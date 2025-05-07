onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 10:42

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kolay kızartma yapmak için Xinyan Kızartma Tenceresi

Kolay kızartma yapmak için Xinyan Kızartma Tenceresi

Kızartma yapmak mutfaktaki en zor işlerden. Ama bu tencereyle bu iş kolaylaşıyor. Paslanmaz çelik olduğu için çok kullanışlı. Kızartmalarınızın çıtır çıtır olması için bu yüksek yağ tenceresi oldukça iyi. İçinde patates, tavuk ve daha birçok şey kızartmak mümkün.

765 TL olan tencere Temu'da 782 TL.

Xinyan Kızartma Tenceresi

Her mutfağa lazım HOSSE Döküm Tava

Her mutfağa lazım HOSSE Döküm Tava

Döküm tavada lezzetli yemekler yapmak istiyorsanız almanız gereken tava bu. Çift kulplu olduğu için kullanımı oldukça kolay. 28 cm olan tava, geniş olduğu için işinize yarayacağı kesin. Kırmızı rengiyle mutfağınızın göze çarpan parçalarından biri olmaya aday! Dayanıklı tava ile uzun yıllar yemek yapabileceksiniz.

799 TL olan tavanın kare olanı Temu'da 963 TL.

HOSSE Döküm Tava

Çok satanlarda 1. sırada yer alan set her eve lazım!

Çok satanlarda 1. sırada yer alan set her eve lazım!

4 tane gelen set mutfakların en önemli ihtiyacı. Doğal bambudan yapılan setteki parçalar 30 cm. Yani yemek yaparken kullanabileceğiniz set doğal bambudan yapıldığı için hem sağlıklı hem çevre dostu. Gövdesi çatlamaya karşı dayanıklı. Çizilmeye karşı tavalarınızı da koruyor.

Fiyat performans.

139 TL olan setin Temu'da 6'lısı 203 TL.

AEE Mutfak Tahta Kaşık Seti

Amazon'un seçimi Tefal Titanyum Simple Cook Tava

Amazon'un seçimi Tefal Titanyum Simple Cook Tava

30 cm olan tava olmayan bir ev düşünemiyoruz. Yapışmaz özellikli olduğu için her şeyde rahatça kullanabiliyorsunuz. Yemeklerinizin lezzetini artırdığı gibi yapışmalarına da engel oluyor. Ayrıca temizlemesi de çok kolay. 

Malzeme kalitesi, ağırlığı ve kampanya dönemindeki fiyatı ile aldığımız oldukça kaliteli bir set.

837 TL olan tavanın benzeri Temu'da 1.259 TL.

Tefal Titanyum Simple Cook Tava

Mira Home Mutfak Havlusu Seti

Mira Home Mutfak Havlusu Seti

6 tane gelen havlular mutfak için ideal. Lacivert renkli havlular 30x50 cm boyutlarında. El-yüz havlusu ile mutfakta ellerinizi kurulayabilirsiniz. Farklı modelli havlular mutfağınızın dekoruna güzelce uyacak. Havlu setinin pembe, beyaz, gri ve daha birçok rengi var. Sıvıları hızla emdiği için mutfakta ellerinizi güzelce kuruluyor.

229 TL olan setin Temu'da 6'lısı 268 TL.

Mira Home Mutfak Havlusu Seti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evinizin dekorunu tamamlayacak kavanoz...

Evinizin dekorunu tamamlayacak kavanoz...

2.5 litrelik kavanoza erzak koymak mümkün. Çay ya da kahve koyabileceğiniz kavanozlar tezgahınıza çok yakışacak. Şeffaf olduğu için içindeki çok şık görünüyor. Sağlıklı kavanoz 13,5x13,5x26 cm boyutlarında. Bu kavanozlardan birkaç tane alarak set yapabilirsiniz.

Sağlam bir şekilde geldi kavanoz çok güzel kaliteli ve şık.

369 TL olan kavanozun 2'lisi Temu'da 853 TL.

Paşabahçe Viva Dose Kavanoz

Enoteks Pötikareli Masa Örtüsü

Enoteks Pötikareli Masa Örtüsü

160x170 cm olan bu masa örtüsünü pikniklerde ister yerde ister masa üzerinde kullanabilirsiniz. Kırmızı renkli olduğu için fotoğraflarda da çok güzel çıkıyor. Bu piknik örtüsüyle çok iyi pozlar yakalayacağınız kesin. Pötikareli örtüyü yaz boyu her piknikte kullanabileceksiniz.

Kamplarımız seyyar masalarımız üzerinde kullanmak için aldım sahilde masa sandalye etkinliklerimizde de gayet şık duruyor beklentimin fazlasıyla karşıladı fiyatına göre de gayet kaliteli kumaşı güzel

275 TL olan örtü Temu'da 652 TL.

Enoteks Pötikareli Masa Örtüsü

Bu şık tencere %10 indirimde!

Bu şık tencere %10 indirimde!

Mutfağınızın yeni parçası olacak tencere 22 cm. Yemek yapmak için ideal tencere emaye kaplama. Beyaz renkli tencere uzun ömürlü. Hızlı temizlenebilen yapısıyla yemek yapma ve temizleme süreçlerini sizin için kolaylaştırıyor. BPA içermeyen yapısı ile yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

719 TL olan tencerenin benzeri Temu'da 973 TL.

Mood Serisi Emaye Tencere

Sinbo Çift Taraflı Tava

Sinbo Çift Taraflı Tava

Çift taraflı tavada waffle yapabilirsiniz. 33 cm olan tava ile yemekler lezzetli ve güzel oluyor. Çift taraflı kullanma imkanı var. Yapışmaz yüzeyi ile yaptıklarınız üzerine yapışmıyor ve kolayca da temizlenebiliyor. Bu tavanın mıknatıslı tutma sapları var.

Sinbo yine yapacağını yapmış. Keşke çift yönlü 360 derece kapaklı tasarlansaydı. Arkasına krep döküp oluşan boşluklara peynirli sebzeler doldurasım geliyor :)

499 TL olan tavanın benzeri Temu'da 619 TL.

Sinbo Çift Taraflı Tava

Pankek yapanlar için bu tava şart!

Pankek yapanlar için bu tava şart!

Pankeklerinizin daha eğlenceli olmasını istiyorsanız bu tavayı alabilirsiniz. Gülen yüzlü bu tava ile 7 tane pankeki aynı anda yapabiliyorsunuz. Yapışmaz yapısıyla pankekleri yapmak ve çıkarmak kolay oluyor.

413 TL olan tava Temu'da 511 TL.

Eda Döküm Pankek Tavası

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın