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Call of Duty Black Ops 6'dan Yeni Bir Fragman Yayınlandı: Çıkış Tarihi Açıklandı!

Call of Duty Black Ops 6'dan Yeni Bir Fragman Yayınlandı: Çıkış Tarihi Açıklandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 11:01

Call of Duty: Black Ops 6 için detaylı bir sunum yapıldı. Bu sunum sırasında bir çıkış tarihi de paylaşıldı.

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Black Ops 6'dan oynanış fragmanı geldi.

Call of Duty için özel bir sunum da gerçekleşti.

İlk günden Game Pass'e eklenecek ilk Call of Duty olacak.

İlk günden Game Pass'e eklenecek ilk Call of Duty olacak.

Activision'un Microsoft tarafından satın alınması ile gözler Call of Duty'e çevrilmişti. Black Ops 6 ile birlikle, ilk defa bir Call of Duty oyunu ilk günden Game Pass sistemine dahil edilecek.

Bu yılın sonunda oyuncularla buluşacak.

Bu yılın sonunda oyuncularla buluşacak.

Call of Duty: Black Ops 6 için bir çıkış tarihi de verildi. 25 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek yapım, PlayStation 5, PC ve Xbox Series konsolları için çıkacak.

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