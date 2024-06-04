EA Sports FC'nin Büyük Rakibi Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Açık Betası Başlıyor
EA Sports FC'nin Büyük Rakibi Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Açık Betası Başlıyor
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Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında olduğu ücretsiz futbol oyunu UFL ilk tanıtıldığı günden beri oyuncuların odağındaki yapımlardan.
Uzun bir geliştirme aşamasının ardından UFL'in herkese açık beta süreci 7 Haziran tarihinden itibaren başlayacak.
UFL'in açık beta sürecine yalnızca konsol kullanıcıları katılabilecek.
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