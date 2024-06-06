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Epic Games Store'un Bu Haftaki Gizemli Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Sızıntılar!

Epic Games Store'un Bu Haftaki Gizemli Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Sızıntılar!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 10:53

Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndüğünden beri oyuncular da haliyle sürprizin altından hangi oyunun çıkacağını merak ediyorlar. Gelin bu haftanın gizemli bedavası için sızıntılara ve ipucuna da birlikte bakalım.

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İlk olarak güvenilir sızıntıların neler söylediğine bir bakalım.

İlk olarak güvenilir sızıntıların neler söylediğine bir bakalım.

Yalnızca Epic Games Store'un gizemli bedavalarını değil, aynı zamanda oyun dünyasıyla ilgili pek çok şeyi yaptığı isabetli sızıntılarla resmi açıklamalar öncesinde oyuncularla paylaşan Deadlabs yazarı Billbill-kun bu haftanın bedava oyununun Marvel's Midnight Suns olacağını söylemişti.

Bir de Epic Games Store'un yayınladığı ipucu videosuna göz atalım.

Kısacası bu haftanın sürpriz bedava oyunu Steam değeri 1,900 TL'yi aşan Marvel's Midnight Sun olacak gibi görünüyor.

Kısacası bu haftanın sürpriz bedava oyunu Steam değeri 1,900 TL'yi aşan Marvel's Midnight Sun olacak gibi görünüyor.

Sıra tabanlı bir dövüş sistemine sahip olan oyunumuz sevilen Marvel karakterleriyle birlikte oyuncuyu da antik bir kötülüğün pençesindeki dünyayı kurtarmakla görevlendiriyor. XCOM serisinin yaratıcılarının ellerinden çıkan oyun oyuncular ve eleştirmenlerden de fena olmayan yorumlar kapmayı başarmıştı.

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