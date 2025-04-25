onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 17:17

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BUFFER Mikrodalga Fırın Kapağı

BUFFER Mikrodalga Fırın Kapağı

Mikrodalga için gerekli bu kapak oldukça dayanıklı. Yemeklerinizi ısıtırken kullanabileceğiniz kapak 100 derece ısıya dayanabiliyor. Hava alacak ve almayacak şekilde kapağı ayarlamak mümkün.

Gayet güzel. Dışarda yemekleri korumak için de kullanıyorum.

131 TL olan kapak Temu'da 158 TL.

BUFFER Mikrodalga Fırın Kapağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Taç Granit Tava

Taç Granit Tava

Yapışmaz model tava 26 cm. Yemek yaparken işinizi kolaylaştıracak tava ile lezzetli yemekler yapabileceksiniz. Tutacak yeri ısınmadığı için yemek yaparken zorlanmıyorsunuz.

Döküm Kaliteli ürün herkese tavsiye ederim.

458 TL olan tava Temu'da 484 TL.

Taç Granit Tava

Deconox Bambu Servis Seti

Deconox Bambu Servis Seti

Bambu bu set ile yemek yapmak ve sunmak çok kolay. 4 tane gelen servis seti her mutfakta olmalı. Şık bu servis seti ile yemek yapmak ve sunmak çok hoşunuza gidecek. 

Fırsat ürünü servis seti 134 TL, Temu'da ise 6 tane olan set 200 TL.

Deconox Bambu Servis Seti

TYTOGE 3 Çaydanlık

TYTOGE 3 Çaydanlık

Bu şık çaydanlıkla çay demlemek çok eğlenceli. Mutfağınızın en güzel parçalarından biri olacak çaydanlık paslanmaz çelik. Dışarıda da çay içmenize yardımcı olacak çaydanlık kamp alanları için de uygun.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan çaydanlık 412 TL, Temu'da ise 817 TL.

TYTOGE 3 Çaydanlık

Karaca Mutfaksever Kızartma Tenceresi

Karaca Mutfaksever Kızartma Tenceresi

Emaye bu tencere kızartma yapmak için ideal. Lezzetli kızartmalar yapmak için bu tencere her evde olmalı bizce! 3.7 litre olan tencere ile kızartma yaparken rahat edeceğiniz kesin.

patatesleri çıtır çıtır yapıyor. kutusu bile jelatinli şekilde geldi. yağ süzgeci sayesinde patateslerde yağ minimuma iniyor. alın aldırın

699 TL olan tencere Temu'da 819 TL.

Karaca Mutfaksever Kızartma Tenceresi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afracam Kavanoz

Afracam Kavanoz

Bu kavanozları istediğiniz amaçla kullanmanız mümkün. 230 ml'lik kavanozlar yoğurt mayalamak için de ideal. 6 tane gelen kavanozların metal kapakları var. 

Çok güzeller 1 gün dolmadan elime ulaştı hasarsız şekilde

229 TL olan kavanoz Temu'da 522 TL.

Afracam Kavanoz

Paşabahçe Tencere

Paşabahçe Tencere

3 litrelik bu borcam, tencere olarak kullanılabiliyor. Kapağı olduğu için oldukça kullanışlı.

Kesinlikle tavsiye ederim.

419 TL olan borcam tencere Temu'da 687 TL.

Paşabahçe Tencere

Lava Izgara Tava

Lava Izgara Tava

Dikdörtgen model tava 21x36 cm. Demir döküm tava ile ızgaralar yapmanız mümkün. Saplı tava ile ızgarada birçok şey yapabiliyorsunuz. 

Lava kalitesi boyutu tam ideal sucuk ve tavuk yaptık

899 TL olan tava Temu'da 963 TL.

Lava Izgara Tava

Yuragim Çok Gözlü Tava

Yuragim Çok Gözlü Tava

4 delikli bu tava ile özellikle kahvaltı yapmak çok kolaylaşıyor. Yumurta, pankek ve birçok kahvaltılığı tek seferde yapmak mümkün. Yapışmaz özellikli olduğu için kolay şekilde yemek yapabiliyorsunuz.

441 TL olan tava Temu'da 436 TL.

Yuragim Çok Gözlü Tava

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Deconox Granit Kaplama Tava

Deconox Granit Kaplama Tava

Pankek yaparken bu tava işinizi çok kolaylaştırıyor. Yapışmaz bu tava granit kaplama. 27 cm bu tavada yaptığınız pankekler şekilli oluyor. Gülen yüzlü pankeklere çocuklar ayrı bir bayılacak!

358 TL olan tava Temu'da 510 TL.

Deconox Granit Kaplama Tava

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın