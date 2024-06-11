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Max Caulfield'in Macerası Devam Ediyor! Life Is Strange: Double Exposure Resmen Duyuruldu

Max Caulfield'in Macerası Devam Ediyor! Life Is Strange: Double Exposure Resmen Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 11:49

Zorlu seçimleri ve duygusal hikayesi ile akıllarımızda yer etmeyi başaran oyunlardan olan Life is Strange'in yeni oyunu Double Exposure duyuruldu. Üstelik serinin sevilen karakteri Max Caulfield da geri dönüyor!

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İlk olarak 2015 yılında çıkan Life is Strange kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşmış, sonrasında devam ve yan oyunların gelmesi de kaçınılmaz olmuştu.

İlk olarak 2015 yılında çıkan Life is Strange kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşmış, sonrasında devam ve yan oyunların gelmesi de kaçınılmaz olmuştu.

İlk bakışta sıradan görünen ancak içine girince hem gizemli hem de sürükleyici bir dünyaya adım atmamızı sağlayan Life is Strange serisinin özel güçlere sahip ikonik karakteri Max'i son bıraktığımızda ise boyundan büyük problemlerle uğraşıyordu.

Özleyenlerden müjdemizi isteriz zira Max Life is Strange: Double Exposure ile geri dönüyor!

Peki Life Is Strange: Double Exposure ne zaman çıkacak?

Peki Life Is Strange: Double Exposure ne zaman çıkacak?

Max'e tekrar kavuşmak için biraz daha beklememiz gerekecek. oyunumuz 29 Ekim tarihinde PC ve Xbox Series X/S için çıkacak. Ayrıca oyunun ön sipariş sürecinin başladığını da belirtmekte fayda var.

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