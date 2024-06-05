Seçtiğin Oyun Karakterine Göre Nasıl Bir Kişiliğe Sahipsin?
Seçtiğin Oyun Karakterine Göre Nasıl Bir Kişiliğe Sahipsin?
Favori oyun karakterin senin hakkında pek çok şey söylüyor! Gel sen bize bir oyun karakteri seç, biz de nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlatalım.
Hazırsan başlayalım!
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Seç bakalım!
Sen tam bir maceraperestsin!
Senin veya sevdiklerinin canını yakanın vay haline!
Sen soğukkanlılık ve mantığın vücut bulmuş halisin.
Sadakat ve cesaret senin kanında var!
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