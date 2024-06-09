Anime Kızları Üzgün: Twitch'ten Animasyon Karakterlere de Kıyafet Kuralı

Kendisi de dahil olmak üzere kimi VRChat yayıncılarının platformdan banlandıklarını, gerekçe olarak ise 'uygunsuz kıyafetlerin' gösterildiğini söyleyen Twitch yayıncısı Linkz konuyla ilgili olarak Twitch'ten bir açıklama istedi zira bu zamana kadar VTuber'lar “oyun içi sanal gerçeklik modelleri” olarak kabul ediliyor ve Twitch'in 'gerçek insanlar' için olan kıyafet politikalarından etkilenmiyorlardı.