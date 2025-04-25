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İndirim Günleri Başlıyor! 26 Nisan 3 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 26 Nisan 3 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
25.04.2025 - 18:10

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Nisan - 3 Mayıs2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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26 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Doğuş / Balküpü / Nar Toz Şeker Çeşitleri 5 Kg 199,50 TL

Doğuş / Balküpü / Nar Toz Şeker Çeşitleri 5 Kg 199,50 TL
onedio.com

  • Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

  • Pınar Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 199 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 147,50 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 135 TL

  • Pınar Beyaz / Labne Çeşitleri 180 gr 49,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 500 gr 65 TL

  • Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr 69,50 TL

  • Torku / Pınar / Sek Yarım Yağlı Yoğurt 750 gr 47 TL

Günün indirimli ürünlerini görmek için tıklayın.

Pınar %3,3 Tam Yağlı Süt 1 Litre 45 TL

Pınar %3,3 Tam Yağlı Süt 1 Litre 45 TL
onedio.com

  • Pınar %0,5 Yağlı Süt 4x1 Litre 109 TL

  • Pınar Kido Süt Çeşitleri 180 ml 11,75 TL

  • Pınar Hindi Salam 500 gr 62,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindo Kokteyl Sosis 170 gr 42,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Salam 70 gr 24,50 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 31,95 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 109,90 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 205 TL

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 49,50 TL

  • Eti Lifalif İnce Yulaf Ezmesi 350 gr 49,50 TL

  • Head&Shoulders Şampuan 300 ml 110 TL

  • Bingo Beyaz / Renkliler Toz Deterjan 5,5 Kg 249 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 149,90 TL

  • Narsprin Genel Amaçlı Temizlik Sıvısı 5 Litre 119 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 89,50 TL

  • Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 150 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 109,50 TL

10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;

10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;
onedio.com

  • Calve Aile Paketi 3'lü 120 TL 

  • Papia Bio Care 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 95 TL

A101 Hadi

A101 Hadi
onedio.com
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A101 Bitmeden Al

A101 Bitmeden Al
onedio.com

Bitmeden Al

Bitmeden Al
onedio.com

1 Mayıs 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇

Hi-Level 43" 4K Ultra HD Tv 9.999 TL

Hi-Level 43" 4K Ultra HD Tv 9.999 TL
onedio.com
  • Onvo 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.499 TL

Beyaz eşya

Beyaz eşya
onedio.com
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Sinbo Buharlı Kırışık Gidrici 799 TL

Sinbo Buharlı Kırışık Gidrici 799 TL
onedio.com

  • Sinbo Kahve Baharat Öğütme Makinesi 549 TL

  • Kiwi Cam Elektrikli Cezve 549 TL

  • English Home Mini Blender Set 1.499 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 1.499 TL

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 499 TL

  • Kiwi Cam Su Isıtıcı 599 TL

  • Arzum Monomix El Belnder 999 TL

  • Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 399 TL

  • Kiwi Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 5.999 TL

  • Arzum Dikey Süpürge 1.599 TL

Hascevher Tava ve Sahan Seti 2'li 649 TL

Hascevher Tava ve Sahan Seti 2'li 649 TL
onedio.com
  • 2 Kapaklı Erzak / Kiler Dolabı 5.499 TL

Bestway Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 6 Kişilik 9.999 TL

Bestway Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 6 Kişilik 9.999 TL
onedio.com

  • Bestway Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 4 Kişilik 8.699 TL

  • Bestway Dome Kamp Çadırı 4 Kişilik 3.199 TL

  • Bestway Dome Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.199 TL

  • Bestway Körüklü Ayak Pompası 329 TL

  • Bestway Multimax Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe 2.999 TL

  • Çift Kişilik Şişme Yatak 2.249 TL

  • Bestway Tek Kişilik Yatak 949 TL

  • Bestway Çift Kişilik Yatak 1.499 TL

  • Bestway Uyku Tulumu 1.199 TL

  • Bestway Kamp Yastığı 119 TL

  • Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 499 TL

  • Ahşap Kollu Yastıklı Piknik Sandalyesi 449 TL

  • Piknik Sandalyesi 299 TL

  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 299 TL

  • Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 549 TL

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
onedio.com

  • VOLTA VB3 Elektrikli Bisiklet 20.990 TL

  • VOLTA V1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.990 TL

Piranha Basınçlı Yıkama Makinesi 2.999 TL

Piranha Basınçlı Yıkama Makinesi 2.999 TL
onedio.com

  • Adidas Campus Ayakkabı 3.999 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

