kablosuz kullanım ve akıllı su yönetimi gibi yenilikçi özellikler de sağlıyor. Dyson kadar güçlü bir emiş gücüne sahip olmasa da, yine de günlük temizlikte yeterli performansı sunuyor.

Hangisini tercih edeceğin, temizlik ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak şekillenecek. Dyson, daha güçlü ve gelişmiş bir temizlik arayanlara hitap ederken, Philips, uygun fiyatıyla etkili bir çözüm arayan kullanıcılar için ideal bir alternatif sunuyor.

Hepsiburada’dan incelemek için; Philips 9000 Serisi AquaTrio

Amazon’dan incelemek için: Philips 9000 Serisi AquaTrio

Tüm Philips dikey süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Hepsiburada’dan incelemek için; Dyson V15s Detect Submarine

Amazon’dan incelemek için: Dyson V15s Detect Submarine

Tüm Dyson dikey süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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