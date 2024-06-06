Epic Games Store'un Bu Haftaki Gizemli Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Sızıntılar!
Epic Games Store'un Bu Haftaki Gizemli Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Sızıntılar!
Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndüğünden beri oyuncular da haliyle sürprizin altından hangi oyunun çıkacağını merak ediyorlar. Gelin bu haftanın gizemli bedavası için sızıntılara ve ipucuna da birlikte bakalım.
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İlk olarak güvenilir sızıntıların neler söylediğine bir bakalım.
Bir de Epic Games Store'un yayınladığı ipucu videosuna göz atalım.
Kısacası bu haftanın sürpriz bedava oyunu Steam değeri 1,900 TL'yi aşan Marvel's Midnight Sun olacak gibi görünüyor.
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