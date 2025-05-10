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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 19:25

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 10.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ev bakımından kişisel bakıma, kedi mamasından diş macununa kadar haftanın yıldız ürünleri bu listede. Kalitesi ve kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan bu ürünleri kaçırmadan alışveriş sepetine eklemeni öneririz.

Cilt bakım rutininize ekleyebileceğiniz bu etkili ürünler, uzun vadede cildinizin sağlığını korumanıza yardımcı olabilir. Bu ürünler, kullanıcı yorumları ve dermatolog önerileriyle destekleniyor.

Braun Silk Expert Pro 5 PL5137, evde profesyonel epilasyon deneyimi sunmayı vaat ediyor. Kullanıcılar, cihazın etkinliğini ve kullanım kolaylığını övüyor.

Mugo markası, Paen adıyla yazlık koleksiyonunda basic tişörtlerden crop modellere kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Moda tutkunları, bu yeni koleksiyonu beğeniyle karşılıyor.

A101, 8 Mayıs’ta Philips’in tam otomatik espresso makinesini satışa sunacak. Kahve severler için bu, evde barista kalitesinde kahve yapma fırsatı anlamına geliyor.

Philips kahve makinesi ve Xiaomi akıllı saat gibi ürünler, haftanın en çok satan elektronik cihazları arasında yer alıyor. Bu ürünler, teknolojiyi günlük yaşama entegre etmek isteyenler için ideal.

Piknik planlayanlar için gerekli olan malzemeler ve öneriler bu içerikte derlenmiş. Doğada keyifli vakit geçirmek isteyenler için pratik ipuçları sunuluyor.

Nisan ayında en çok satan kitaplar listesi, okuyucuların ilgisini çeken eserleri ortaya koyuyor. Bu liste, yeni kitap arayışında olanlar için rehber niteliğinde.

Günlük yaşamı kolaylaştıran pratik ve yaratıcı ürünler, kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Bu ürünler, hayat kalitesini artırmak isteyenler için öneriliyor.

Proteinocn, lansman indirimiyle protein tozu ve bar gibi ürünlerini tanıtıyor. Sporcular ve sağlıklı yaşam tutkunları için bu ürünler dikkat çekici.

Columbia’nın Peakfreak II modeli, su geçirmez özelliği ve konforlu yapısıyla doğa yürüyüşleri için ideal. Şu anda indirimde olması, bu ayakkabıyı daha cazip kılıyor.

BİM, 9 Mayıs’ta Rivero markalı motosikleti satışa sunacak. Uygun fiyatlı ulaşım aracı arayanlar için bu fırsat kaçırılmamalı.

Erkekler için önerilen parfümler, kalıcı ve etkileyici kokularıyla öne çıkıyor. Bu liste, yeni bir parfüm arayışında olanlar için rehber olabilir.

Ev dekorasyonunda küçük değişikliklerle büyük farklar yaratmak mümkün. Bu ürünler, evinizi daha şık ve konforlu hale getirebilir.

Makyaj yapmaya yeni başlayanlar için temel ürünler ve ipuçları bu içerikte sunuluyor. 30’lu yaşlarda makyaj rutini oluşturmak isteyenler için faydalı bilgiler içeriyor.

Vanilya notalı parfümler, sıcak ve tatlı kokularıyla dikkat çekiyor. Bu öneriler, vanilya severler için ideal seçenekler sunuyor.

Amazon’un süper tasarruf haftası kapsamında birçok üründe indirimler mevcut. Alışveriş yapmak isteyenler için bu kampanya kaçırılmamalı.

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Camper markasının ayakkabıları, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor. Her kombine uyum sağlayan modelleriyle dikkat çekiyor.

Sağlık ve kozmetik ürünlerinde indirim fırsatları, kişisel bakımına önem verenler için cazip. Bu ürünler, günlük bakım rutininizi destekleyebilir.

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Haftanın kozmetik ve parfüm indirimleri, bakımına önem verenler için kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor. Bu indirimler, favori ürünlerinizi daha uygun fiyata almanızı sağlayabilir.

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Yaz aylarına uygun hafif ve ferah parfümler, sıcak havalarda tercih ediliyor. Bu öneriler, yaz parfümü arayışında olanlar için rehber niteliğinde.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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