Oyunda Genç Kadını Taciz Eden Yayıncı Seri Tacizci Çıktı! Özel Görüntüleri Kick'te Yayınlıyormuş
Oyunda Genç Kadını Taciz Eden Yayıncı Seri Tacizci Çıktı! Özel Görüntüleri Kick'te Yayınlıyormuş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kick'te "zeynepcisem" nickiyle yayın yapan bir yayıncı "Secobuya" nickli bir başka Kick yayıncısının oyun içindeki çirkin tacizini ifşaladı.
Genç kadın Secobuya'nın Kick yayınlarında yayında olduklarından habersiz kadınların özel görüntülerini onlardan habersiz yayınladığı görüntüleri de paylaştı.⚠️ Dikkat, video uygunsuz görüntüler ve küfür barındırmaktadır. ⚠️
Konunun gündeme gelmesiyle birlikte pek çok yayıncı ve kullanıcıdan da konuya tepki geldi.
Olayların faili "Secobuya" ise kendini en az eylemleri kadar çirkin bir savunmayla aklamaya çalıştı. ⚠️ Dikkat, görüntüler küfür içerir. ⚠️
Savunmasında "bu yapılan şey burada yasak olsa burada kanalı kapatırlardı" diyerek yaptıklarını savunan Secobuya'nın kanalı ise ortaya çıkan görüntü ve kanıtların ardından Kick tarafından kapatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Genç kadının yaşadıklarına ve olayın detaylarına ise buradan ulaşabilirsiniz. ⚠️ Dikkat, görüntüler küfür içerir. ⚠️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın