Anime Kızları Üzgün: Twitch'ten Animasyon Karakterlere de Kıyafet Kuralı
Anime Kızları Üzgün: Twitch'ten Animasyon Karakterlere de Kıyafet Kuralı
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Platformun düzenli bir takipçisiyseniz Twitch'in bitki örtüsünün son sıralar VTuber'lar olduğunu fark etmişsinizdir.
Fakat VRChat yayıncıları birer birer platformdan banlanmaya başlanınca bir VTuber da konunun ne olduğunu öğrenmek için Twitch'e çağrıda bulundu.
Twitch'ten gelen yanıt ise anime kızlarının en azından Twitch için artık gerçek olduğunu ortaya koydu.
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