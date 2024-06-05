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Netflix Aboneleri İçin 11 Oyun Daha Bedava Oluyor: Netflix Games Kütüphanesi Genişliyor

Netflix Aboneleri İçin 11 Oyun Daha Bedava Oluyor: Netflix Games Kütüphanesi Genişliyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 14:06

Oyun konusundaki yatırımlarını arttırmaya devam eden Netflix kullanıcılarına ücretsiz sunduğu Netflix Games kütüphanesine 11 yeni oyun daha eklemeye hazırlanıyor.

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Netflix oyunlar konusunda elini güçlendirmeye devam ediyor.

Netflix oyunlar konusunda elini güçlendirmeye devam ediyor.

Kullanıcılarına mobil cihazları üzerinden oynayabilecekleri oyunlar sunan Netflix Games'in kütüphanesinde oyuncular tarafından sevilen, popüler oyunların yanında platformun kendi işlerinden ilham alan yapımlar da yer alıyor.

Netflix Games kütüphanesine 11 yeni oyun daha ekleniyor.

Netflix Games kütüphanesine 11 yeni oyun daha ekleniyor.

Kullanıcılarına sunduğu oyun kütüphanesini genişletmeye devam eden Netflix Games 11 yeni oyunu daha platforma eklemeye hazırlanıyor. Yeni eklenecek oyunlar arasında platformun sevilen işlerinden ilham alan oyunlar olduğu gibi oyuncuların halihazırda çok sevdikleri bazı yapımlar da yer alıyor.

Netflix kütüphanesine eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekici olan ise Don't Starve Together

Netflix kütüphanesine eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekici olan ise Don't Starve Together

2014 yılında piyasaya sürüldüğünden beri oyuncular tarafından çok sevilen hayatta kalma oyunu kendine has grafikleri kadar yarattığı esprili dil ve zorlayıcı oynanışıyla da dikkat çekiyor. Farklı güçlere sahip karakterlerle, hiç bilmediğimiz bir dünyada kaynak yönetimi ve inşa gibi yollarla hayatta kalmaya çalıştığımız oyun bu ayın öne çıkan yapımlarından.

Netflix Games kütüphanesine eklenecek diğer oyunlar ise şöyle:

Netflix Games kütüphanesine eklenecek diğer oyunlar ise şöyle:

  • Cozy Grove: Camp Spirit – 25 Haziran

  • The Dragon Prince: Xadia – 30 Temmuz

  • Too Hot To Handle 3 – 18 Temmuz

  • Netflix Stories: Perfect Match – 6 Haziran

  • Harmonium: The Musical

  • Tales of the Shire

  • Rotwood

  • Lab Rat

  • Netflix Stories: Selling Sunset

  • Netflix Stories: Emily in Paris

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