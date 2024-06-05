IKEA Roblox Mağazası İçin Dolgun Maaşa Çalışan Arıyor: Saatlik Ücret 550 TL

'Piksellere dönüştürülmek konusunda ne düşünüyorsunuz' gibi soruların yer aldığı internet sitesinde “Bizimle birlikte departman değiştirme, becerilerinizi geliştirme ve terfi etme fırsatına sahipsiniz. Ikea'da kariyer gelişimi benzersizdir çünkü herhangi bir yönde gelişebilirsiniz. İnsanları sadece bir CV'deki tüm doğru kutuları işaretlemek yerine değerlerimize göre işe almaya inanıyoruz.” ifadeleri de kullanılıyor. Ne dersiniz, hemen şu an istifa vermeye değer bir iş değil mi?