Görüş Bildir
Haberler
Gaming
IKEA Roblox Mağazası İçin Dolgun Maaşa Çalışan Arıyor: Saatlik Ücret 550 TL

IKEA Roblox Mağazası İçin Dolgun Maaşa Çalışan Arıyor: Saatlik Ücret 550 TL

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 11:40

İsveçli ünlü mobilya üreticisi IKEA Roblox'ta kurdukları sanal mağazada çalışacak satış görevlilerini arıyor. Üstelik maaş da hayli dolgun sayılır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İster kendi oyununuzu yaratarak, isterseniz de var olan oyunlara katılarak sınırsız bir eğlenceye kavuşabileceğiniz Roblox her ay milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor.

İster kendi oyununuzu yaratarak, isterseniz de var olan oyunlara katılarak sınırsız bir eğlenceye kavuşabileceğiniz Roblox her ay milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor.

Yaratabileceklerinizin neredeyse sadece hayal gücünüzle sınırlı olduğu Roblox için esasen bir metaverse benzetmesi yapmak da yanlış olmaz. Daha öncesinde pek çok ünlü markanın da sanal mağazalar açtığı Roblox'ta bu kez bir IKEA mağazası göreceğiz.

IKEA Roblox'taki sanal mağazasında dolgun maaşla çalışacak elemanlar arıyor!

IKEA Roblox'taki sanal mağazasında dolgun maaşla çalışacak elemanlar arıyor!

Ancak başlamadan belirtmekte fayda var, bu pozisyona başvurmak için İrlanda veya İngiltere'de yaşıyor olmanız gerekiyor. Elbette tamamen uzaktan bir çalışma modeline sahip olan iş saatlik 13,15 sterlinlik bir maaş vadediyor ki bu da günümüz kuruyla saatlik yaklaşık 550 TL'ye denk geliyor.

Bu şartlar aklınızı çeldiyse bir de iş ilanının detaylarına bakın.

Bu şartlar aklınızı çeldiyse bir de iş ilanının detaylarına bakın.

'Piksellere dönüştürülmek konusunda ne düşünüyorsunuz' gibi soruların yer aldığı internet sitesinde “Bizimle birlikte departman değiştirme, becerilerinizi geliştirme ve terfi etme fırsatına sahipsiniz. Ikea'da kariyer gelişimi benzersizdir çünkü herhangi bir yönde gelişebilirsiniz. İnsanları sadece bir CV'deki tüm doğru kutuları işaretlemek yerine değerlerimize göre işe almaya inanıyoruz.” ifadeleri de kullanılıyor. Ne dersiniz, hemen şu an istifa vermeye değer bir iş değil mi?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın