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ŞOK'a Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı Geliyor! 7 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı Geliyor! 7 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
05.05.2025 - 17:18

ŞOK 7 Mayıs ile 14 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Mayıs ile 14 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL,

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL,

  • 2'li Arzum Minio Duo Kahve Makinesi 2.499 TL, 

  • Nespresso Essenza Mini C 30 Kapsül Kahve Makinesi 4.299 TL,

  • Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL,

  • Keramika İnci Kulplu Kupa 75 TL, 

  • Keramika İnci Desenli Kase 50 TL, 

  • Keramika İnci Desenli Yemek Tabağı 75 TL,

  • Keramika Fincan Seti 149 TL,

  • Paşabahçe markalı 2000 cc Borcam Bake & Keep Fırın Tepsisi 219 TL, 

  • 1080 cc Borcam Bake & Keep Fırın Tepsisi 149 TL, 

  • 840 cc Borcam Bake & Keep Fırın Tepsisi 129 TL,

  • Frezya Saklama Kabı 39,95 TL, 

  • Borcam Kapaklı Tencere 169 TL, 

  • 3'lü Semaver Çay Bardağı 100 TL, 

  • 900 cc Borcam Kase 100 TL, 

  • 1900 cc Borcam Kase 149 TL,

  • 6'lı  Bouquet Kase 139 TL,

  • Vip Ahmet Rendeli Masal Saklama Kabı 179 TL,

  • Oval Kahvaltılık 25 TL, 

  • Süzgeçli Saklama Kabı 100 TL, 

  • Katlı Şeffaf Bakır Yumurtalık 149 TL, 

  • Cambu 360 Derece Dönebilen Ahşap Sunum Tabağı 129 TL, 

  • 2'li Cambu Kaşıklı Baharatlık 129 TL, 

  • Cambu Bambu Kapaklı Cam Yağlık 169 TL, 

  • Cambu Bambu Kapaklı Coffee Bardak 100 TL,

  • Renkli Sürahi 229 TL, 

  • Cambu Line Serisi Cam Matara 129 TL, 

  • Cambu Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL,

  • Saklama Kutusu 199 TL, 

  • Diamond Kek Fanusu 179 TL, 

  • 3'lü Keyfi Ala Bardak Set 100 TL, 

  • Sunumlu Çelik Tepsi 50 TL, 

  • Paris 5 Parça Kahvaltı Seti 129 TL, 

  • Ekmeklik 129 TL, 

  • Kare Peçetelik 139 TL, 

  • Desenli Tepsi 59,95 TL,

  • 2'li Cam Yağlık 100 TL

man

Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 3.499 TL,

Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 3.499 TL,

  • Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 999 TL, 

  • Braun Satin Hair Saç Fırçası 1.899 TL, 

  • Kadın Pijama Takımı 399 TL, 

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL, 

  • Keten Organizer Çanta 179 TL, 

  • Omuz Çantası 299 TL, 

  • Kadın Omuz Çantası 199 TL, 

  • Penty Body Comfort Korseli Külotlu Çorap 149 TL, 

  • Kadın Taşlı Terlik 399 TL, 

  • Kadın Tokalı Terlik 199 TL, 

  • Kadın Terlik 119 TL, 

  • Kadın Yüksek Taban Terlik 119 TL, 

  • 2'li Hasır Sepet 249 TL, 

  • Büyük Organizer 299 TL, 

  • Straplez Sütyen 199 TL, 

  • Minimizer Sütyen 199 TL,

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 84,95 TL

İndirimli saç şekillendirme cihazları için tıklayın.

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Anneler Günü Hediyeleri

Kotex'de indirim:

Kotex'de indirim:

Kasa arkasında;

  • 3'lü Nestle 1927 Antep Fıstıklı/ Bademli Sütlü 120 TL, 

  • 400 gram Torku Banada 90 TL, 

  • 32'li Cafe Crown 3’ü 1 Arada Bidon Kahve 125 TL,

  • 4x250 ml Burn Kutu 95 TL,

  • 693 ml Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 7’li Püskürtme 40 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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