  • Çamaşır İpi 15 TL

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Pexma 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 5.299 TL

Pexma 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 5.299 TL
onedio.com

Hijyen ürünleri

Hijyen ürünleri
onedio.com

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
onedio.com

2 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL

Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL
onedio.com

  • Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL

  • Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

  • Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL

  • 1-S Mini E-Bike 10.900 TL

  • TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL

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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
onedio.com

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

  • Kumtel Mutfak Baskülü Cam 229 TL

  • Kumtel Dijital Siyah Baskül 329 TL

  • Baharat Öğütücü 229 TL

  • Gıda Termometresi 89 TL

  • Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

  • Hassas Mini Cep Baskülü 129 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

  • Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.750 TL

  • Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 545 TL

  • Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı Psc64 349 TL

  • Pilli Mini Abajur 99 TL

  • Aynalı Fan 279 TL

Mutfak ürünleri

Mutfak ürünleri
onedio.com

Mutfak ürünleri :

Mutfak ürünleri :
onedio.com

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 279 TL

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 279 TL
onedio.com

  • 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 249 TL

  • Pilli Kafa Lambası 259 TL

  • Portatif Katlanabilir Tuvalet 799 TL

  • Kamp Lambası 149 TL

  • Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL

  • Makaralı Renkli Şeritli Led Aydınlatma 549 TL

  • Alüminyum El Feneri 229 TL

  • Çok Amaçlı El Aleti 499 TL

  • Halat 329 TL

  • Çadır İpi 89 TL

  • 12'Li Çamaşır Askısı 159 TL

  • Karabina Seti 109 TL

  • Çadır Kazığı 119 TL

  • Curling Oyunu 359 TL

  • Hobi Olta Seti 599 TL

  • Zoka 8 Gr 79 TL

  • Zoka 10 Gr 89 TL

  • Jig Head 7 Gr 109 TL

  • Sahte Balık Çeşitleri 49 TL

  • Sahte Balık 9 Gr 6,8 Cm 99 TL

  • Sahte Balık 7,1 Gr 8,5 Cm 79 TL

  • Olta Zili 55 TL

  • Olta Misinası 149 TL

  • Sahte Balık 8 Cm 20 Gr 99 TL

  • Sahte Balık 12 Gr 7,1 Cm 99 TL

  • Balıkçı Makası 59 TL

  • Sahte Balık Klipsi 59 TL

  • Silikon Sahte Yem 69 TL

  • Fosfor 49 TL

  • Silikon Yemli Jig Head 10 Gr 109 TL

  • Balıkçı Kovası 20 Lt 159 TL

  • Balıkçı Kovası 15 Lt 139 TL

  • Katlanabilir Balıkçı Kovası 229 TL

  • Rüzgar Geçirmez Kampçı Çakmak 149 TL

  • Emaye Kupa 229 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL
onedio.com

  • Taşınabilir Güç İstasyonu 7.900 TL

  • Outdoor Termos 1.699 TL

  • Yemek Termosu Adventure 1.150 TL

  • Büyük Fonksiyonel Kamp Baltası 899 TL

  • Fonksiyonel Kamp Baltası 379 TL

  • Kamp Bıçağı 429 TL

  • Katlanır Portatif Mangal 899 TL

  • Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.099 TL

  • Emaye Demlik 499 TL

  • Emaye Tencere Seti 699 TL

  • Çatal / Kaşık / Bıçak Seti 149 TL

  • Çanta Formlu Piknik Matı 249 TL

  • Kamp Hasırı 429 TL

  • Pipetli Termos 499 TL

  • Paslanmaz Çelik Bardak 219 TL

  • Mıknatıs Askı 249 TL

  • Katlanabilir Su Bidonu 149 TL

  • Katlanabilir Matara 229 TL

  • Portatif Tencere/Tava Sapı 129 TL

  • Pro Seramik Portatif Ocak 1.090 TL

  • 6 Kanatlı Rüzgarlık 399 TL

  • Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

  • Gaz Kartuşu 129 TL

  • Kartuş Tüp 99 TL

  • Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

  • Kamp Sandalyesi 289 TL

  • Plastik Kollu Kamp Sandalyesi 299 TL

  • Tabure 119 TL

Kamp ürünleri için tıklayın

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Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL

Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL
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  • Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı 26.900 TL

  • Dayton XL Şişme Kamp Matı 2.290 TL

  • Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4.990 TL

  • Easy Travel Uyku Tulumu 1.690 TL

  • Tekerlekli Buzluk 8.950 TL

  • Buzluk 2.750 TL

Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL

Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL
onedio.com

  • Balkonlu Çadır 6 Kişilik 4.499 TL

  • İglo Tipi Çadır 6 Kişilik 7.790 TL

  • Otomatik Çadır 5 Kişilik 1.599 TL

  • Cibinlikli Hamak 799 TL

  • File Tente Çadır 7 Kişilik 1.990 TL

  • Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL

  • Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2.499 TL

  • Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL

  • Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL

  • File Organizer 159 TL

  • Çift Bölmeli Şişme Mat 1.699 TL

  • Uyku Tulumu 759 TL

  • Şişme Kamp Yastığı 239 TL

Valiz ve tekstil ürünleri

Valiz ve tekstil ürünleri
onedio.com

ŞOK 23 Nisan - 30 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Gokidy Mini Print Kamera 1.199 TL,

Gokidy Mini Print Kamera 1.199 TL,
onedio.com

  • Petrix Armut / Ördek Gece Lambası 349 TL, 

  • Petrix Astronot Projeksiyon Gece Lambası 649 TL,

  • Rampage X-Jammer Oyuncı Mouse Pad 159 TL,

  • Hytech Hy-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL, 

  • Hytech Hy-GK1 / Hy-GK2 Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık 99,95 TL, 

  • Snopy Grazy Siyah Ledli Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 299 TL,

  • Aile Katılımlı Etkiinlik Kitap Çeşitleri 39,95 TL,

  • Polly Pocket Moda Aksesuarları Oyun Setleri 199 TL,

  • Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 699 TL,

  • Barbie Kariyer Bebekleri 249 TL, 

  • Chelsea Meslekleri Öğreniyorum Bebek Serisi 249 TL, 

  • Çocuk Aksesuarlı Terlik 139 TL, 

  • Tekli Araba 79,95 TL, 

  • Lisanlı Tekli Köpük 14,95 TL, 

  • 4x100 gram Oyun Hamurları 75 TL, 

  • 10x20 gram Oyun Hamurları 129 TL,

  • Lisanslı Tekli Çorap 39,95 TL

Günün indirimli ürünleri için tıklayın.

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Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL,

Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL,
onedio.com

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 799 TL,

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Eskavatör 599 TL,

  • Dollyland Luvlie Bahar Modası 299 TL, 

  • Minik Doktor / Tamirci / Prenses Oyun Seti 149 TL,

  • Müzikli Vantuzlu Direksiyon 149 TL, 

  • Aksesuarlı Sevimli Dostlar 199 TL, 

  • Pilli Hareketli Dinazor 199 TL,

  • Sesli Işıklı Mikrofon 129 TL,

  • Dollyland Minkie Yol Arkadaşım 299 TL, 

  • Metal Grafiti Yarış Arabası 59,95 TL, 

  • Dino Su Oyunu 50 TL, 

  • Asa Köpük 32,50 TL, 

  • Cup Cake Dondurma Blok Çeşitleri 149 TL, 

  • Dino İtfaiye Araçları 129 TL,

  • Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu 399 TL,

  • Prit Boyama Seti 169 TL

Şok Haftanın Fırsatları

Şok Haftanın Fırsatları
onedio.com

İndirimli gıda ürünleri için tıklayın.

Ne alırsan 100 TL

Ne alırsan 100 TL
onedio.com

Şok Haftanın Win ürünleri

Şok Haftanın Win ürünleri
onedio.com

Crocs terlik modelleri

Crocs terlik modelleri
onedio.com

İndirimli Crocs modelleri için tıklayın.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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