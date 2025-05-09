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Sevilen Marka "Mugo"nun Yeni Adı PAEN! Basic Tişörtten Crop'a Yazlık Trend Parçalar

etiket Sevilen Marka "Mugo"nun Yeni Adı PAEN! Basic Tişörtten Crop'a Yazlık Trend Parçalar

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.05.2025 - 14:46

Basic giyim tarzının en sevilen markalarından biri olan Mugo'nun yeni adı artık PAEN. Basic tişörtten çantaya, şorttan katlanabilir sırt çantasına her kombininizle uyum sağlayacak tasarımları var. 2025 modası parçalarla sade ama şık giyimi sevenlerin tercihi olan PAEN'den en sevilen parçaları derledik. 

Bu içerik 08.05.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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PAEN Mini Omuz Çantası

PAEN Mini Omuz Çantası

PAEN Moon Küçük Boy Omuz Çantası, zarif formu ve fonksiyonelliğiyle günlük stilin tamamlayıcısı. Omuzda ya da çapraz kullanıma uygun tasarımıyla ellerinizi özgür bırakır, geniş iç hacmiyle sadece ihtiyaçlarınızı değil, fazlasını da taşır.

PAEN Moon Küçük Boy Omuz Çantası burada

PAEN dünyasında daha fazla ürüne göz atmak için tıklayın.

PAEN Daily Sırt Çantası

PAEN Daily Sırt Çantası

Klasikten vazgeçmeyenler için şık ve pratik bir seçim. Su geçirmez kumaşı, premium görünümü, 14 inç laptop bölmesi ve fermuarlı ön cebiyle günlük kullanım için tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

PAEN Daily Sırt Çantası burada

PAEN Grid Düzenleyici Teknoloji Çantası

PAEN Grid Düzenleyici Teknoloji Çantası

Teknoloji aksesuarların daha düzenli. Kablolar, şarj adaptörleri, harici hard diskler. PAEN Grid Düzenleyici Teknoloji Çantası, işlevselliğiyle her an her yerde çalışabilmeyi kolaylaştırıyor.

PAEN Grid Düzenleyici Teknoloji Çantası burada

PAEN Essential Oversize T-shirt

PAEN Essential Oversize T-shirt

%100 pamuk kumaşı ve oversize kalıbıyla basic giyim tarzını benimseyenlerin gözdesi. 

PAEN Essential Oversize T-shirt burada

PAEN dünyasında daha fazla ürüne göz atmak için tıklayın.

Avantajlı Yaz Paketi

Avantajlı Yaz Paketi

Takım giymeyi sevenler için mükemmel bir yaz paketi. Sıcak havaların vazgeçilmezi şort tişört. Hızlıca giyip çıkabilecek bu takım her dolapta olmalı.

Avantajlı Yaz Paketi burada.

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PAEN Dokulu Baby Kadın T-shirt

PAEN Dokulu Baby Kadın T-shirt

Özenle seçilmiş %95 pamuklu dokulu kumaşı sayesinde hem doğal hem de sofistike bir duruş sunuyor. Modern kesimi ile kombinlerine karakter katıyor.

PAEN Dokulu Baby Kadın T-shirt burada

PAEN dünyasında daha fazla ürüne göz atmak için tıklayın.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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