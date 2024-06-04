En Çılgın Hayallerinizi Gerçek Yapabilirsiniz: Baldur's Gate 3 Mod Desteğine Kavuşuyor

Geliştiricilerin oyunun resmi X hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada da 'en çılgın fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için' mod aracının yama 7 ile birlikte oyuna ekleneceğinden bahsediliyor. Şu anda kapalı alfa aşaması başlayan Baldur's Gate 3 resmi modlama aracının kapalı beta süreci ise önümüzdeki ay açılacak.