Fatih Portakal Canlı Yayında Saatlerce 'Pikachu' Üzerine Yorum Yapan CNNTÜRK Ekibi Hakkında Konuştu

Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için gerçekleştirilen yürüyüşlerde pek çok mizahi pankart dikkat çekmişti. Son olarak da Pikachu kostümü ile polisten kaçan bir eylemci, sürece damgasını vurdu. CNNTürk canlı yayınında saatlerce Pikachu kostümlü kişi analiz edildi ve üzerine bazı teoriler ortaya atıldı.

Sözcü Tv sunucusu Fatih Portakal ise kendi programında bu yayını eleştirdi. Televizyonda 2 saat Pikachu'nun konuşulduğunu söyleyen Portakal, 'Halktan korkmadınız, Pikachu'dan mı korkuyorsunuz? Herhalde 1995’ten itibaren tüm Pikachu neslini ajan diye içeri atmak gerekir. Pikachu’yu da yasaklarlar şimdi.” dedi.