Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Sızdırıldı

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın herhangi bir erteleme ile karşılaşmazsa bu yıl içerisinde karşımızda olacağını biliyorduk. GameStop'un paylaşımı net tarihi ortaya koymuş gibi görünse de çıkış tarihine dair hala Konami'den resmi bir açıklama gelmediğini de hatırlatmakta fayda var.