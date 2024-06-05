IKEA Roblox Mağazası İçin Dolgun Maaşa Çalışan Arıyor: Saatlik Ücret 550 TL
IKEA Roblox Mağazası İçin Dolgun Maaşa Çalışan Arıyor: Saatlik Ücret 550 TL
İsveçli ünlü mobilya üreticisi IKEA Roblox'ta kurdukları sanal mağazada çalışacak satış görevlilerini arıyor. Üstelik maaş da hayli dolgun sayılır.
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İster kendi oyununuzu yaratarak, isterseniz de var olan oyunlara katılarak sınırsız bir eğlenceye kavuşabileceğiniz Roblox her ay milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor.
IKEA Roblox'taki sanal mağazasında dolgun maaşla çalışacak elemanlar arıyor!
Bu şartlar aklınızı çeldiyse bir de iş ilanının detaylarına bakın.
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