Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Gerçekten Daha Gerçek Oyuna Fena Yükseldik
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Gerçekten Daha Gerçek Oyuna Fena Yükseldik
Steam Türkiye'de haftanın gelire göre en çok satan oyunları karşımızda! Bu hafta uzunca bir süredir merakla beklenen oyunun nihayet erken erişim de olsa çıkmasıyla birlikte liste biraz değişti.
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1. Listenin ilk sırası yine şaşırtmıyor.
2. Listenin ikinci sırasına ise gerçek bir operasyon görüntülerinden yapıldığını zannedebileceğiniz Bodycam oturdu.
3. Elden Ring ise iki sıra birden yükseldi.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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