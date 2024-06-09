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Anime Kızları Üzgün: Twitch'ten Animasyon Karakterlere de Kıyafet Kuralı

Anime Kızları Üzgün: Twitch'ten Animasyon Karakterlere de Kıyafet Kuralı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 14:51

Anime kızları artık gerçek! En azından Twitch için zira Twitch platformda animasyon karakterlerle yayın yapan VRChat yayıncılarının da artık gerçek insanlarla aynı kıyafet kurallarına tabi olduğunu belirtti.

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Platformun düzenli bir takipçisiyseniz Twitch'in bitki örtüsünün son sıralar VTuber'lar olduğunu fark etmişsinizdir.

Platformun düzenli bir takipçisiyseniz Twitch'in bitki örtüsünün son sıralar VTuber'lar olduğunu fark etmişsinizdir.

Genellikle animelerden fırlamış gibi görünen karakterleri ile sohbetten tutun da oyuna kadar pek çok konuda yayın yapan bu yayıncılar Twitch başta olmak üzere diğer platformlarda da hayli popüler hale gelmeye başladılar.

Fakat VRChat yayıncıları birer birer platformdan banlanmaya başlanınca bir VTuber da konunun ne olduğunu öğrenmek için Twitch'e çağrıda bulundu.

Fakat VRChat yayıncıları birer birer platformdan banlanmaya başlanınca bir VTuber da konunun ne olduğunu öğrenmek için Twitch'e çağrıda bulundu.

Kendisi de dahil olmak üzere kimi VRChat yayıncılarının platformdan banlandıklarını, gerekçe olarak ise 'uygunsuz kıyafetlerin' gösterildiğini söyleyen Twitch yayıncısı Linkz konuyla ilgili olarak Twitch'ten bir açıklama istedi zira bu zamana kadar VTuber'lar  “oyun içi sanal gerçeklik modelleri” olarak kabul ediliyor ve Twitch'in 'gerçek insanlar' için olan kıyafet politikalarından etkilenmiyorlardı.

Twitch'ten gelen yanıt ise anime kızlarının en azından Twitch için artık gerçek olduğunu ortaya koydu.

Twitch'ten gelen yanıt ise anime kızlarının en azından Twitch için artık gerçek olduğunu ortaya koydu.
twitter.com

Twitch tarafından yayıncıya verilen yanıtta 2020'de yayınlanan platform kurallarını anlatan blog gönderisinin artık güncel olmadığından ve VTuber'ların da artık gerçek yayıncılarla aynı kıyafet kurallarına tabi olduğu belirtildi. Kısacası artık Twitch'teki VRChat karakterleriyle yayın yapan yayıncılar da platformun çıplaklık politikasına dahiller.

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