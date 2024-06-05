Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Sürpriz Oyun Listeyi Salladı!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Sürpriz Oyun Listeyi Salladı!
Steam'in haftalık çok satanlar listesi bu hafta hayli hareketli! Ancak tüm gözler zirvenin adını değiştiren oyunda. Bakalım dünyanın genelindeki oyuncular bu hafta neler oynamışlar?
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1. Listenin zirvesinde bu hafta CS2'yi deviren Destiny 2 var.
2. Zirveyi terk eden Counter-Strike 2 yine de fazla uzaklaşmadı.
3. Bu hafta listede Destiny 2 dominasyonu var desek yalan olmaz.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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