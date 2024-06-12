Wonderkid Peşimde Ciğeri Solanlara Müjde: İngiltere Premier Ligi Football Manager'a Geliyor
Wonderkid Peşimde Ciğeri Solanlara Müjde: İngiltere Premier Ligi Football Manager'a Geliyor
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Başına oturunca saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığımız Football Manager oyun dünyasında "futbol" denince ilk akla gelen serilerden.
Dünyanın en prestijli liglerinden İngiltere Premier Ligi Football Manager'a ekleniyor.
Premier Ligin Football Manager'a ne zaman geleceği ise şimdilik gizemini koruyor.
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