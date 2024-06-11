Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Sızdırıldı
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Sızdırıldı
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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater duyurulduğu ilk andan beri oyuncular tarafından dört gözle bekleniyor.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hakkındaki her detay merakla takip edilirken oyunun çıkış tarihi de muhtemelen yanlışlıkla yayınlanan bir gönderiyle ortaya çıkmış gibi görünüyor.
Oyunun 2024 içinde yayınlanacağı Konami tarafından zaten paylaşılmıştı. Yaşananların ardından ise şirket cephesinden yeni bir açıklama gelmedi.
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