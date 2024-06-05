Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Sürpriz Oyun Listeyi Salladı!

Liderlikteki Destiny 2'nin ardından oyunun henüz geçtiğimiz gün çıkan 29,99 dolar değerindeki DLC paketi de kendini ilk üç içinde buldu. Şimdilik çoğunlukla olumuz eleştirilerle karşılanmış olan DLC burada ne kadar tutunabilecek göreceğiz.