Seçtiğin Oyun Karakterine Göre Nasıl Bir Kişiliğe Sahipsin?

Karşımızda gerçek bir mantık abidesi var! Ancak bu seni taş kalpli de yapmıyor. Aksine mantığın ve kalbinin sesini aynı anda dinleyerek çoğu kez en doğruyu seçebiliyorsun. Zorluklara karşı her zaman sakinliğini koruyorsun ve analitik düşünce yapın sayesinde en karmaşık sorunları bile çözebiliyorsun. Sadakat ve adalet de senin için çok önemli, sevdiklerin ve değer verdiklerin için her şeyi yapmaya hazırsın. Doğal liderlik özelliklerine de sahipsin ayrıca, çevrendekiler senin rehberliğine güveniyor. Tehlikeli durumlarda bile soğukkanlılığını koruyarak her zaman doğru kararı alabiliyorsun. Ayrıca gizemli ve derin bir kişiliğe de sahipsin. Bu da seni diğerlerinden farklı kılıyor, girdiğin her ortamda auranın fark edilmesini sağlıyor. Hayatında karşılaştığın her engeli aşmak için azim ve kararlılıkla mücadele ediyorsun. Seninle birlikte olanlar güvenilir ve sadık bir dost kazandıklarını da biliyorlar.