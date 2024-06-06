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Sanal Silaha Servet Verildi! CS Tarihinin En Pahalı Silahı Dudak Uçuklatan Fiyata Satıldı

Sanal Silaha Servet Verildi! CS Tarihinin En Pahalı Silahı Dudak Uçuklatan Fiyata Satıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 12:36

Bugün de çenemizi sanal bir silah için yoracağız... Geçtiğimiz aylarda ilk kez bulunan ve değeri dudak uçuklatan Counter-Strike silahı 1 milyon dolardan fazla paraya yeni sahibini buldu.

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Oyun dünyasında öyle eşyalar var ki insanlar bu sanal varlıklar için bir serveti gözden çıkartmaya çok hazırlar!

Oyun dünyasında öyle eşyalar var ki insanlar bu sanal varlıklar için bir serveti gözden çıkartmaya çok hazırlar!

'Neden' diye sorguluyor olabilirsiniz, çok da doğal ancak bu sorunun cevabı bizde de yok. Kimileri yalnızca güzel görünen, kimileri ise oyun içinde kişiye farklı avantajlar sunan bu sanal eşyalar nadirliklerine ve özelliklerine göre fiyatlandırılıyorlar.

O eşyalardan biri de geçtiğimiz aylarda Counter-Strike'ta bulunmuştu.

Servet değerindeki Counter-Strike silah kaplaması geçtiğimiz günlerde minik bir servete yeni sahibini buldu.

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