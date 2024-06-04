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PUBG'de K-Pop Rüzgarları Esecek: Kore'nin Sevilen Gruplarından NewJeans PUBG'ye Geliyor

PUBG'de K-Pop Rüzgarları Esecek: Kore'nin Sevilen Gruplarından NewJeans PUBG'ye Geliyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 16:15

PUBG'de bir kez daha K-Pop rüzgarları esecek zira Kore'nin dünyaca ünlü gruplarından NewJeans işbirliği oyuna bambaşka bir hava katmaya hazırlanıyor.

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Oyun dünyasını sallamaya devam eden PUBG zaman zaman farklı işbirlikleri ile de karşımıza çıkıyor.

Oyun dünyasını sallamaya devam eden PUBG zaman zaman farklı işbirlikleri ile de karşımıza çıkıyor.

Oynaması tamamen ücretsiz olan oyun belli aralıklarla düzenlediği etkinlikler ve işbirlikleri ile hem veteran oyuncuları eğlendirirken hem de yeni oyuncu kazanmaya da devam ediyor.

Oyunun yeni işbirliğinin ilk ipucu da geçtiğimiz günlerde gelmişti.

PUBG'de K-Pop rüzgarları estirecek sıradaki işbirliği sevilen grup NewJeans'i oyuna taşıyor.

PUBG'de K-Pop rüzgarları estirecek sıradaki işbirliği sevilen grup NewJeans'i oyuna taşıyor.

NewJeans temalı paraşüt, otobüs ve yardım paketleri kozmetiklerini oyuna ekleyecek işbirliği 12 Haziran'da PC, 20 Haziran tarihi itibariyle ise konsollar için yayınlanacak.

NewJeans işbirliği PUBG'nin ilk K-Pop temalı işi de değil.

NewJeans işbirliği PUBG'nin ilk K-Pop temalı işi de değil.

Geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü k-pop grubu BlackPink'i de oyuna taşıyan PUBG bu hamlesi ile k-pop fanlarının da kalplerini çalmayı başarmıştı.

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