Netflix Aboneleri İçin 11 Oyun Daha Bedava Oluyor: Netflix Games Kütüphanesi Genişliyor

2014 yılında piyasaya sürüldüğünden beri oyuncular tarafından çok sevilen hayatta kalma oyunu kendine has grafikleri kadar yarattığı esprili dil ve zorlayıcı oynanışıyla da dikkat çekiyor. Farklı güçlere sahip karakterlerle, hiç bilmediğimiz bir dünyada kaynak yönetimi ve inşa gibi yollarla hayatta kalmaya çalıştığımız oyun bu ayın öne çıkan yapımlarından.