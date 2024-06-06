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Müthiş İşleriyle Aklımızı Alan Sözel Tim Ekibinden Hayatı Sorgulatacak Half-Life Parodisi

Müthiş İşleriyle Aklımızı Alan Sözel Tim Ekibinden Hayatı Sorgulatacak Half-Life Parodisi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 15:22

Ürettikleri birbirinden yaratıcı ilerle beğeni toplayan, oyun soslu videolarıyla ise oyuncuların kalplerini çalan Sözel Tim ekibi bu kez de Half-Life evrenine el attı.

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Aktif bir sosyal medya kullanıcıysanız Sözel Tim ekibinin videolarıyla karşılaşmamış olma olasılığınız epey düşük.

Aktif bir sosyal medya kullanıcıysanız Sözel Tim ekibinin videolarıyla karşılaşmamış olma olasılığınız epey düşük.

Hayatın garipliklerinden geçmişin tatlı nostaljisine kadar pek çok konuda videolar üreten ekibin oyun temalı işlerine ise doğrusu bir ayrı bayılıyoruz.

Ekip bu kez de Half-Life temalı, oyun ve gerçekliği birbirine karıştırıp bizlere de gerçekliğimizi sorgulatan videoları ile viral oldu.

Ekip bu kez de Half-Life temalı, oyun ve gerçekliği birbirine karıştırıp bizlere de gerçekliğimizi sorgulatan videoları ile viral oldu.

Oyun ve gerçeğin arasındaki bağın yavaş yavaş kopmaya başladığı o uzun oyun seanslarını bilirsiniz. Peki bu deneyim Half-Life ile birleşirse nasıl hayat bulurdu?

Oyuncular arasında kısa sürede viral olan Half-Life parodisini şuraya iliştirelim. 👇

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