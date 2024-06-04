PUBG'de K-Pop Rüzgarları Esecek: Kore'nin Sevilen Gruplarından NewJeans PUBG'ye Geliyor
PUBG'de K-Pop Rüzgarları Esecek: Kore'nin Sevilen Gruplarından NewJeans PUBG'ye Geliyor
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Oyun dünyasını sallamaya devam eden PUBG zaman zaman farklı işbirlikleri ile de karşımıza çıkıyor.
Oyunun yeni işbirliğinin ilk ipucu da geçtiğimiz günlerde gelmişti.
PUBG'de K-Pop rüzgarları estirecek sıradaki işbirliği sevilen grup NewJeans'i oyuna taşıyor.
NewJeans işbirliği PUBG'nin ilk K-Pop temalı işi de değil.
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