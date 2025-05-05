ŞOK'a Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı Geliyor! 7 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 7 Mayıs ile 14 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Mayıs ile 14 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL,
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Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 3.499 TL,
Haftanın Fırsatları
Anneler Günü Hediyeleri
Kotex'de indirim:
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Ne alırsan 75 TL
7 - 13 Mayıs Şok
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