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Gelecekteki Siz Bu Cilt Bakım Ürünlerini Rutininize Eklediğiniz İçin Size Teşekkür Edecek!

etiket Gelecekteki Siz Bu Cilt Bakım Ürünlerini Rutininize Eklediğiniz İçin Size Teşekkür Edecek!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 10:31

Gelecekteki sen aynaya bakıp “Vay be, ne iyi etmişim de o ürünleri zamanında kullanmışım!” dediğini hayal et. İşte tam da bu yüzden bugünkü cilt bakım rutinin biraz sihir, biraz bilim, biraz da öngörü gerektiriyor. Kırışıklıklar kapıda beklemeden, cildine nem bombası etkisi yaratacak, aydınlık ve sağlıklı bir görünüm kazandıracak ürünlerle tanışmanın tam zamanı! Cilt bakımına minik ama etkili dokunuşlar yaparak kendine teşekkür edeceğin bir gelecek inşa etmeye hazırsan o mucizevi ürünlerle tanışalım.

Bu içerik 07.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. __Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Anua Heartleaf 77% Nem Cilt Işıltısı Toner

Anua Heartleaf 77% Nem Cilt Işıltısı Toner

Cildin susuzluktan çölleşmişse, bu şişede adeta vaha var! Cildini hem yatıştırıyor hem ışıldatıyor. Ne zaman sürsen sanki “ciltte zen etkisi” yaratıyor. Sivilceye meyilli, kızarık ya da hassas bir cildin varsa, seni pamuk gibi yapmaya geliyor.

Anua Heartleaf 77% Nem Cilt Işıltısı Toner

Cosrx Low Ph Good Morning Temizleyici Jel

Cosrx Low Ph Good Morning Temizleyici Jel

Uyanır uyanmaz yüzüne huzur gibi gelen bu temizleyici, cildini kurutmadan nazikçe arındırıyor. Düşük pH seviyesiyle cildinin doğal dengesini koruyor, sanki “Günaydın, cildin hâlâ bebek gibi!” diyor. Ne köpük gibi kurutanlardan ne de temizlemiyor hissi bırakanlardan. Tam kararında, tam olması gerektiği gibi.

Cosrx Low Ph Good Morning Gel Cleanser

VIRGINMELON Dudak Maskesi

VIRGINMELON Dudak Maskesi

Gelecekteki sen aynaya bakıp “Bu dudaklar nasıl bu kadar yumuşak kaldı?” diyecekse, nedeni burada gizli. Sadece nem vermekle kalmıyor, dudak bariyerini de güçlendiriyor. Yani kurulukla savaşta seni yarı yolda bırakmayan sadık bir dost. Gece sür, sabah aynada parlayan, pürüzsüz dudaklara “günaydın” de.

VIRGINMELON Dudak Maskesi

Aquaphor Şifa Merhem

Aquaphor Şifa Merhem

Kuruluk, çatlak, tahriş, dudağın kenarında çıkan o minik felaket… Hepsine bir “şşş” çeken bu merhem, cilt bariyerini adeta yeniden inşa ediyor. Hani her evde olması gereken bir ürün vardır ya, işte o bu! Cildin “ben bittim” dediği anda sahneye çıkıyor ve “Hiç merak etme, ben buradayım” diyor.

Aquaphor Şifa Merhem

Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı

Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı

Cilt çatlakları, renk eşitsizlikleri, eski izler… Hepsine tek tek “görüşürüz” demeye geliyor. Hafif yapısıyla hemen emiliyor, cildine hem bakım yapıyor hem güven veriyor. Hamilelikte, kilo alıp verme dönemlerinde ya da sadece cildine özen göstermek istediğin her an yanında.

Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı

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GLOW RECIPE Watermelon Glow - Aydınlatıcı Gece Maskesi

GLOW RECIPE Watermelon Glow - Aydınlatıcı Gece Maskesi

Karpuz kokusuyla ruhunu, hafif jel yapısıyla cildini şımartıyor. Gece boyunca usul usul çalışıyor, sabah uyanınca aynada resmen bir “aydınlanma” yaşıyorsun. Cildin mat mı? Solgun mu? Dert etme. Gece sür, sabah parılda.

GLOW RECIPE Watermelon Glow - Aydınlatıcı Gece Maskesi

La Roche-Posay Redermic R Retinol Kırışıklık Karşıtı Krem

La Roche-Posay Redermic R Retinol Kırışıklık Karşıtı Krem

Kırışıklıklarla savaşta bilimsel ama nazik bir savaşçı gibi. Cildi yormadan hücre yenilenmesini destekliyor, ince çizgileri silip süpürüyor, dokuyu düzleştiriyor. Retinol kullanmak göz korkutmasın; bu krem cildine alışma sürecinde bile destek oluyor.

