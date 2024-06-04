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EA Sports FC'nin Büyük Rakibi Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Açık Betası Başlıyor

EA Sports FC'nin Büyük Rakibi Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Açık Betası Başlıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 17:38

Unreal Engine 5'in gücünü arkasına alan ve tamamen ücretsiz olacak futbol oyunu UFL'in açık beta süreci başlıyor. Oyun ayrıca ön yüklemeye de açılmış vaziyette.

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Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında olduğu ücretsiz futbol oyunu UFL ilk tanıtıldığı günden beri oyuncuların odağındaki yapımlardan.

Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında olduğu ücretsiz futbol oyunu UFL ilk tanıtıldığı günden beri oyuncuların odağındaki yapımlardan.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen, gerçekçi bir futbol deneyimi vadeden ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak UFL nihayet oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun bir geliştirme aşamasının ardından UFL'in herkese açık beta süreci 7 Haziran tarihinden itibaren başlayacak.

Uzun bir geliştirme aşamasının ardından UFL'in herkese açık beta süreci 7 Haziran tarihinden itibaren başlayacak.

Ön yükleme süreci başlayan oyunu dilerseniz şimdiden indirip 7 Haziran tarihinde de kendinizi direkt olarak oyunun kollarına bırakabilirsiniz. Açık beta süreci 9 Haziran tarihine kadar devam edecek ve oyuncular bu tarih aralığında oyunu sınırsızca deneyimleyebilecekler.

UFL'in açık beta sürecine yalnızca konsol kullanıcıları katılabilecek.

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