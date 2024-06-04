Görüş Bildir
Haberler
Gaming
En Çılgın Hayallerinizi Gerçek Yapabilirsiniz: Baldur's Gate 3 Mod Desteğine Kavuşuyor

En Çılgın Hayallerinizi Gerçek Yapabilirsiniz: Baldur's Gate 3 Mod Desteğine Kavuşuyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 15:16

Zaten yeterince renkli değilmiş gibi Baldur's Gate 3'ün dünyasını daha da renklendirmek için artık gün sayıyoruz! Baldur's Gate 3 önümüzdeki güncelleme ile birlikte resmi mod desteğine nihayet kavuşuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ödüle doymayan Baldur's Gate 3 oyuncuların gönlünü çalmaya devam ediyor.

Ödüle doymayan Baldur's Gate 3 oyuncuların gönlünü çalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın en sevilen oyunlarından olan Baldur's Gate 3 detay dolu devasa dünyası, sürükleyici hikayesi ve evrenin içine kendimizi kaptırıp gittiğimiz atmosferi ile türe uzak oyuncuları dahi kendine çekmeyi başarmıştı.

Baldur's Gate 3 maceranızı daha da renklendirmek isterseniz oyun çok yakında resmi mod desteğine de kavuşacak.

Baldur's Gate 3 maceranızı daha da renklendirmek isterseniz oyun çok yakında resmi mod desteğine de kavuşacak.
twitter.com

Geliştiricilerin oyunun resmi X hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada da 'en çılgın fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için' mod aracının yama 7 ile birlikte oyuna ekleneceğinden bahsediliyor. Şu anda kapalı alfa aşaması başlayan Baldur's Gate 3 resmi modlama aracının kapalı beta süreci ise önümüzdeki ay açılacak.

Peki Baldur's Gate 3'ün resmi modlama aracı oyunculara neler vadediyor?

Peki Baldur's Gate 3'ün resmi modlama aracı oyunculara neler vadediyor?

Biliyorsunuz, oyuncu yapımı modlar oyunları bambaşka çehrelere bürüyebiliyor. Bir örnek vermek gerekirse The Elder Scrolls V: Skyrim'de oyuncular Bethesda'nın yapamadığını yaparak yamalarla oyunu hatalardan kurtarmanın yanında neredeyse bambaşka evrenler de yaratıyorlar. Baldur's Gate 3 için de resmi modlama aracıyla kavuşacakalarımız modcuların hayal güçlerinin sınırı kadar olacak diyebiliriz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın