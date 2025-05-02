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BİM'e Rivero Motosiklet Geliyor! 9 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Rivero Motosiklet Geliyor! 9 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 12:28

9 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Skyjet Rivero 125CC 2024 Seri Motosiklet 69.000 TL

Skyjet Rivero 125CC 2024 Seri Motosiklet 69.000 TL

  • Casper Via M40 Cep Telefonu 6.490 TL

  • LG 65' 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL

  • Senna 43' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 8.490 TL

  • Anc Bluetooth Kulaküstü Kulaklık H668Bt 699 TL

  • Akıllı Saat 699 TL

  • Tws Kulaklık 599 TL

  • Party Speaker 999 TL

  • Tws Kablosuz Kulaklık Fs72 449 TL

  • Nostaljik Radyo 799 TL

  • Gaming Masaüstü Mikrofon Pgm33 299 TL

  • Akım Korumalı Priz 279 TL

  • SGS Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

  • Heifer Mega Blender Set 1.890 TL

  • Heifer Çay Makinesi 1.490 TL

  • Kumtel Midi Fırını 2.500 TL

  • Kumtel Fondü Seti 599 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

  • Fakir Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

  • Oral-B D103 Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 990 TL

  • Oral-B Cross Action 6’lı Yedek Başlık 590 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 749 TL

  • Range Seramik Plaklı Düzleştirici 329 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

Elektrikli süpürgeler için tıkla.

Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL

Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL

  • Tefal Krep Tavası 549 TL

  • Tefal Wok Tava 799 TL

  • Tefal Simplicty Tava 549 TL

  • Tefal Simplicty Tava (Thermo-Signal) 699 TL

  • Tefal Manuel Rondo 649 TL

  • Chef's Tava Seti 499 TL

  • Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 649 TL

  • Kare Dik Kenarlı Tepsi 65 TL

  • Üç Tekerli Pazar Arabası 399 TL

  • Emsan Derin Saklama Kabı 319 TL

  • Emsan Derin Saklama Kabı 359 TL

  • Emsan Derin Saklama Kabı 449 TL

  • Metal Ekmek Kutusu 169 TL

  • Solingen Simli Meyve Bıçağı 99 TL

Tefal marka ürünler için tıkla.

