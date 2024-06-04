EA Sports FC'nin Büyük Rakibi Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Açık Betası Başlıyor

Ön yükleme süreci başlayan oyunu dilerseniz şimdiden indirip 7 Haziran tarihinde de kendinizi direkt olarak oyunun kollarına bırakabilirsiniz. Açık beta süreci 9 Haziran tarihine kadar devam edecek ve oyuncular bu tarih aralığında oyunu sınırsızca deneyimleyebilecekler.