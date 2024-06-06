Müthiş İşleriyle Aklımızı Alan Sözel Tim Ekibinden Hayatı Sorgulatacak Half-Life Parodisi
Müthiş İşleriyle Aklımızı Alan Sözel Tim Ekibinden Hayatı Sorgulatacak Half-Life Parodisi
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Aktif bir sosyal medya kullanıcıysanız Sözel Tim ekibinin videolarıyla karşılaşmamış olma olasılığınız epey düşük.
Ekip bu kez de Half-Life temalı, oyun ve gerçekliği birbirine karıştırıp bizlere de gerçekliğimizi sorgulatan videoları ile viral oldu.
Oyuncular arasında kısa sürede viral olan Half-Life parodisini şuraya iliştirelim. 👇
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