BİM'e Rivero Motosiklet Geliyor! 9 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
9 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Skyjet Rivero 125CC 2024 Seri Motosiklet 69.000 TL
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Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL
Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
Mutfak ve Banyo Ürünleri
Paşabahçe Fırın Seti 479 TL
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İndirimli Terlik Modelleri
3-6 Yaş Dikkat Kutusu Pikto 229 TL
Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12950 TL
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