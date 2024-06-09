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Mourinho Gibi Oyundan İstanbul Trafiğinin Uluslararası Ününe Haftanın En Komik Steam Yorumları

Mourinho Gibi Oyundan İstanbul Trafiğinin Uluslararası Ününe Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 11:10

Haftayı bitirmeye hazırlanırken oyuncuların favori oyunları hakkında yaptıkları en komik yorumlarla günü biraz şenlendirmeye ne dersiniz?

Başlayalım!

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1. İyi deneme.

1. İyi deneme.

Oyun: EA Sports FC 24

2. Yavaşça oynama süresine bakın, demek bi' de sarsa...

2. Yavaşça oynama süresine bakın, demek bi' de sarsa...

Oyun: Counter-Strike 2

3. Eski çağlarda köylü olmak ne zormuş ya, şimdi her şeyi Müge Anlı çözüyor.

3. Eski çağlarda köylü olmak ne zormuş ya, şimdi her şeyi Müge Anlı çözüyor.

Oyun: Ghost of Tsushima

4. Fena ters köşe yedim.

4. Fena ters köşe yedim.

Oyun: PUBG: Battlegrounds

5. CHP'nin konuyla ilgisini anlamadım, daha doğrusu yorumla alakalı hiçbir şeyi anlamadım.

5. CHP'nin konuyla ilgisini anlamadım, daha doğrusu yorumla alakalı hiçbir şeyi anlamadım.

Oyun: Content Warning

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6. Gerçekçilik be 😍

6. Gerçekçilik be 😍

Oyun: Euro Truck Simulator 2

7. Biraz da özeleştiri.

7. Biraz da özeleştiri.

Oyun: Baldur's Gate 3

8. The Special One.

8. The Special One.

Oyun: Hades 2

9. Bi' de kısmı çok üzdü ya.

9. Bi' de kısmı çok üzdü ya.

Oyun: Manor Lords

10. Biri sınavın ilk oturumundan biraz sinirli çıkmış.

10. Biri sınavın ilk oturumundan biraz sinirli çıkmış.

Oyun: Stardew Valley

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