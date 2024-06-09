Mourinho Gibi Oyundan İstanbul Trafiğinin Uluslararası Ününe Haftanın En Komik Steam Yorumları
Mourinho Gibi Oyundan İstanbul Trafiğinin Uluslararası Ününe Haftanın En Komik Steam Yorumları
Haftayı bitirmeye hazırlanırken oyuncuların favori oyunları hakkında yaptıkları en komik yorumlarla günü biraz şenlendirmeye ne dersiniz?
Başlayalım!
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1. İyi deneme.
2. Yavaşça oynama süresine bakın, demek bi' de sarsa...
3. Eski çağlarda köylü olmak ne zormuş ya, şimdi her şeyi Müge Anlı çözüyor.
4. Fena ters köşe yedim.
5. CHP'nin konuyla ilgisini anlamadım, daha doğrusu yorumla alakalı hiçbir şeyi anlamadım.
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6. Gerçekçilik be 😍
7. Biraz da özeleştiri.
8. The Special One.
9. Bi' de kısmı çok üzdü ya.
10. Biri sınavın ilk oturumundan biraz sinirli çıkmış.
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