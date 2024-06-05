Netflix Aboneleri İçin 11 Oyun Daha Bedava Oluyor: Netflix Games Kütüphanesi Genişliyor
Netflix Aboneleri İçin 11 Oyun Daha Bedava Oluyor: Netflix Games Kütüphanesi Genişliyor
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Netflix oyunlar konusunda elini güçlendirmeye devam ediyor.
Netflix Games kütüphanesine 11 yeni oyun daha ekleniyor.
Netflix kütüphanesine eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekici olan ise Don't Starve Together
Netflix Games kütüphanesine eklenecek diğer oyunlar ise şöyle:
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