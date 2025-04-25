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BİM'e Pekin Ördeği Geliyor! 29 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Pekin Ördeği Geliyor! 29 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 11:41

29 Nisan ile 6 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Otat Tereyağı 1000 gr 339 TL

Otat Tereyağı 1000 gr 339 TL

  • Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 279 TL

  • Arpacı Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 3000 gr 329 TL

  • Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 gr 139,50 TL

  • Sek Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 99,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL

  • Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr 77,50 TL

  • Sek Tam Yağlı Taze Tel Peynir 150 gr 69,50 TL

  • Karper Yarım Yağlı Eritme Peynir 300 gr 79,50 TL

  • Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 gr 37,50 TL

  • Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 14,75 TL

  • Yörükoğlu Tam Yağlı Ayran 2 Litre 54,50 TL

  • Altınkılıç Laktozsuz Kefir 1 Litre 69,50 TL

  • Aynes Kidy Süt (Çikolatalı / Çilekli) 200 ml 7,90 TL

  • Aynes Yarım Yağlı Süt 200 ml 7,90 TL

  • İçim Ayran 200 ml 6,75 TL

  • İçim Fit Protein Kahveli Süt 400 ml 37,50 TL

  • Milk Academy Labne 2750 gr 299 TL

  • Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL

  • Peysan Peynir Helvası (Çilek-Portakal) 150 gr 31,50 TL

  • Iff's Böğürtlen 350 gr 89 TL

  • Superfresh Peynirli Kat Kat Börek 400 gr 75 TL

  • Superfresh Mantı 1000 gr 109 TL

  • Gedik Piliç Acılı Kebap 1000 gr 89 TL

  • Gedik Piliç Çıtır Topları 700 gr 69,50 TL

  • Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 gr 45 TL

  • Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 gr 69 TL

  • Er Piliç Parmak Köfte 500 gr 69 TL

  • Aydoğdu Pekin Ördeği 1000 gr 129 TL

  • Banvit Piliç Döner 700 gr 179,50 TL

  • Maret Dana Macar Salam 50 gr 19,50 TL

İndirimli gıda ürünleri için tıklayın.

Keyifçe Çiğ Karışık Kuruyemiş 300 gr 139,50 TL

Keyifçe Çiğ Karışık Kuruyemiş 300 gr 139,50 TL

  • Simbat Kavrulmuş Kaju 300 gr 149 TL

  • Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum (Sade / Nar Aromalı) 69,50 TL

  • Mega Boy Cips Çeşitleri (193–218 gr) 49,50 TL

  • Eti Gong Parmesan Aromalı Mısır Patlağı 110 gr 42 TL

  • Züber Nohut Cipsi (Ege Baharatlı / Ekşi Krema & Soğan) 55 gr 39,50 TL

  • Seksüt Soğuk Kahve Latte 330 ml 35 TL

  • Kınık Hibiskus Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 37,50 TL

  • Kınık Cool Lime Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 37,50 TL

  • Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 129 TL

  • Corny Tam Tahıl Bar (Tuzlu Karamelli) 42,50 TL

  • Biscolata Mood Caramel Macchiato Dolgulu Bisküvi 125 gr 36,50 TL

  • Proteinocean Protein Tozu (Pasta Aromalı) 750 gr 699 TL

  • Proteinocean Fıstık Ezmesi 79 TL

  • Ülker Hindistan Cevizi Kremalı Kakaolu Çikolata 225 gr 95 TL

  • Eti Karam Bitter Çikolata 100 gr 45 TL

  • Alpella Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret 28 gr 8,75 TL

  • Ülker Halley Beyaz Çikolatalı Sandviç Bisküvi 210 gr 45 TL

  • Eti Benimo Bitter Çikolata Kaplamalı Hindistan Cevizli Bisküvi 207 gr 55 TL

  • Ülker Kakao Kremalı Bisküvi 488 gr (8x61 gr) 59 TL

  • Ülker 9 Kat Tat Fındık Kremalı Gofret 39 gr 6,75 TL

  • Biscolata Veni Fındık Kremalı Gofret 110 gr 23,50 TL

  • Torku Premio Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi 176 gr 33,50 TL

  • Bifa Muz Aromalı Marshmallow Bisküvi 160 gr 29 TL

  • Eti Popkek Limon Kremalı Kek 60 gr 7,50 TL

  • Torku Tam Keyfim Çikolata Kaplamalı Tam Buğday Bisküvi 252 gr (3x84 gr) 55 TL

  • Torku Tam Keyfim Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Tam Buğday Bisküvi 252 gr (3x84 gr) 55 TL

  • Eti Popkek Vişne Kremalı Kek 60 gr 7,50 TL

Safya Mısır Yağı 5 Litre 288,75 TL

Safya Mısır Yağı 5 Litre 288,75 TL

  • Dr. Oetker Krem Şanti 225 gr (3x75 gr) 67,50 TL

  • Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 gr 57,50 TL

  • Dr. Oetker Instant Maya 50 gr (5x10 gr) 27 TL

  • Dr. Oetker Pudra Şekeri 150 gr 19,50 TL

  • Dr. Oetker Dark Kakao 100 gr 57,50 TL

  • Dr. Oetker Meyveli Sos 77 gr 19,50 TL

  • Dr. Oetker Karbonat 25 gr (5x5 gr) 5,50 TL

  • Dr. Oetker 3’lü Puding 348 gr 62,50 TL

  • Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 gr 14,50 TL

  • Dr. Oetker 2'li Çikolatalı Sos 196 gr (2x98 gr) 47,50 TL

  • Dr. Oetker Keçiboynuzu Unu 100 gr 22,50 TL

  • Dr. Oetker Pembe Pudra Şekeri 75 gr (5x15 gr) 21 TL

  • Dr. Oetker 2’li Jelatin 12 gr (2x6 gr) 17,50 TL

  • Daphne Pastacı Kreması 156 gr 22,50 TL

  • Dr. Oetker Trileçe Karamel Soslu 315 gr 62,50 TL

  • Pesotti Hazır Profiterol Topları 100 gr 39 TL

  • Pesotti Muzlu Kedi Dili 200 gr 42,50 TL

  • Eti Etimek 429 gr (3x143 gr) 95 TL

  • Baysan Kalpli Red Velvet Pasta Keki 280 gr 65 TL

  • CC Mozaik Pasta Altı Bisküvi 300 gr 39 TL

  • Ülker Sütlü Pul Çikolata 100 gr 69 TL

  • Ülker Beyaz Pul Çikolata 100 gr 69 TL

  • Ülker Kuvertür Bitter Çikolata 200 gr 119 TL

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değirmencikızı
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