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BİM'e Kamp Ürünleri Geliyor! 2 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Kamp Ürünleri Geliyor! 2 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 12:01

2 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL

Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL

  • Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL

  • Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

  • Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL

  • 1-S Mini E-Bike 10.900 TL

  • TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

  • Kumtel Mutfak Baskülü Cam 229 TL

  • Kumtel Dijital Siyah Baskül 329 TL

  • Baharat Öğütücü 229 TL

  • Gıda Termometresi 89 TL

  • Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

  • Hassas Mini Cep Baskülü 129 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

  • Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.750 TL

  • Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 545 TL

  • Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı Psc64 349 TL

  • Pilli Mini Abajur 99 TL

  • Aynalı Fan 279 TL

Mutfak ürünleri

Mutfak ürünleri

Mutfak ürünleri :

Mutfak ürünleri :

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 279 TL

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 279 TL

  • 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 249 TL

  • Pilli Kafa Lambası 259 TL

  • Portatif Katlanabilir Tuvalet 799 TL

  • Kamp Lambası 149 TL

  • Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL

  • Makaralı Renkli Şeritli Led Aydınlatma 549 TL

  • Alüminyum El Feneri 229 TL

  • Çok Amaçlı El Aleti 499 TL

  • Halat 329 TL

  • Çadır İpi 89 TL

  • 12'Li Çamaşır Askısı 159 TL

  • Karabina Seti 109 TL

  • Çadır Kazığı 119 TL

  • Curling Oyunu 359 TL

  • Hobi Olta Seti 599 TL

  • Zoka 8 Gr 79 TL

  • Zoka 10 Gr 89 TL

  • Jig Head 7 Gr 109 TL

  • Sahte Balık Çeşitleri 49 TL

  • Sahte Balık 9 Gr 6,8 Cm 99 TL

  • Sahte Balık 7,1 Gr 8,5 Cm 79 TL

  • Olta Zili 55 TL

  • Olta Misinası 149 TL

  • Sahte Balık 8 Cm 20 Gr 99 TL

  • Sahte Balık 12 Gr 7,1 Cm 99 TL

  • Balıkçı Makası 59 TL

  • Sahte Balık Klipsi 59 TL

  • Silikon Sahte Yem 69 TL

  • Fosfor 49 TL

  • Silikon Yemli Jig Head 10 Gr 109 TL

  • Balıkçı Kovası 20 Lt 159 TL

  • Balıkçı Kovası 15 Lt 139 TL

  • Katlanabilir Balıkçı Kovası 229 TL

  • Rüzgar Geçirmez Kampçı Çakmak 149 TL

  • Emaye Kupa 229 TL

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Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL

  • Taşınabilir Güç İstasyonu 7.900 TL

  • Outdoor Termos 1.699 TL

  • Yemek Termosu Adventure 1.150 TL

  • Büyük Fonksiyonel Kamp Baltası 899 TL

  • Fonksiyonel Kamp Baltası 379 TL

  • Kamp Bıçağı 429 TL

  • Katlanır Portatif Mangal 899 TL

  • Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.099 TL

  • Emaye Demlik 499 TL

  • Emaye Tencere Seti 699 TL

  • Çatal / Kaşık / Bıçak Seti 149 TL

  • Çanta Formlu Piknik Matı 249 TL

  • Kamp Hasırı 429 TL

  • Pipetli Termos 499 TL

  • Paslanmaz Çelik Bardak 219 TL

  • Mıknatıs Askı 249 TL

  • Katlanabilir Su Bidonu 149 TL

  • Katlanabilir Matara 229 TL

  • Portatif Tencere/Tava Sapı 129 TL

  • Pro Seramik Portatif Ocak 1.090 TL

  • 6 Kanatlı Rüzgarlık 399 TL

  • Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

  • Gaz Kartuşu 129 TL

  • Kartuş Tüp 99 TL

  • Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

  • Kamp Sandalyesi 289 TL

  • Plastik Kollu Kamp Sandalyesi 299 TL

  • Tabure 119 TL

Kamp ürünleri için tıklayın

Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL

Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL

  • Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı 26.900 TL

  • Dayton XL Şişme Kamp Matı 2.290 TL

  • Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4.990 TL

  • Easy Travel Uyku Tulumu 1.690 TL

  • Tekerlekli Buzluk 8.950 TL

  • Buzluk 2.750 TL

Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL

Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL

  • Balkonlu Çadır 6 Kişilik 4.499 TL

  • İglo Tipi Çadır 6 Kişilik 7.790 TL

  • Otomatik Çadır 5 Kişilik 1.599 TL

  • Cibinlikli Hamak 799 TL

  • File Tente Çadır 7 Kişilik 1.990 TL

  • Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL

  • Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2.499 TL

  • Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL

  • Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL

  • File Organizer 159 TL

  • Çift Bölmeli Şişme Mat 1.699 TL

  • Uyku Tulumu 759 TL

  • Şişme Kamp Yastığı 239 TL

Valiz ve tekstil ürünleri

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