La Roche-Posay Redermic R Retinol Kırışıklık Karşıtı Krem

Institut Esthederm Intensive Pro-Collagen Cream

Institut Esthederm Intensive Pro-Collagen Cream

Kolajen üretimini destekleyerek cilde adeta içerden lifting yapıyor. Üstelik zengin dokusuyla cilde ipeksi bir his bırakıyor ama kesinlikle ağır değil. Bugün başlarsan, yarın cildin hâlâ dimdik duruyor diye şaşırmazsın. Ciltte zaman durmuş gibi bir etki? Evet, bu o krem.

Institut Esthederm Intensive Pro-Collagen Cream

MJCare Mijin Cosmetics Kolajen Özlü Yüz Maskesi

MJCare Mijin Cosmetics Kolajen Özlü Yüz Maskesi

Cildine kolajeni takviye gibi değil, adeta sevgiyle yediriyor. 20 dakikalık mini bakım sonrası cildin daha dolgun, daha tok, daha “ben buradayım” diyor. Günün yorgunluğu, nem eksikliği, aynaya küsme halleri? Hepsine tek seferde elveda. Haftalık rutinine bunu eklersen, gelecekteki sen sana resmen çiçek yollar!

MJCare Mijin Cosmetics Kolajen Özlü Yüz Maskesi

Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

Cildine dokunduğu anda tüm kiri, makyajı ve gözenek dramalarını sanki bir sihirle silip süpürüyor. “Yağlı cilde yağ mı sürülür?” diyenleri utandıracak kadar hafif ve nazik. Hem arındırıyor hem de sakinleştiriyor. Cilt temizliğinde yeni bir çağ açmak istiyorsan, bu şişeye kalpten bir şans ver.

Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

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La Roche-Posay Saf C Vitamini Işıltı Veren Antioksidan Serum

La Roche-Posay Saf C Vitamini Işıltı Veren Antioksidan Serum

Saf C vitaminiyle cilde anında enerji veriyor, düzenli kullanımda o ışığı resmen kalıcı hale getiriyor. Antioksidan etkisiyle sadece parlatmakla kalmıyor, cildini çevresel streslere karşı da koruma altına alıyor. Sabah sür, gün boyu parılda!

La Roche-Posay Saf C Vitamini Işıltı Veren Antioksidan Serum

Anatolia Soap Kojik Asit Sabunu

Anatolia Soap Kojik Asit Sabunu

Cilt tonunu eşitliyor, lekelerin görünümünü azaltıyor, sana resmen doğal bir filtre kazandırıyor. Her kullanımda cildin daha duru, daha parlak, daha “dokunmalık” oluyor. Sabun deyip geçme, bu bildiğin sabun değil; resmen sabun kılığına girmiş aydınlatıcı! Bugün köpürt, yarın ışılda. 

Anatolia Soap Kojik Asit Sabunu

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Bu esans cildine resmen reset atıyor. İçeriğindeki %96 salyangoz özüyle ince çizgiler, kuruluk, cansızlık… Hepsiyle tek tek vedalaşabilirsin. Jelimsi yapısıyla yüzüne yayıldığı anda cildin “nihayet yaa!” diyebilir. Hem onarıyor hem aydınlatıyor, sanki yüzünü her gün minik bir spa'ya götürüyorsun.

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Creme

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Creme

Sadece kırışıklıkları hedef almıyor, onları tek tek cilt tarihinden silmeye niyetli. Dokusuyla lüks, etkisiyle bilim gibi. Her sürdüğünde bir adım daha gençliğe... Yani bugün başlarsan, yarın yaş almak bile dert olmaktan çıkıyor.

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Creme

COSR Hyalüronik Asitli Nemlendirici Nem Kaybı Karşıtı Krem

COSR Hyalüronik Asitli Nemlendirici Nem Kaybı Karşıtı Krem

Nem kaybına karşı savaşı kazanmak için tam olarak gereken şey bu krem. Hyalüronik asit ile cildine derinlemesine nüfuz eder, su kaybını engeller ve uzun süreli nem sağlar. Cildin bir su deposu gibi doluyor, hem de ağırlaşmadan! Hangi cilt tipi olursa olsun, bu kremle nem dengenizi her zaman zirvede tutmak mümkün.

COSR Hyalüronik Asitli Nemlendirici Nem Kaybı Karşıtı Krem

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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