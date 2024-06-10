Assassin's Creed Shadows'tan İlk Oynanış Fragmanı Paylaşıldı
Assassin's Creed Shadows'tan İlk Oynanış Fragmanı Paylaşıldı
Dün akşam gerçekleşen Xbox Games Showcase esnasında ilk oynanış fragmanını gördüğümüz Assassin's Creed Shadows, açık dünyası ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
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Xbox Games Showcase 2024 dün akşam yapıldı.
Açık dünyası hakkında ilk bilgileri aldık.
Yasuke ve Naoe ikilisi ile maceraya dalacağız.
Assassin’s Creed Shadows ne zaman çıkacak?
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