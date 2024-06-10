Call of Duty Black Ops 6'dan Yeni Bir Fragman Yayınlandı: Çıkış Tarihi Açıklandı!
Call of Duty Black Ops 6'dan Yeni Bir Fragman Yayınlandı: Çıkış Tarihi Açıklandı!
Call of Duty: Black Ops 6 için detaylı bir sunum yapıldı. Bu sunum sırasında bir çıkış tarihi de paylaşıldı.
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Black Ops 6'dan oynanış fragmanı geldi.
Call of Duty için özel bir sunum da gerçekleşti.
İlk günden Game Pass'e eklenecek ilk Call of Duty olacak.
Bu yılın sonunda oyuncularla buluşacak.
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