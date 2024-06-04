En Çılgın Hayallerinizi Gerçek Yapabilirsiniz: Baldur's Gate 3 Mod Desteğine Kavuşuyor
En Çılgın Hayallerinizi Gerçek Yapabilirsiniz: Baldur's Gate 3 Mod Desteğine Kavuşuyor
Zaten yeterince renkli değilmiş gibi Baldur's Gate 3'ün dünyasını daha da renklendirmek için artık gün sayıyoruz! Baldur's Gate 3 önümüzdeki güncelleme ile birlikte resmi mod desteğine nihayet kavuşuyor.
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Ödüle doymayan Baldur's Gate 3 oyuncuların gönlünü çalmaya devam ediyor.
Baldur's Gate 3 maceranızı daha da renklendirmek isterseniz oyun çok yakında resmi mod desteğine de kavuşacak.
Peki Baldur's Gate 3'ün resmi modlama aracı oyunculara neler vadediyor?
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