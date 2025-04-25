BİM'e Kamp Ürünleri Geliyor! 2 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
2 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL
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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Mutfak ürünleri
Mutfak ürünleri :
Solar Isınan Katlanır Su Deposu 279 TL
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Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL
Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL
Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL
Valiz ve tekstil ürünleri
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