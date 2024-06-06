Sanal Silaha Servet Verildi! CS Tarihinin En Pahalı Silahı Dudak Uçuklatan Fiyata Satıldı

'Neden' diye sorguluyor olabilirsiniz, çok da doğal ancak bu sorunun cevabı bizde de yok. Kimileri yalnızca güzel görünen, kimileri ise oyun içinde kişiye farklı avantajlar sunan bu sanal eşyalar nadirliklerine ve özelliklerine göre fiyatlandırılıyorlar.