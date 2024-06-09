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Oyunda Genç Kadını Taciz Eden Yayıncı Seri Tacizci Çıktı! Özel Görüntüleri Kick'te Yayınlıyormuş

Oyunda Genç Kadını Taciz Eden Yayıncı Seri Tacizci Çıktı! Özel Görüntüleri Kick'te Yayınlıyormuş

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 16:24

Oyunda aynı takıma denk düştüğü kişi tarafından tacize uğrayan ve bu görüntüleri takipçileriyle paylaşan yayıncı iğrenç taciz ağını da ortaya döktü.

Kaynak

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Kick'te "zeynepcisem" nickiyle yayın yapan bir yayıncı "Secobuya" nickli bir başka Kick yayıncısının oyun içindeki çirkin tacizini ifşaladı.

Kick'te "zeynepcisem" nickiyle yayın yapan bir yayıncı "Secobuya" nickli bir başka Kick yayıncısının oyun içindeki çirkin tacizini ifşaladı.

Genç kadına oyun içerisinde ağza alınmayacak laflar eden ve yayıncıyı çirkin teklif ve sarf ettiği cümlelerle taciz eden Secobuya nickli yayıncının iğrenç eylemlerinin yalnızca bunlarla sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı.

Genç kadın Secobuya'nın Kick yayınlarında yayında olduklarından habersiz kadınların özel görüntülerini onlardan habersiz yayınladığı görüntüleri de paylaştı.⚠️ Dikkat, video uygunsuz görüntüler ve küfür barındırmaktadır. ⚠️

Konunun gündeme gelmesiyle birlikte pek çok yayıncı ve kullanıcıdan da konuya tepki geldi.

Konunun gündeme gelmesiyle birlikte pek çok yayıncı ve kullanıcıdan da konuya tepki geldi.
twitter.com

Yayınlarına Kick'te devam eden ünlü yayıncı Ahmet 'Jahrein' Sonuç da Kick'e seslenerek Secobuya nickli yayıncı hakkında harekete geçilmesini istedi.

Olayların faili "Secobuya" ise kendini en az eylemleri kadar çirkin bir savunmayla aklamaya çalıştı. ⚠️ Dikkat, görüntüler küfür içerir. ⚠️

Savunmasında "bu yapılan şey burada yasak olsa burada kanalı kapatırlardı" diyerek yaptıklarını savunan Secobuya'nın kanalı ise ortaya çıkan görüntü ve kanıtların ardından Kick tarafından kapatıldı.

Savunmasında "bu yapılan şey burada yasak olsa burada kanalı kapatırlardı" diyerek yaptıklarını savunan Secobuya'nın kanalı ise ortaya çıkan görüntü ve kanıtların ardından Kick tarafından kapatıldı.
twitter.com
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Genç kadının yaşadıklarına ve olayın detaylarına ise buradan ulaşabilirsiniz. ⚠️ Dikkat, görüntüler küfür içerir. ⚠️

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