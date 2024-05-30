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The Sims Kasabalarını Ne Kadar Tanıyorsun: Bu Testi Sims Gurmeleri Bile Fulleyemeyecek!

The Sims Kasabalarını Ne Kadar Tanıyorsun: Bu Testi Sims Gurmeleri Bile Fulleyemeyecek!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.05.2024 - 14:01

Yeri geldi kentimizden çok bu sokaklarda gezdik, yeri geldi belediye başkanı edasıyla hizmette sınır tanımadık. Peki sen saatlerimizi harcadığımız The Sims serisinin kasabalarını ne kadar tanıyorsun? Buyur birlikte öğrenelim!

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1. Başlayalım bakalım. Burası neresi?

1. Başlayalım bakalım. Burası neresi?

2. Of of! Burayı unutmak ne mümkün!

2. Of of! Burayı unutmak ne mümkün!

3. Biraz kolaylaştıralım mı?

3. Biraz kolaylaştıralım mı?

4. Keşke burada yaşasam.

4. Keşke burada yaşasam.

5. Burası neresiydi peki?

5. Burası neresiydi peki?
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6. Aslında ipuçları bol.

6. Aslında ipuçları bol.

7. Cennetten bir köşe.

7. Cennetten bir köşe.

8. İşte her şeyin başladığı yer? Peki neydi o yerin adı?

8. İşte her şeyin başladığı yer? Peki neydi o yerin adı?

9. Burası neresi ola ki?

9. Burası neresi ola ki?

10. Geldik son soruya! Bu gizemli yerin adını biliyor musun?

10. Geldik son soruya! Bu gizemli yerin adını biliyor musun?

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