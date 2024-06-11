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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Sızdırıldı

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Sızdırıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 16:15

Oyun dünyası şimdilerde bir efsanenin geri dönüşü için hazırlanırken haliyle heyecan da tavan. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın dört gözle beklenen çıkış tarihi ise yanlışlıkla paylaşılan bir gönderiyle ortaya çıktı.

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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater duyurulduğu ilk andan beri oyuncular tarafından dört gözle bekleniyor.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hakkındaki her detay merakla takip edilirken oyunun çıkış tarihi de muhtemelen yanlışlıkla yayınlanan bir gönderiyle ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hakkındaki her detay merakla takip edilirken oyunun çıkış tarihi de muhtemelen yanlışlıkla yayınlanan bir gönderiyle ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Ünlü oyun perakendecisi GameStop'un X hesabı üzerinden paylaşılan ve paylaşıldıktan kısa süre sonra silinen gönderide oyunun çıkış tarihi olarak 17 Kasım tarihi işaret ediliyor. Tarihin ayrıca Metal Gear serisinin tam 20. yıldönümüne denk geliyor olması da dikkatli hayranların gözünden kaçmayan detaylardan oldu.

Oyunun 2024 içinde yayınlanacağı Konami tarafından zaten paylaşılmıştı. Yaşananların ardından ise şirket cephesinden yeni bir açıklama gelmedi.

Oyunun 2024 içinde yayınlanacağı Konami tarafından zaten paylaşılmıştı. Yaşananların ardından ise şirket cephesinden yeni bir açıklama gelmedi.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın herhangi bir erteleme ile karşılaşmazsa bu yıl içerisinde karşımızda olacağını biliyorduk. GameStop'un paylaşımı net tarihi ortaya koymuş gibi görünse de çıkış tarihine dair hala Konami'den resmi bir açıklama gelmediğini de hatırlatmakta fayda var.

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