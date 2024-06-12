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Wonderkid Peşimde Ciğeri Solanlara Müjde: İngiltere Premier Ligi Football Manager'a Geliyor

Wonderkid Peşimde Ciğeri Solanlara Müjde: İngiltere Premier Ligi Football Manager'a Geliyor

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 14:59

Oyun dünyasının en popüler serilerinden Football Manager elini güçlendirmeye devam ediyor. Dünyanın en çekişmeli liglerinden İngiltere Premier Ligi Football Manager'a ekleniyor.

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Başına oturunca saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığımız Football Manager oyun dünyasında "futbol" denince ilk akla gelen serilerden.

Başına oturunca saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığımız Football Manager oyun dünyasında "futbol" denince ilk akla gelen serilerden.

Futbolun menajerlik kısmını deneyimlediğimiz, rahmetli İlhan Cavcav'a taş çıkartacak şekilde wonderkid peşinde koştuğumuz oyun içeriğini genişletmeye de devam ediyor.

Dünyanın en prestijli liglerinden İngiltere Premier Ligi Football Manager'a ekleniyor.

Premier Ligin Football Manager'a ne zaman geleceği ise şimdilik gizemini koruyor.

Premier Ligin Football Manager'a ne zaman geleceği ise şimdilik gizemini koruyor.

Yapılan anlaşma Football Manager tarafından duyurulmuş olsa da elimizde konuya ilişkin henüz sınırlı bilgi var. Yapılan açıklamada daha detaylı bilgilerin yıl sonuna doğru paylaşılacağının söylendiğini de ekleyelim.

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