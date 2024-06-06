Sanal Silaha Servet Verildi! CS Tarihinin En Pahalı Silahı Dudak Uçuklatan Fiyata Satıldı
Sanal Silaha Servet Verildi! CS Tarihinin En Pahalı Silahı Dudak Uçuklatan Fiyata Satıldı
Bugün de çenemizi sanal bir silah için yoracağız... Geçtiğimiz aylarda ilk kez bulunan ve değeri dudak uçuklatan Counter-Strike silahı 1 milyon dolardan fazla paraya yeni sahibini buldu.
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Oyun dünyasında öyle eşyalar var ki insanlar bu sanal varlıklar için bir serveti gözden çıkartmaya çok hazırlar!
Servet değerindeki Counter-Strike silah kaplaması geçtiğimiz günlerde minik bir servete yeni sahibini buldu.
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