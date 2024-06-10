Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Assassin's Creed Shadows'tan İlk Oynanış Fragmanı Paylaşıldı

Assassin's Creed Shadows'tan İlk Oynanış Fragmanı Paylaşıldı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 23:29

Dün akşam gerçekleşen Xbox Games Showcase esnasında ilk oynanış fragmanını gördüğümüz Assassin's Creed Shadows, açık dünyası ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Xbox Games Showcase 2024 dün akşam yapıldı.

Xbox Games Showcase 2024 dün akşam yapıldı.

Etkinlik içerisinde birden fazla oyundan ilk fragmanlar ve tanıtımlar geldi. Bunlardan birisi de Feodal Japonya döneminde geçecek olan Assassin's Creed Shadows'du. Oyundan ilk oynanış fragmanı izleyiciler ile buluştu.

Açık dünyası hakkında ilk bilgileri aldık.

Yasuke ve Naoe ikilisi ile maceraya dalacağız.

Yasuke ve Naoe ikilisi ile maceraya dalacağız.

Oyunda 2 farklı karakteri kontrol etme şansımız bulunacak. Bir samuray olan Yasuke ve bir shinobi olan Naoe, oyundaki ana karakterlerimiz olacak. Japonya'nın çeşitli bölgelerinde farklı maceralara atılacağız.

Assassin’s Creed Shadows ne zaman çıkacak?

Assassin’s Creed Shadows ne zaman çıkacak?

PC başta olmak üzere PlayStation 5, Xbox X ve S cihazlarına çıkacak olan Assassin’s Creed Shadows, 15 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek. Ayrıca ön sipariş fiyatları belli oldu ve şu an çeşitli dijital mağazalardan satın alınabiliyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın