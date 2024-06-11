Max Caulfield'in Macerası Devam Ediyor! Life Is Strange: Double Exposure Resmen Duyuruldu
Max Caulfield'in Macerası Devam Ediyor! Life Is Strange: Double Exposure Resmen Duyuruldu
Zorlu seçimleri ve duygusal hikayesi ile akıllarımızda yer etmeyi başaran oyunlardan olan Life is Strange'in yeni oyunu Double Exposure duyuruldu. Üstelik serinin sevilen karakteri Max Caulfield da geri dönüyor!
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İlk olarak 2015 yılında çıkan Life is Strange kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşmış, sonrasında devam ve yan oyunların gelmesi de kaçınılmaz olmuştu.
Özleyenlerden müjdemizi isteriz zira Max Life is Strange: Double Exposure ile geri dönüyor!
Peki Life Is Strange: Double Exposure ne zaman çıkacak?
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