Mutfak ve Banyo Ürünleri

Mutfak ve Banyo Ürünleri

  • Melamin Kek Fanusu Ve Spatula Seti 249 TL

  • Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri 49 TL

  • Ahşap Standlı Kaşıklı Baharatlık Seti 229 TL

  • Ayaklı Ahşap Kulplu Kek Fanusu 239 TL

  • Ahşap Kulplu Erzak Kabı 900 Ml 89 TL

  • Ahşap Kulplu Erzak Kabı 2,1 Litre 129 TL

  • Ahşap Kapaklı Baharatlık 250 ml 69 TL

  • 3 Katlı Kristal Baharat Rafı 149 TL

  • Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 89 TL

  • Çift Renkli Çizgili Kase 0,4 Litre 12,50 TL

  • Çift Renkli Çizgili Kase 1,7 Litre 22,50 TL

  • Çift Renkli Çizgili Kase 3 Litre 35 TL

  • Yumurta Saklama Kabı 49 TL

  • 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 85 TL

  • Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet 75 TL

  • Akasya Servis Seti 139 TL

  • Elma Şekilli Çerezlik 8,50 TL

  • Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri 29 TL

  • Root Masa-Sofra 549 TL

  • Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspas 119 TL

  • Silikon Bulaşık Matı 59 TL

  • Silikon Tutacak/Nihale 29 TL

  • Çeşitli Silikon Mutfak Gereçleri 75 TL

  • Tek Fiyat Mutfak/Banyo Ürünleri 24,50 TL

  • İnci Askı Seti 69 TL

Paşabahçe Fırın Seti 479 TL

Paşabahçe Fırın Seti 479 TL

  • Borcam Kapaklı Oval Tencere 329 TL

  • Paşabahçe Niagara Sürahi 199 TL

  • Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase 279 TL

  • Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 159 TL

  • Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 109 TL

  • Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabak 199 TL

  • Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabak 99 TL

  • Paşabahçe Elegant Oval Servis Tabağı 149 TL

  • Paşabahçe Aurora Pasta Tabağı 429 TL

  • Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 55 TL

  • Paşabahçe Kapaklı Borcam 159 TL

  • Paşabahçe Aurora Çay Takımı 399 TL

  • Paşabahçe Gala Ayaklı Çay Bardağı 179 TL

  • Paşabahçe 3 Katlı Patisserie Cam Saklama Kabı 169 TL

  • Paşabahçe Aurora Kase 3'lü 169 TL

  • Paşabahçe Sufle Kabı Çeşitleri 49 TL

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İndirimli Terlik Modelleri

İndirimli Terlik Modelleri

  • Tek Toka Terlik Kadın 105 TL

  • Kalın Taban Tek Bant Terlik Erkek 125 TL

  • Kalın Taban Tek Bant Terlik Kadın 125 TL

  • Sauna Terlik Kadın 95 TL

  • Sauna Terlik Erkek 95 TL

  • Tek Bantlı Terlik Kadın 105 TL

  • Tek Bantlı Terlik Erkek 105 TL

  • Eva Sandalet Çocuk (31-34) 89 TL

  • Eva Sandalet Çocuk (24-29) 85 TL

  • Eva Sandalet Erkek 119 TL

  • Eva Sandalet Kadın 119 TL

  • Terlik Süsü 31.50 TL

  • Çift Toka Terlik Çocuk 89 TL

  • Çift Toka Terlik Erkek 105 TL

  • Çift Toka Terlik Kadın 105 TL

3-6 Yaş Dikkat Kutusu Pikto 229 TL

3-6 Yaş Dikkat Kutusu Pikto 229 TL

  • 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2290 TL

  • Nakışlı Yüz Havlusu 129 TL

  • Nakışlı El Havlusu 79 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 359 TL

  • Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 369 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 259 TL

  • Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 309 TL

  • Ayak Havlusu 139 TL

  • Banyo Paspas Seti 239 TL

  • Çift Kişilik Pike 299 TL

  • Tek Kişilik Pike 259 TL

  • Çapraz Sandalet Kadın 299 TL

  • Pantolon Kadın 199 TL

  • Pijama Takımı Kadın 319 TL

  • Beyaz Kraft Hediyelik Çanta 19.50 TL

  • Sineklik Çift Kanat 59 TL

  • Sineklik Tek Kanat 52.50 TL

  • Patlayan Patates Kutu Oyunu 279 TL

  • 3-6 Yaş Dikkat Kutusu Pikto 229 TL

  • 16-36 Ay Konuşturan Oyuncak 229 TL

  • Lisanslı Yazı Tahtası 69 TL

  • Aktivite Kitapları 32.50 TL

  • Örnekleriyle Boyama Kitabı 34.50 TL

  • Dekoratif Mandallar 24.50 TL

  • Anahtarlık 119 TL

  • Elleri Kirletmeyen Pastel Boya 69 TL

Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12950 TL

Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12950 TL

  • 4x4 Arazi Aracı 7950 TL

  • Pelüş Zürafa 549 TL

  • Araba Seti Çeşitleri 219 TL

  • Işıklı Paten 669 TL

  • Renkli Balonlar 49.50 TL

  • Oyuncak Dondurma Arabası 229 TL

  • Dikenli Işıklı Oyuncak Toplar 79 TL

  • Offroad Dev Oyuncak Araba 459 TL

  • Büyük Teker Sürtmeli Dino Arabalar 89 TL

  • Oyuncak Dinozor Rampalı Tır 399 TL

  • Oyuncak Tombul Temizlik Seti 144.50 TL

  • Arabaya Dönüşen Robot 179 TL

  • Kasklı Tamir Seti 119 TL

  • Oyuncak Bulaşık Sepeti 145 TL

  • Oyuncak Yazar Kasa Hamburger 479 TL

  • Oyuncak Doktor Seti 79 TL

  • Tekli Oyun Hamuru 17.50 TL

  • Oyuncak Meyve Kasası 159 TL

  • Oyuncak Çek Çekli Market Sepeti 179 TL

  • Lisanslı Köpük Balon 14.50 TL

  • Oyuncak Meyveli Gitar 119 TL

  • Denizkızı Bebekler 229 TL

  • Pelüş Oyuncak 459 TL

  • Desenli Küçük Top 69 TL

  • Oyuncak Puset 179 TL

  • Oyuncak Arabalı Feribot 229 TL

  • Oyuncak Mini At 59 TL

  • Kurmalı Eğlenceli Hayvanlar 69 TL

Uzaktan kumandalı arabalar için tıkla.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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