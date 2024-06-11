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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Gerçekten Daha Gerçek Oyuna Fena Yükseldik

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Gerçekten Daha Gerçek Oyuna Fena Yükseldik

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 11:28

Steam Türkiye'de haftanın gelire göre en çok satan oyunları karşımızda! Bu hafta uzunca bir süredir merakla beklenen oyunun nihayet erken erişim de olsa çıkmasıyla birlikte liste biraz değişti.

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1. Listenin ilk sırası yine şaşırtmıyor.

1. Listenin ilk sırası yine şaşırtmıyor.

Counter-Strike 2 neredeyse her hafta olduğu gibi bu hafta da ülkemizdeki listenin zirvesine oturan oyun oldu. Oynaması tamamen ücretsiz olan Counter-Strike 2 yılların eskitemediği serinin şanını gayet iyi taşıyor.

2. Listenin ikinci sırasına ise gerçek bir operasyon görüntülerinden yapıldığını zannedebileceğiniz Bodycam oturdu.

2. Listenin ikinci sırasına ise gerçek bir operasyon görüntülerinden yapıldığını zannedebileceğiniz Bodycam oturdu.

Duyurulduğu ilk günden beri gerçekçi görüntüleriyle oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran Bodycam nihayet erken erişim de olsa karşımızda. Ülkemizdeki oyuncuların da büyük ilgisiyle karşılanan oyun çıkar çıkmaz ikinci sırayı kapmayı başardı.

3. Elden Ring ise iki sıra birden yükseldi.

3. Elden Ring ise iki sıra birden yükseldi.

Son yılların en beğenilen oyunlarından olan Elden Ring'in forsu bitmiyor. Yoldaki DLC paketi için bekleyiş devam ederken 39,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Elden Ring bu hafta kendini ilk üç sıra içerisinde bulmayı başardı.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Destiny 2

  • Dota 2

  • Elden Ring: Shadow of the Erdtree

  • PUBG: Battlegrounds

  • Diablo 4

  • Red Dead Redemption 2

  • God of War Ragnarök

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