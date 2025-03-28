Fatih Portakal Canlı Yayında Saatlerce 'Pikachu' Üzerine Yorum Yapan CNNTÜRK Ekibi Hakkında Konuştu

Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için gerçekleştirilen yürüyüşlerde pek çok mizahi pankart dikkat çekmişti. Son olarak da Pikachu kostümü ile polisten kaçan bir eylemci, sürece damgasını vurdu. CNNTürk canlı yayınında saatlerce Pikachu kostümlü kişi analiz edildi ve üzerine bazı teoriler ortaya atıldı.
Sözcü Tv sunucusu Fatih Portakal ise kendi programında bu yayını eleştirdi. Televizyonda 2 saat Pikachu'nun konuşulduğunu söyleyen Portakal, 'Halktan korkmadınız, Pikachu'dan mı korkuyorsunuz? Herhalde 1995’ten itibaren tüm Pikachu neslini ajan diye içeri atmak gerekir. Pikachu’yu da yasaklarlar şimdi.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya'da polisten kaçarken kameralara yakalanan Pikachu görüntüsü tüm dünyada gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın