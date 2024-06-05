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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Sürpriz Oyun Listeyi Salladı!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Sürpriz Oyun Listeyi Salladı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 11:09

Steam'in haftalık çok satanlar listesi bu hafta hayli hareketli! Ancak tüm gözler zirvenin adını değiştiren oyunda. Bakalım dünyanın genelindeki oyuncular bu hafta neler oynamışlar?

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1. Listenin zirvesinde bu hafta CS2'yi deviren Destiny 2 var.

1. Listenin zirvesinde bu hafta CS2'yi deviren Destiny 2 var.

Haftalardır liderliği terk etmeyen CS2'ye Destiny 2 şoku! Bu hafta tam beş sıra birden yükselerek birincilik koltuğuna oturan oynaması tamamen ücretsiz Destiny 2 hem sürükleyici hikayesi hem de devasa evreniyle oyuncuları kendine çekmeye devam ediyor.

2. Zirveyi terk eden Counter-Strike 2 yine de fazla uzaklaşmadı.

2. Zirveyi terk eden Counter-Strike 2 yine de fazla uzaklaşmadı.

Haftalar sonra ilk kez global listede ikinciliğe düşen Counter-Strike 2 buna karşın ülkemizde hala haftanın en çok oynanan oyunu olarak karşımıza çıkıyor. CS2'nin kaybettiği tahtını haftaya geri alıp alamayacağını ise birlikte göreceğiz.

3. Bu hafta listede Destiny 2 dominasyonu var desek yalan olmaz.

3. Bu hafta listede Destiny 2 dominasyonu var desek yalan olmaz.

Liderlikteki Destiny 2'nin ardından oyunun henüz geçtiğimiz gün çıkan 29,99 dolar değerindeki DLC paketi de kendini ilk üç içinde buldu. Şimdilik çoğunlukla olumuz eleştirilerle karşılanmış olan DLC burada ne kadar tutunabilecek göreceğiz.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Elden Ring

  • Steam Deck

  • Street Fighter 6

  • Elden Ring: Shadow of the Erdtree

  • Dota 2

  • Dead by Daylight

  • Diablo 4

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